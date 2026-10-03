Conciertos impulsan el turismo en Bogotá: reservas crecen 61 % en octubre

El concierto de BTS, programado para el 2 y 3 de octubre en Bogotá, coincide con un aumento del 140 % en las reservas hacia la capital durante esa semana. Foto: EFE - HYBE/BIGHIT MUSIC

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Bogotá vive un repunte en la demanda turística durante octubre, en un mes marcado por una amplia agenda de conciertos y eventos culturales. De acuerdo con datos de Viajes Falabella, las reservas de vuelos hacia la capital crecieron 61 % frente al mismo periodo del año anterior, una tendencia que también se refleja en otros servicios asociados al viaje.

“Este incremento también se evidencia en el sector hotelero, con un crecimiento del 110 %, mientras que los paquetes turísticos aumentan 90 % para este mes, mostrando un mayor interés por experiencias que integran diferentes servicios durante el mismo viaje”, afirmó Vicente Reyes, gerente de Marketing de Viajes Falabella.

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Según la compañía, México, Ecuador y Perú se encuentran entre los principales mercados internacionales que llegan a Bogotá durante octubre y concentran 28 % de las reservas. En el mercado nacional, Medellín representa 22 % de las reservas hacia la capital, seguida por Cali, con 17 %, y Barranquilla, con 15 %.

La estadía promedio también muestra diferencias entre ambos mercados. Los viajeros internacionales permanecen alrededor de cinco días en Bogotá, mientras que los nacionales tienen una permanencia aproximada de tres días.

Otro dato destacado por la agencia es la anticipación con la que se están planificando los viajes. Las reservas nacionales para octubre se realizaron, en promedio, con 45 días de anticipación, mientras que las internacionales se efectuaron con cerca de 60 días.

El concierto de BTS, programado para el 2 y 3 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, registra el mayor incremento en las reservas hacia Bogotá, con un crecimiento de 140 % para esa semana frente al mismo periodo del año anterior. Las dos fechas se agotaron y se espera una asistencia superior a 53.000 personas por noche, según información de la Alcaldía de Bogotá.

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Entre el 10 y el 12 de octubre, Rock al Parque y el concierto de Iron Maiden, programado para el 11 de octubre, coinciden con un aumento de 130 % en las reservas para esa semana.

Entre el 10 y el 12 de octubre de 2026 se celebrarán los 30 años de Rock al Parque en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

Mientras que el concierto del cantante español Raphael, previsto para el 7 de octubre, registra un incremento de 110 % en las reservas durante la semana del evento.

La tendencia se mantiene durante el resto del mes. El concierto de Los Fabulosos Cadillacs, programado para el 17 de octubre, presenta un crecimiento de 28 % en las reservas, mientras que la presentación de David Bisbal, prevista para el 21 de octubre, registra un aumento de 22 %.

Para la semana del 24 de octubre, cuando están programados los conciertos de Fonseca y Hombres G, las reservas aumentan 16 %. Por su parte, la presentación de Aterciopelados, prevista para el 30 de octubre, está asociada con un crecimiento de 20 % en las reservas para esa fecha.

Los datos muestran cómo la agenda cultural y musical puede coincidir con incrementos puntuales en la demanda de viajes hacia Bogotá. Durante octubre, la capital combina estos eventos con su conectividad aérea y la llegada de viajeros de mercados nacionales e internacionales, consolidando al entretenimiento como uno de los factores que dinamizan el turismo de la ciudad.

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