Conciertos, silletas y gastronomía: así se vive la Feria de las Flores en Comfama

Música, tradición y naturaleza hacen parte de la agenda que Comfama preparó en sus parques para celebrar la Feria de las Flores. Foto: Cortesía Comfama

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Con una programación que combina música, gastronomía, cultura y naturaleza, los parques Comfama Arví y Rionegro se integran a la agenda de la Feria de las Flores de Medellín, con actividades especiales que se desarrollarán hasta el próximo 9 de agosto.

La propuesta busca ofrecer a residentes y visitantes espacios alternativos para vivir una de las celebraciones más importantes de Antioquia, con eventos inspirados en las tradiciones de la región y escenarios rodeados de naturaleza.

En el Parque Comfama Arví, ubicado en Santa Elena, las actividades estarán disponibles hasta el 7 de agosto. La agenda incluye el Festival de la Trova, la elaboración de una gran silleta, el tradicional trueque de flores con silleteros de Santa Elena y una noche de viejoteca con el grupo Aracaona. El parque también ofrece senderos ecológicos, atracciones de aventura entre los árboles y espacios para el disfrute de las familias.

Alexander Ocampo, responsable de Parques en Comfama, explicó que la programación busca acercar a los visitantes al patrimonio cultural antioqueño. “Queremos que las familias, los grupos de amigos y los turistas vivan la Feria de las Flores conectándose con la riqueza de nuestras tradiciones, mientras disfrutan de espacios de encuentro, biodiversidad, aventura y descanso”, señaló.

Como parte de la estrategia para facilitar el acceso, los afiliados a Comfama de las categorías A y B podrán utilizar la Línea L del Metrocable con una tarifa especial de COP 3.500 por trayecto. Al finalizar el recorrido, buses de la caja de compensación los trasladarán sin costo adicional hasta el parque.

Entre tanto, el Parque Comfama Rionegro celebrará la Feria entre el 7 y el 9 de agosto con una programación que incluye desfile de arrieros, Festival de Sancochos, Festival de la Trova, conciertos de agrupaciones como Tutucán Band, Los Relicarios, La Candelosa del Caribe y Contradanza, además del tradicional desfile de las flores el domingo 9 de agosto.

Este parque, que este año conmemora cinco décadas de funcionamiento, también cuenta con atracciones como juegos mecánicos de aventura, bicicletas acuáticas y aéreas, senderos, vivero y el pueblo patrimonial Tutucán, que tendrá actividades especiales durante la celebración.

Según la Caja de Compensación, ambos parques funcionarán como corredores turísticos complementarios a los escenarios tradicionales de la Feria de las Flores, con capacidad para recibir tanto a turistas como a habitantes del Valle de Aburrá y otras regiones del país, incluidas familias que viajan con sus mascotas.

Las tarifas de ingreso para afiliados comienzan desde COP 3.800, gracias al subsidio de las cajas de compensación familiar. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas de los parques o a través de la tienda virtual de Comfama.

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