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Cotelco pide evitar cancelaciones y mantener los viajes tras el terremoto

El gremio hotelero advierte que la cancelación masiva de reservas representa un golpe adicional para las regiones afectadas y puede afectar la generación de actividad económica, el empleo y los ingresos de miles de familias que dependen del turismo.

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Redacción Turismo
15 de agosto de 2026 - 04:44 p. m.
El sector turístico pide mantener los viajes y optar por reprogramaciones antes que cancelar reservas tras el terremoto.
El sector turístico pide mantener los viajes y optar por reprogramaciones antes que cancelar reservas tras el terremoto.
Foto: Getty Images
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La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) hizo un llamado a los viajeros a mantener sus planes de viaje o, cuando sea necesario, reprogramarlos directamente con los prestadores de servicios, ante las cancelaciones que se han presentado tras el terremoto que afectó a varias regiones del país.

El gremio señaló que parte de la infraestructura turística y de conectividad continúa operativa. Según Cotelco, los aeropuertos de Armenia, Cali y Manizales están habilitados, mientras que vías como La Línea y terminales de transporte, entre ellas la de Pereira, continúan funcionando.

Cotelco también indicó que varios establecimientos de alojamiento y hospedaje cuentan con las condiciones para operar con normalidad. Por ello, recomendó a los viajeros comunicarse directamente con los lugares donde tienen reservas para conocer las condiciones de cada establecimiento y considerar alternativas como la reprogramación de las fechas antes de cancelar.

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“Viajen en las fechas programadas o reprogramen validando directamente con los prestadores de servicios directamente, pero no cancelen sus servicios idealmente. Ello es un golpe adicional para los territorios”, expresó José Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco.

Duarte destacó el impacto que las cancelaciones pueden tener sobre las economías regionales y el empleo. “Contener la masiva cancelación de reservas en lugares y establecimientos que están para ofrecer servicios con normalidad, ya inspeccionados y autorizados para operar por las autoridades y los ingenieros estructurales que los han verificado, mantendría viva la esperanza en nuestros destinos, ayudaría más que nunca a una la generación de actividad económica vital para proteger el empleo y el bienestar de miles de familias que dependen de esta actividad y que también dependen de la continuidad en la operación”, afirmó.

El gremio informó además que trabaja con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en acciones para atender la coyuntura y estructurar medidas de apoyo para los establecimientos de alojamiento y hospedaje en el país.

Cotelco reiteró que los viajes pueden continuar, siempre que los viajeros verifiquen previamente las condiciones particulares de cada destino y establecimiento y mantengan comunicación directa con los prestadores de servicios.

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Por Redacción Turismo

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