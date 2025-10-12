Crecen las reservas de turistas extranjeros en Colombia durante la semana de receso

Los visitantes extranjeros mostraron una marcada preferencia por los recorridos urbanos y las experiencias culturales. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Aunque la semana de receso es una temporada típicamente colombiana, cada vez más viajeros internacionales eligen el país para disfrutar de sus vacaciones. De acuerdo con el más reciente reporte de Civitatis, las reservas de turistas extranjeros para tours y actividades durante esta semana aumentaron un 15 % frente al año anterior, consolidando a Colombia como un destino de interés creciente en la región.

Medellín lidera las preferencias internacionales

La “ciudad de la eterna primavera” se ubicó en el primer lugar del listado, concentrando el 32 % de las reservas realizadas a través de la plataforma. Según el informe, los visitantes extranjeros mostraron una marcada preferencia por los recorridos urbanos y las experiencias culturales, como la excursión a Guatapé y los tours gastronómicos.

Los turistas provenientes de México y España fueron los más numerosos, seguidos por viajeros de Honduras, El Salvador, Ecuador, República Dominicana y Puerto Rico, reforzando el posicionamiento de Medellín como epicentro del turismo cultural y experiencial en América Latina.

Cartagena, destino clave en la región

La capital de Bolívar reafirma su papel como referente del turismo internacional en Colombia. Las reservas muestran un interés sostenido por las actividades que permiten conocer su historia y vida cotidiana, especialmente los tours por el centro histórico y los recorridos por Getsemaní.

También crece la demanda por las excursiones a las Islas del Rosario y a Bora Bora Beach, una combinación ideal entre cultura y descanso. México y España concentran el 52 % de las reservas, seguidos por Uruguay, Perú, Argentina y Brasil, lo que confirma el atractivo de Cartagena para el público latinoamericano.

Bogotá, puerta de entrada y destino cultural

La capital colombiana mantiene su rol como principal punto de entrada al país y como una parada esencial para quienes buscan una primera aproximación a Colombia.

Los turistas extranjeros —provenientes principalmente de España (38 %), México, República Dominicana y Panamá— optaron mayoritariamente por el Free Tour por Bogotá, que representó el 44 % de las reservas, seguido por el traslado en Bogotá y el Free Tour por el cerro de Monserrate, lo que demuestra el interés por experiencias accesibles que combinan cultura, historia y movilidad.

Santa Marta: equilibrio entre historia y naturaleza

La capital del Magdalena se consolida como un destino que mezcla cultura, historia y paisajes naturales. Las reservas se concentraron en los recorridos por el centro histórico y en excursiones a Playa Blanca, reflejando el atractivo de la ciudad tanto para el turismo cultural como para el de sol y playa.

España lideró el origen de las reservas (43 %), seguida por Uruguay (12 %) y otros mercados latinoamericanos como Argentina, Costa Rica, Honduras, México, Panamá y República Dominicana.

Los tours urbanos y los traslados, las experiencias más demandadas

“Los recorridos urbanos por las zonas históricas continúan siendo los más reservados por parte de los viajeros internacionales. Este comportamiento es habitual, ya que, cuando se visita un país por primera vez, lo primero que se busca es un reconocimiento general del destino y de sus lugares más emblemáticos”, explicó María Carolina Padilla, country manager de Civitatis.

Añadió que los traslados también han ganado protagonismo entre las preferencias: “Para muchos turistas internacionales, contar con este servicio contratado antes del viaje representa tranquilidad y seguridad desde su llegada al destino”.

Con estos resultados, la semana de receso se consolida no solo como una oportunidad para el turismo nacional, sino también como una ventana cada vez más atractiva para los viajeros internacionales que buscan descubrir la diversidad cultural, natural y gastronómica de Colombia.

