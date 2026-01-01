¿Cuáles son las ciudades más románticas del mundo para viajar en pareja en 2026?

Roma se posiciona como el destino romántico número uno para 2026. Foto: María Alejandra Castaño

Roma (Italia), París (Francia), Londres (Reino Unido) y hasta destinos tropicales como Phuket (Tailandia) y Ubud (Indonesia) encabezan una nueva tendencia en el turismo romántico para 2026. Un estudio internacional elaborado por hotelwithtub.com analizó datos reales de viajes y experiencias gastronómicas en pareja para identificar las ciudades que ofrecen las mejores cenas románticas del mundo.

El ranking, basado en un sistema de puntuación ponderado, evaluó factores como la cantidad de restaurantes románticos, hoteles ideales para parejas, atracciones “honeymoon-friendly”, experiencias escénicas y visibilidad en Instagram. Las fuentes incluyeron plataformas como TripAdvisor y redes sociales, reflejando tanto la oferta real como el interés de los viajeros.

Roma lidera el romance global

Roma se posiciona como el destino romántico número uno para 2026, destacando por contar con 237 lugares ideales para lunas de miel, más de 1.600 restaurantes románticos y una amplia oferta de hoteles íntimos. La combinación de terrazas con vista histórica, gastronomía italiana clásica y una atmósfera atemporal consolida a la capital italiana como el estándar global del romance.

París y Nueva York (E.E. U.U.) mantienen su estatus icónico, atrayendo a parejas recién casadas gracias a sus escenarios emblemáticos, cenas sofisticadas y alojamientos de lujo. Sin embargo, el estudio revela un cambio relevante en las preferencias de los viajeros.

Naturaleza, calma y experiencias: la nueva tendencia

Destinos como Ubud y Phuket emergen con fuerza al ofrecer experiencias más tranquilas, rodeadas de naturaleza, bienestar y retiros privados. Ubud suma 173 espacios para lunas de miel, mientras que Phuket alcanza 153, consolidándose como alternativas ideales para parejas que buscan desconexión y experiencias sensoriales.

Asimismo, ciudades como Marrakech (Marruecos) y Santorini (Grecia) destacan por su enfoque experiencial, combinando cultura, paisaje y atmósferas únicas que van más allá del romance tradicional europeo.

Top 10 ciudades con más restaurantes románticos en 2026

El ranking de destinos con mayor número de restaurantes románticos confirma el peso de la gastronomía en las experiencias de pareja:

Londres, Reino Unido – 2.173 París, Francia – 1.631 Roma, Italia – 1.613 Dubái, EAU – 1.174 Nueva York, EE. UU. – 923 Barcelona, España – 847 Estambul, Turquía – 823 Lisboa, Portugal – 773 Ámsterdam, Países Bajos – 577 Florencia, Italia – 561

Londres encabeza la lista con la mayor oferta de restaurantes románticos del mundo, desde pubs históricos y rooftops con vistas al skyline hasta restaurantes con estrellas Michelin. París reafirma su título como la “Ciudad del Amor”, mientras que Roma convierte cada comida en una experiencia íntima.

Dubái sobresale por su enfoque de lujo, con cenas frente al desierto o rascacielos, y Nueva York ofrece una diversidad culinaria que va de speakeasies a menús de degustación de alto nivel. Barcelona, Estambul y Lisboa aportan el encanto del mar, la historia y los atardeceres, mientras que Ámsterdam y Florencia cierran el listado con cafés íntimos y escenarios clásicos europeos.

Romance que va más allá de la reputación

El estudio concluye que los destinos mejor posicionados no dependen solo de su fama, sino de un equilibrio entre gastronomía romántica, experiencias para parejas, naturaleza, hoteles íntimos y visibilidad social. En 2026, el romance se vive tanto en una mesa bien servida como en el entorno que la rodea.

Porque, como revela el ranking, muchas de las historias de amor más memorables comienzan con una cena.

🔗 Aquí puede ver el estudio completo.

