Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo

¿Cómo se sienten los colombianos al regresar de vacaciones?

Un estudio reciente explora las emociones y motivaciones que acompañan el fin de las vacaciones y el inicio de nuevos planes de viaje.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
21 de noviembre de 2025 - 06:29 p. m.
El 28 % de los colombianos se siente feliz de volver a casa, aunque con nostalgia.
El 28 % de los colombianos se siente feliz de volver a casa, aunque con nostalgia.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Aunque las vacaciones llegan a su fin, el regreso a casa también tiene su propia historia. Así lo revela un estudio de Booking.com sobre el comportamiento de los viajeros en América Latina, que muestra cómo los colombianos experimentan una mezcla diversa de emociones al finalizar un viaje: desde la calma y la satisfacción, hasta la nostalgia o el entusiasmo por planear la próxima aventura. Para muchos, este momento no es negativo, sino una oportunidad para comenzar a soñar con un nuevo destino.

El informe evidencia una tendencia creciente hacia los viajes con propósito. Hoy, los colombianos no solo buscan desconectarse de la rutina, sino reconectar con sus intereses, explorar nuevas culturas y disfrutar experiencias de bienestar que dejan una sensación duradera de satisfacción. Así, las vacaciones dejan de ser una simple pausa para transformarse en una vivencia que impacta el estado de ánimo, la productividad y la motivación al volver a la cotidianidad.

Vínculos relacionados

¿Planea un viaje? Estos son los destinos con promociones especiales de Black Friday
Tendencias de viaje: así es cómo la hospitalidad redefine el descanso
Así es Disney Destiny, el nuevo crucero temático de Disney Cruise Line

Entre los sentimientos más comunes de los colombianos al regresar de un viaje, el estudio destaca que:

  • 28 % se siente feliz de volver a casa, aunque con nostalgia.
  • 22 % regresa agotado(a), pero satisfecho(a).
  • 15 % vuelve tranquilo(a) y desconectado(a).
  • 14 % llega emocionado(a), ya pensando en su próximo viaje.
  • 12 % asegura sentirse rejuvenecido(a).

En el caso de los más jóvenes (entre 18 y 24 años), solo un 3 % afirma sentirse “decepcionado” al regresar, pero aun así representa el porcentaje más alto entre todos los grupos etarios, lo que sugiere que las nuevas generaciones buscan experiencias cada vez más memorables.

“Cada viaje deja una huella, incluso cuando termina. En Booking.com sabemos que el regreso también forma parte de la experiencia: ese momento en el que se mezclan los recuerdos, el descanso y las ganas de volver a explorar. Nuestro propósito es acompañar a los viajeros en todas esas etapas, inspirándolos a descubrir su próxima aventura”, señaló Luiz Cegato, gerente de comunicaciones de Booking.com para América Latina.

El estudio confirma que, para muchos colombianos, volver también es una forma de viajar: un regreso cargado de recuerdos que inspira a planear la próxima escapada y convierte la nostalgia postvacacional en el motor para una nueva aventura.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Booking.com

Vacaciones de los colombianos

Turismo en Colombia

AbiertoEE

Turismo por Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.