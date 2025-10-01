Cumbre Mundial del Turismo: claves y desafíos que marcarán al sector global

Gloria Guevara, CEO interina del WTTC. Foto: María Alejandra Castaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Roma, Italia, fue sede de la 25.ª Cumbre Mundial del Turismo (WTTC Global Summit), considerada el encuentro más influyente del sector de viajes y turismo a escala internacional. Por primera vez en Italia y de regreso a Europa tras seis años, el evento reunió a más de 1.000 delegados de 120 países, incluidos 310 presidentes y directores ejecutivos de compañías líderes, además de autoridades gubernamentales e inversores.

La cita, celebrada en el Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, estuvo organizada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, ENIT, el Municipio de Roma y la Región del Lacio. La apertura contó con la participación del tenor Andrea Bocelli, quien dio un tono cultural y simbólico al encuentro.

Inteligencia artificial y nuevas tendencias

Uno de los ejes de debate fue el papel de la innovación tecnológica. Gloria Guevara, CEO interina del WTTC, señaló que la inteligencia artificial está transformando el sector: “La IA es una tendencia muy fuerte que nos está ayudando a ser más eficientes. No creo que vaya a reemplazar muchos empleos, porque la mayoría en nuestro sector requieren interacción con el cliente. Lo que sí vemos es un uso creciente de biometría, asistentes virtuales y personalización de experiencias, siempre con el cliente en el centro”.

El programa también incluyó sesiones sobre turismo de lujo, bienestar y slow travel o viajar sin prisa, además de la creciente relevancia de los grandes eventos internacionales como motores de atracción de visitantes e inversión.

Aporte económico del turismo mundial

Durante el encuentro, el WTTC presentó su Reporte de Impacto Económico elaborado junto con Oxford Economics, que confirma el papel del turismo como motor fundamental de la economía global. En 2024 el sector alcanzó los USD 10,9 billones en aportación al PIB mundial, un 6 % más que antes de la pandemia.

En términos de mercados nacionales, los datos del WTTC muestran:

• EE. UU.: USD 2,55 billones (mercado más grande del mundo).

• China: USD 1,64 billones (con previsión de crecimiento de +22,7 % en 2025).

• Alemania: USD 525.500 millones.

• Reino Unido: USD 367.200 millones.

• Japón: USD 310.500 millones.

• Italia: USD 248.300 millones, consolidándose como el décimo mercado global.

Retos laborales: 91 millones de nuevos empleos, pero con déficit.

Entre tanto, el WTTC también presentó el informe Future of the Travel & Tourism Workforce, en el cual advierte que el sector generará 91 millones de nuevos empleos hacia 2035, lo que representará uno de cada tres nuevos puestos de trabajo creados en el mundo. Sin embargo, la demanda laboral superará a la oferta en más de 43 millones de trabajadores, un déficit equivalente al 16 % de lo requerido.

Los países más afectados serán:

• China: déficit de 16,9 millones de trabajadores.

• India: déficit de 11 millones.

• Unión Europea: déficit de 6,4 millones.

• Japón: hasta un 29 % por debajo de la demanda prevista.

“Este informe es un llamado a la acción. Necesitamos trabajar con gobiernos y universidades para atraer talento joven, invertir en formación digital y crear trayectorias laborales dinámicas”, advirtió Guevara.

Turismo con menor huella ambiental

Otro de los informes claves fue la Investigación Ambiental y Social (ESR) 2025, que el WTTC realizó junto a Oman Tourism Development Company. Este confirma que el sector redujo su huella de carbono un 9,3 % desde 2019, representando ahora el 7,3 % de las emisiones globales, frente al 8,3 % previo a la pandemia.

A la vez, el turismo incrementó su contribución al PIB y generó USD 3,5 billones en ingresos fiscales para los gobiernos en 2024.

El impacto social también fue destacado: el sector emplea a uno de cada diez trabajadores en el mundo, con 126 millones de mujeres en 2024 (4,3 millones más que antes de la pandemia) y 15,7 % de jóvenes entre 15 y 24 años, un porcentaje mayor al promedio global.

“El turismo está demostrando que puede crecer mientras reduce su impacto ambiental. Ahora debemos redoblar esfuerzos en combustibles sostenibles y energías renovables”, afirmó Guevara.

Colombia se postula, Malta será sede en 2026

La cumbre también fue escenario de anuncios estratégicos para el país. Colombia, representada por ProColombia, presentó su candidatura para ser sede de una futura edición del Global Summit.

“Queremos demostrar que Colombia tiene la capacidad de albergar eventos internacionales de gran magnitud, como lo fue la COP16”, declaró Luis Alejandro Dávila, vicepresidente de Turismo de ProColombia.

Por su parte, el WTTC confirmó que la 26.ª Cumbre Global se celebrará en La Valeta, Malta, en 2026, con el objetivo de reforzar el debate en torno a sostenibilidad, resiliencia e innovación.

“Malta ofrecerá un escenario extraordinario para definir el futuro del turismo. Este sector ya genera uno de cada cinco empleos en el país”, señaló Guevara.

Con cifras récord, reducción de emisiones y debates sobre innovación, inclusión y fuerza laboral, la 25.ª Cumbre Global del WTTC en Roma reafirmó que el turismo es uno de los sectores más dinámicos del mundo, responsable de uno de cada diez empleos globales y clave en el crecimiento económico sostenible de las próximas décadas.

Greg O’Hara, presidente del WTTC, subrayó: “En Roma recordamos el poder que tiene nuestra industria para unir personas, atraer inversiones y generar oportunidades a una escala que pocos sectores pueden igualar”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas enEl Espectador.