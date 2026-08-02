¿Qué hacer en Medellín durante la Feria de las Flores? Cinco planes con vistas panorámicas

Recorrer Medellín en helicóptero permite descubrir la ciudad desde otra perspectiva. Foto: María Alejandra Castaño

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Con la llegada de la Feria de las Flores, que se celebra entre el 31 de julio y el 9 de agosto, Medellín espera recibir hasta 74.000 pasajeros internacionales, de acuerdo con proyecciones del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), elaboradas con base en registros de Migración Colombia.

El creciente interés por la capital antioqueña también se refleja en las cifras de Civitatis. Según la plataforma, Medellín concentra el 37,25 % de las reservas de actividades realizadas por viajeros internacionales en Colombia, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del país.

Además de recorridos tradicionales como la Comuna 13, Guatapé y otros municipios cercanos, la ciudad ofrece experiencias que permiten apreciar su geografía y transformación urbana desde una perspectiva diferente. Miradores, metrocables, vuelos en parapente y paseos en helicóptero hacen parte de las opciones que ganan protagonismo durante esta temporada.

“El turista internacional no solo quiere visitar los lugares más conocidos, también busca entender cómo se vive el destino y qué historias hay detrás de cada recorrido. Durante la Feria de las Flores, las vistas panorámicas permiten sumar una lectura diferente de Medellín y observar, en una sola imagen, la relación entre sus barrios, sus montañas y su desarrollo”, señaló David Fernández, Head of Communications de Civitatis.

Cinco formas de ver Medellín desde las alturas

Vuelo en parapente en San Félix: desde esta zona montañosa ubicada a las afueras de la ciudad, los visitantes pueden desde esta zona montañosa ubicada a las afueras de la ciudad, los visitantes pueden realizar un vuelo de aproximadamente 15 minutos sobre el Valle de Aburrá, acompañados por un instructor, para apreciar la extensión de Medellín y su entorno natural.

Paseo en helicóptero : desde el aire es posible identificar algunos de los principales íconos de Medellín, como el Jardín Botánico, Parque Norte, el Valle de Aburrá y el sector de El Poblado, en un recorrido que ofrece una visión general de la ciudad. desde el aire es posible identificar algunos de los principales íconos de Medellín, como el Jardín Botánico, Parque Norte, el Valle de Aburrá y el sector de El Poblado, en un recorrido que ofrece una visión general de la ciudad.

Tour por los miradores : al caer la tarde, lugares como El Zarzal, Las Palmas y la UVA Nuevo Occidente permiten observar el contraste entre la expansión urbana, las zonas verdes y las montañas que rodean la ciudad, mientras se conocen algunos de los proyectos que han impulsado su desarrollo. al caer la tarde, lugares como El Zarzal, Las Palmas y la UVA Nuevo Occidente permiten observar el contraste entre la expansión urbana, las zonas verdes y las montañas que rodean la ciudad, mientras se conocen algunos de los proyectos que han impulsado su desarrollo.

Metrocable y recorrido por la Comuna 13: más que un sistema de transporte, el metrocable ofrece una vista panorámica de los barrios del occidente de la ciudad. La experiencia suele complementarse con un recorrido por la más que un sistema de transporte, el metrocable ofrece una vista panorámica de los barrios del occidente de la ciudad. La experiencia suele complementarse con un recorrido por la Comuna 13 , donde el arte urbano y las historias de sus habitantes muestran la transformación social del sector.

Cristo Redentor Paisa: esta escultura de 11 metros, ubicada en la Comuna 13, también funciona como un esta escultura de 11 metros, ubicada en la Comuna 13, también funciona como un mirador sobre el sector. La obra, creada por el artista Jamerson Restrepo, rinde homenaje a las víctimas de los años más difíciles de la comuna y permite acercarse a la memoria y resiliencia de sus habitantes.

La combinación de naturaleza, cultura e historia ha convertido a Medellín en uno de los destinos urbanos más visitados del país. Durante la Feria de las Flores, estas experiencias panorámicas se suman a la programación cultural y ofrecen a los viajeros una forma distinta de comprender la ciudad, su evolución y el paisaje que la rodea.

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