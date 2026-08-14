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Hoteles de Cali se suman a la ayuda tras el terremoto con alojamiento y centros de acopio

Hoteles Spiwak habilitó alojamiento para equipos de emergencia y un centro de acopio para recibir medicamentos e insumos médicos destinados a las comunidades afectadas.

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Redacción Turismo
15 de agosto de 2026 - 12:43 a. m.
El alojamiento está sujeto a disponibilidad y se priorizarán las solicitudes vinculadas directamente con las labores de atención de la emergencia.
El alojamiento está sujeto a disponibilidad y se priorizarán las solicitudes vinculadas directamente con las labores de atención de la emergencia.
Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR
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Ante la emergencia ocasionada por el reciente terremoto en Colombia, Hoteles Spiwak anunció medidas para apoyar a los equipos que participan en las labores de atención, rescate y recuperación en la ciudad.

La cadena hotelera, como empresa caleña, dispuso una cantidad limitada de habitaciones en cortesía para integrantes de equipos de rescate, organismos de atención de emergencias, ONG y organizaciones que se desplacen a Cali para apoyar directamente las labores de asistencia. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con la disponibilidad y tendrán prioridad aquellas relacionadas de manera directa con la atención de la emergencia.

Las organizaciones interesadas pueden solicitar el alojamiento a través del correo ecommerce@spiwak.com, indicando el nombre de la entidad, la labor que realizará en Cali, el número de personas que requieren hospedaje, las fechas de llegada y salida, el número de noches y los datos de contacto de la persona responsable.

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Centro de acopio

Como parte de las acciones de apoyo, Hoteles Spiwak también habilitó un centro de acopio para recibir medicamentos e insumos médicos destinados a las comunidades afectadas.

El punto está ubicado en el parqueadero del Hotel Spirito, en la Avenida 6D # 36N-41, y recibe donaciones de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Los elementos prioritarios son medicamentos e insumos médicos.

La compañía también destacó el compromiso de sus colaboradores, quienes han continuado acompañando la operación de los hoteles durante la emergencia.

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Por Redacción Turismo

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