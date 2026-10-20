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¿Cuál es el mejor restaurante de hotel de Colombia en 2026?

Jairo, del hotel W Bogotá, obtuvo por tercer año consecutivo este reconocimiento en los World Culinary Awards, gracias a una propuesta que combina cocina de fusión colombiana e ingredientes locales.

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Redacción Turismo
El restaurante Jairo, del hotel W Bogotá, fue elegido como el Mejor Restaurante de Hotel de Colombia en los World Culinary Awards 2026.
El restaurante Jairo, del hotel W Bogotá, fue elegido como el Mejor Restaurante de Hotel de Colombia en los World Culinary Awards 2026.
Foto: Cortesía W Bogotá

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El restaurante Jairo, del hotel W Bogotá, fue elegido como el Mejor Restaurante de Hotel de Colombia en los World Culinary Awards 2026. Con este resultado, el establecimiento suma tres años consecutivos con el galardón, que también obtuvo en 2024 y 2025.

Su propuesta gastronómica se centra en reinterpretar los sabores tradicionales del país con una mirada contemporánea y productos cultivados en Colombia. La iniciativa busca dar visibilidad a los ingredientes autóctonos y a los agricultores que participan en la cadena de producción de los alimentos.

“Este logro es el resultado de la pasión, el talento y la entrega de nuestros chefs y de todo el equipo culinario”, afirmó Juliana Medina, gerente general de W Bogotá Hotel, quien destacó el trabajo del equipo en la creación de experiencias inspiradas en la cocina de fusión colombiana.

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El nombre y el concepto de Jairo rinden homenaje al campo colombiano. A través de su menú, el restaurante busca conectar la gastronomía con las tradiciones y la diversidad de los productos nacionales, al tiempo que promueve el consumo de ingredientes locales.

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La propuesta gastronómica de Jairo combina ingredientes locales y sabores tradicionales colombianos con técnicas contemporáneas.
La propuesta gastronómica de Jairo combina ingredientes locales y sabores tradicionales colombianos con técnicas contemporáneas.
Foto: Cortesía W Bogotá

Otros ganadores en América Latina

En la edición de 2026, Ecuador se destacó en las categorías regionales de gastronomía hotelera. Raices South American Fine Cuisine, del JW Marriott Quito, fue elegido Mejor Restaurante de Hotel de Alta Cocina de América Latina, mientras que Evolution Restaurant by Pikaia recibió el premio al Mejor Restaurante de Hotel de la región.

Los World Culinary Awards reconocen a establecimientos y destinos que sobresalen en la industria gastronómica internacional.

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Por Redacción Turismo

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