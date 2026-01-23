Por qué Madrid fue elegida la nueva sede global del WTTC

El WTTC es la organización global más relevante del sector privado de viajes y turismo, integrando a cerca de 200 líderes internacionales que representan toda la cadena de valor del sector. Foto: Maria Alejandra Castaño Carmona

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Industria y Turismo de España y el Ayuntamiento de Madrid suscribieron un Memorándum de Entendimiento que ratifica el cambio de sede de la oficina global del WTTC a la capital española, marcando el inicio de un nuevo capítulo para el turismo a nivel mundial.

El acuerdo fue firmado por Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC; el ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu Boher; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Con esta decisión, Madrid se consolida como la Capital Mundial de la Gobernanza Turística, desde donde se definirá la agenda global del sector privado de viajes y turismo.

Madrid presentó la mejor propuesta para albergar la nueva sede global del WTTC, tras un proceso de evaluación exhaustivo realizado por los 17 miembros del Consejo de Administración del organismo. Entre los factores considerados destacaron la disponibilidad de oficinas para la sede, un entorno fiscal competitivo, incentivos, así como la facilitación de visados y permisos de trabajo, entre otros elementos clave.

El establecimiento de la oficina global del WTTC en Madrid generará un valor tangible e intangible para sus miembros y potenciará el crecimiento del sector. Asimismo, abre una etapa sin precedentes en la colaboración entre los sectores público y privado, fortaleciendo las sinergias con organismos internacionales como ONU Turismo.

Durante el acto, Gloria Guevara Manzo agradeció el respaldo del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Madrid, y señaló: “Estamos entusiasmados por el cambio de la oficina global del WTTC a la ciudad de Madrid, una gran ciudad con sólidas fortalezas competitivas que permitirán convertir a España en la capital de la gobernanza turística mundial. Desde aquí se definirán la agenda global y el rumbo del sector privado de viajes y turismo, generando una oportunidad única para millones de personas”.

Por su parte, el ministro Jordi Hereu Boher subrayó que este acuerdo “es resultado del intenso trabajo conjunto y de la colaboración durante meses entre el Gobierno de España y el WTTC”, y afirmó que “refuerza la posición de liderazgo de nuestro país como potencia turística mundial”.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida destacó que “esta elección convierte a Madrid en la capital mundial del turismo y demuestra la confianza que la ciudad genera entre instituciones y organizaciones turísticas internacionales”, añadiendo que “Madrid es hoy una ciudad competitiva y fiable, capaz de atraer a las grandes organizaciones que marcan el rumbo del turismo global”.

A su vez, Manfredi Lefebvre, presidente del Consejo de Administración del WTTC, afirmó: “La decisión unánime de establecer nuestra oficina global en Madrid refleja una visión clara sobre la nueva era del WTTC, con el sólido respaldo del gobierno español a todos los niveles”.

El WTTC es la organización global más relevante del sector privado de viajes y turismo, integrando a cerca de 200 líderes internacionales que representan toda la cadena de valor del sector. A partir de ahora, desde Madrid se definirá la agenda mundial del turismo privado.

De acuerdo con estimaciones del WTTC, 2025 fue un año récord para el sector, con una contribución total de 11.7 billones de dólares a la economía global, equivalente al 10.3% del PIB mundial, y la generación de 371 millones de empleos, es decir, uno de cada tres puestos de trabajo a nivel global.

