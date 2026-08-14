María Isabel Campo Cuello es la nueva gerente de Fontur

María Isabel Campo Cuello, nueva gerente de Fontur. Foto: Cortesía MinCIT

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la designación de María Isabel Campo Cuello como nueva gerente del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), entidad estratégica para impulsar el turismo como motor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo regional.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, señaló que este nuevo liderazgo hace parte del equipo con el que el Gobierno busca fortalecer el turismo como fuente de inversión y oportunidades para las regiones.

“Colombia necesita crecer y para crecer tenemos que respaldar a quienes emprenden, producen, invierten y generan empleo. Al mismo tiempo, tenemos que aprovechar el enorme potencial turístico de nuestras regiones. Emprendimiento y turismo serán protagonistas de esta nueva etapa económica del país”, afirmó el ministro.

Campo Cuello es abogada de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas y magíster en Sostenibilidad y Economía Circular. También cuenta con estudios de Alta Gerencia y formación internacional en Georgetown University, la OEA y la OMC.

Su trayectoria suma 30 años de experiencia en dirección, planeación estratégica, desarrollo territorial, inversión, sostenibilidad y gestión de proyectos en escenarios nacionales e internacionales.

Al frente de Fontur tendrá el reto de impulsar proyectos que fortalezcan la competitividad turística de Colombia y contribuyan a que el crecimiento del sector se traduzca en más inversión, empleo y oportunidades para las regiones del país.

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