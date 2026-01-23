Wingo amplía la conectividad de Bucaramanga con cuatro nuevas rutas

Aruba fortalece su conectividad con nueva ruta estacional desde Bucaramanga junto a Wingo. Foto: Cortesía Autoridad de Turismo de Aruba

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bucaramanga da un salto estratégico en su conectividad aérea. La aerolínea de bajo costo Wingo anunció la apertura de cuatro nuevas rutas directas desde el Aeropuerto Internacional Palonegro —tres domésticas y una internacional—, lo que convierte a la capital de Santander en la tercera ciudad con mayor operación de la compañía en Colombia, después de Bogotá y Medellín.

A partir de marzo, Wingo iniciará vuelos sin escalas desde Bucaramanga hacia Medellín, Cartagena y Barranquilla. En junio, se sumará la ruta internacional estacional Bucaramanga–Aruba, que operará entre junio y agosto de 2026 y que conectará por primera vez de manera directa a ambas ciudades. En total, la aerolínea pondrá a disposición cerca de 300 mil sillas para fortalecer la movilidad aérea de la región.

Durante el anuncio, realizado en Bucaramanga, el CEO de Wingo, Eduardo Lombana, destacó la apuesta de la aerolínea por la conectividad regional. “Hoy damos un paso muy importante para Santander. Desde marzo, Wingo conectará a Bucaramanga con seis destinos de manera directa: cinco nacionales y, por primera vez, Aruba en operación estacional. Esto nos permite seguir avanzando en nuestro propósito de facilitar el turismo y los viajes de negocio, haciendo que moverse por el país y hacia el Caribe sea más simple y accesible”, afirmó.

Además de las nuevas rutas, Wingo fortalecerá su operación hacia Bogotá, pasando de cuatro a seis frecuencias semanales a partir de marzo, con vuelos todos los días excepto los sábados. La aerolínea también mantendrá su ruta directa Bucaramanga–Santa Marta.

El anuncio contó con el respaldo de actores regionales como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la agencia de promoción Destino Santander y el concesionario Aeropuertos de Oriente. Para Juan Carlos Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la ampliación de rutas representa una oportunidad clave para el desarrollo regional. “Más conectividad significa más turismo, más negocios y más oportunidades para Santander. Celebramos la articulación entre el sector público y privado para posicionar a Bucaramanga como un territorio competitivo y conectado”, señaló.

En la misma línea, Nelson Rodríguez Cruz, gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S., aseguró que la expansión de Wingo fortalece el papel del aeropuerto Palonegro como plataforma regional. “Estas nuevas rutas impulsan la dinámica turística y económica del departamento y su área metropolitana”, indicó.

La ruta internacional Bucaramanga–Aruba fue respaldada por la Autoridad de Turismo de Aruba. Su director para Latinoamérica, Jordan Schlipken Croes, afirmó que la conexión responde a una estrategia de crecimiento sostenible del destino. “Al ampliar las opciones de viaje para los colombianos y para los residentes de la isla, más viajeros llegan a Aruba y se fortalece una conectividad pensada a largo plazo”, dijo.

Inicio de operación y tarifas

La primera ruta en entrar en operación será Bucaramanga–Medellín, desde el lunes 16 de marzo, con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes) en horario matutino y tarifas desde $99.000 por trayecto.El 20 de marzo comenzará la ruta Bucaramanga–Cartagena, con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo), en horario nocturno y tarifas desde COPCOP 119.000.La ruta Bucaramanga–Barranquilla iniciará el 24 de marzo, con vuelos los martes, jueves y domingo, también desde $119.000 por trayecto.Por su parte, la ruta estacional Bucaramanga–Aruba despegará el 17 de junio, con dos frecuencias semanales (miércoles y sábado) y tarifas desde USD 116 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.