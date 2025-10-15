Corona celebra 100 años bajo el sol con el regreso de Sunsets a tres ciudades

Corona cierra la celebración de sus 100 años con el regreso de Sunsets en Medellín, Cali y Bogotá. Foto: Cortesía

En el festejo de su centenario, Corona, la cerveza símbolo de conexión con la naturaleza y el disfrute al aire libre, cerrará su celebración de 100 años bajo el sol con una edición muy especial de Corona Sunsets Sessions, que recorrerá tres ciudades colombianas: Medellín, Cali y Bogotá.

A lo largo de 2025, la marca realizó 100 eventos en diferentes ciudades del país, llevando su propuesta de conexión, música y sostenibilidad a miles de personas. Ahora, el cierre de esta celebración llega con tres encuentros memorables que buscan mantener la esencia de la marca: experiencias auténticas, inmersivas y en armonía con la naturaleza.

Tres ciudades, tres elementos, tres experiencias

Cada una de las Sunset Sessions de cierre tendrá una identidad propia inspirada en los elementos naturales:

Cali – Enciende (Fuego): un atardecer que celebra la vitalidad y la energía que impulsa la vida.

Medellín – Fluye (Agua): una experiencia de movimiento, conexión y fluidez.

Bogotá – Conecta (Tierra): una invitación a reconectarse con lo orgánico, las raíces y lo esencial.

Con este concepto, Corona refuerza su propósito de crear espacios donde la música, el arte y la conciencia ambiental se encuentran. En ediciones anteriores, los asistentes participaron en experiencias de sostenibilidad, meditación y respiración consciente, consolidando a Sunsets como un ritual colectivo que celebra el atardecer.

El cartel: música global bajo el sol

El lineup del Corona Sunsets 2025 reúne a artistas internacionales y locales que darán vida a cada encuentro:

Medellín (18 de octubre – Hacienda Marrakech): Hot Chip (UK, DJ Set) y Bag Raiders (Australia, Live Band).

Cali (8 de noviembre – Hacienda Las Mañanitas): Poolside (USA, DJ Set) y Oliver Dollar (Alemania, DJ).

Bogotá (29 de noviembre – Hacienda Márquez): Capital Cities (EE. UU.) y Franky Wah (UK, DJ).

A ellos se sumarán talentos colombianos como Julio Victoria, The Flair, MNKYBSNSS, Benedetti, Zhat, Velveta, Male León, PIPS, Los Signos, Pablo Alhach, Marianna Hadad y Nicolás Manrique, quienes aportarán diversidad sonora y autenticidad local.

“El sol, nuestro verdadero headliner”

De acuerdo con Álvaro de Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria, “En estos 100 años, Corona ha celebrado siempre al sol como nuestro verdadero headliner. Con Sunsets Sessions 2025 quisimos llevar la experiencia más allá, realizando 100 Sunsets en formato más pequeño alrededor del país, acercándonos a diferentes audiencias. Y no hay mejor forma de cerrar esta celebración que con tres grandes encuentros en Medellín, Cali y Bogotá, donde la música, la naturaleza y la desconexión se unirán para vivir momentos únicos”.

La boletería estará disponible exclusivamente en tuboleta.com.

Fechas oficiales:

Medellín: 18 de octubre – Hacienda Marrakech

Cali: 8 de noviembre – Hacienda Las Mañanitas

Bogotá: 29 de noviembre – Hacienda Márquez

