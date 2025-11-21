¿Cómo se sienten los colombianos al regresar de vacaciones?

El 28 % de los colombianos se siente feliz de volver a casa, aunque con nostalgia. Foto: Getty Images

Aunque las vacaciones llegan a su fin, el regreso a casa también tiene su propia historia. Así lo revela un estudio de Booking.com sobre el comportamiento de los viajeros en América Latina, que muestra cómo los colombianos experimentan una mezcla diversa de emociones al finalizar un viaje: desde la calma y la satisfacción, hasta la nostalgia o el entusiasmo por planear la próxima aventura. Para muchos, este momento no es negativo, sino una oportunidad para comenzar a soñar con un nuevo destino.

El informe evidencia una tendencia creciente hacia los viajes con propósito. Hoy, los colombianos no solo buscan desconectarse de la rutina, sino reconectar con sus intereses, explorar nuevas culturas y disfrutar experiencias de bienestar que dejan una sensación duradera de satisfacción. Así, las vacaciones dejan de ser una simple pausa para transformarse en una vivencia que impacta el estado de ánimo, la productividad y la motivación al volver a la cotidianidad.

Entre los sentimientos más comunes de los colombianos al regresar de un viaje, el estudio destaca que:

28 % se siente feliz de volver a casa, aunque con nostalgia.

22 % regresa agotado(a), pero satisfecho(a).

15 % vuelve tranquilo(a) y desconectado(a).

14 % llega emocionado(a), ya pensando en su próximo viaje.

12 % asegura sentirse rejuvenecido(a).

En el caso de los más jóvenes (entre 18 y 24 años), solo un 3 % afirma sentirse “decepcionado” al regresar, pero aun así representa el porcentaje más alto entre todos los grupos etarios, lo que sugiere que las nuevas generaciones buscan experiencias cada vez más memorables.

“Cada viaje deja una huella, incluso cuando termina. En Booking.com sabemos que el regreso también forma parte de la experiencia: ese momento en el que se mezclan los recuerdos, el descanso y las ganas de volver a explorar. Nuestro propósito es acompañar a los viajeros en todas esas etapas, inspirándolos a descubrir su próxima aventura”, señaló Luiz Cegato, gerente de comunicaciones de Booking.com para América Latina.

El estudio confirma que, para muchos colombianos, volver también es una forma de viajar: un regreso cargado de recuerdos que inspira a planear la próxima escapada y convierte la nostalgia postvacacional en el motor para una nueva aventura.

