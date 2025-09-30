Sector turístico generará 91 millones de empleos, pero habrá déficit laboral: WTTC

Gloria Guevara, CEO interina del WTTC; Ahmed Al Khateeb, Ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita; y Sara Meaney, socia directora de Coraggio Group durante la presentación del estudio. Foto: María Alejandra Castaño

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) presentó un informe revelador que muestra que, aunque el sector tiene potencial de crear 91 millones de nuevos empleos a nivel global para 2035, los cambios demográficos y estructurales podrían generar una escasez de más de 43 millones de trabajadores si no se toman medidas urgentes.

El reporte Future of the Travel & Tourism Workforce, desarrollado con apoyo del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, Coraggio Group, Miles Partnership y la Universidad Politécnica de Hong Kong, analiza la situación laboral de 20 economías y se presentó durante la 25ª Cumbre Global del WTTC. La investigación se basó en encuestas a líderes empresariales y entrevistas con miembros del WTTC y otros actores clave del sector.

Crecimiento y desafíos del sector

Según el informe, en 2024 el sector respaldó un récord de 357 millones de empleos en el mundo, cifra que se estima aumentará a 371 millones este año. De mantenerse la tendencia, Viajes y Turismo representará uno de cada tres nuevos empleos netos creados globalmente en la próxima década.

No obstante, la demanda de trabajadores superará la oferta en 43 millones de personas para 2035, dejando la disponibilidad laboral un 16 % por debajo de lo requerido. La industria hotelera será una de las más afectadas, con un déficit proyectado de 8,6 millones de empleados, alrededor de un 18 % por debajo de la demanda.

Los puestos de baja cualificación seguirán siendo los más buscados, especialmente aquellos que requieren interacción humana y no pueden automatizarse fácilmente. China, India y la Unión Europea serán las regiones con los déficits más altos, mientras que Japón, Grecia y Alemania tendrán las mayores brechas relativas entre oferta y demanda laboral.

Un llamado a la acción

Gloria Guevara, CEO interina del WTTC, destacó:“Viajes y Turismo seguirá siendo uno de los mayores generadores de empleo del mundo, ofreciendo oportunidades para millones de personas. Pero los cambios demográficos y estructurales están transformando los mercados laborales en todas partes. Este informe es un llamado a la acción para trabajar junto con gobiernos y entidades educativas y así reducir la brecha laboral y desbloquear el potencial del sector”.

Mientras tanto, Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita, dijo: “Para 2035, uno de cada tres nuevos empleos provendrá del sector de Viajes y Turismo; ningún otro sector puede afirmar lo mismo. Arabia Saudita demuestra lo que se puede lograr con visión e inversión, con más de 649,000 oportunidades de formación y una fuerza laboral compuesta por casi un 50 % de mujeres”.

“Este informe nos ofrece mucho más que datos llamativos; es una invitación a repensar cómo atraemos, desarrollamos y retenemos el talento en un entorno en constante cambio.Será necesario invertir con intención para diseñar empleos que inspiren, apoyar trayectorias profesionales que evolucionen e invertir en lugares de trabajo que reflejen los valores de la fuerza laboral actual. Esta es nuestra oportunidad para redefinir lo que significa trabajar en el sector de Viajes y Turismo”, añadió Sara Meaney, socia directora de Coraggio Group.

Preparando la fuerza laboral del futuro

El WTTC propone varias estrategias para enfrentar el déficit:

Motivar a jóvenes mostrando la diversidad y atractivo de las oportunidades en el sector.

Alinear la educación con las necesidades de la industria, ofreciendo experiencia práctica.

Mejorar la retención mediante desarrollo de liderazgo, rutas de promoción claras y entornos inclusivos.

Invertir en alfabetización digital, inteligencia artificial y prácticas sostenibles.

Implementar políticas laborales flexibles, incluyendo contratación internacional y combinación de empleos a tiempo parcial para cubrir la demanda.

El informe subraya que solo a través de la colaboración entre gobiernos, sector privado y proveedores educativos se podrá garantizar que Viajes y Turismo continúe siendo un motor de empleo y prosperidad global.

La 25ª Cumbre Global del WTTC se celebra en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, ENIT, el Municipio de Roma y la Región del Lacio, junto con socios como MSC Group, Trip.com Group y Chase Travel, entre otros.

