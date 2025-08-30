Fiestas de Independencia Cartagena 2025: agenda oficial y artistas confirmados

En Bogotá, Alcaldía de Cartagena presentó ante el país la agenda oficial de las Fiestas de Independencia: ¡La Fiesta que nos une! Foto: María Alejandra Castaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con un despliegue cultural especial, la Alcaldía de Cartagena presentó en Bogotá la agenda oficial de las Fiestas de Independencia 2025, que se celebrarán del 13 al 17 de noviembre bajo el lema “La Fiesta que nos une”.

El lanzamiento, que contó con la participación de medios de comunicación, empresarios, líderes gremiales, cuerpo consular y representantes del Gobierno nacional, estuvo conducido por los presentadores Jessica de la Peña y Carlos Calero, quienes anunciaron una programación que fusiona historia, tradición y grandes espectáculos musicales.

Una nómina de artistas de talla mundial

Este año, el cartel artístico promete ser uno de los más impactantes en la historia de las festividades. Estarán presentes figuras internacionales como Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives, Sergio Vargas, Magic Juan, Rikarena, Puerto Rican Power y Natalia París, junto a grandes voces de la música nacional como Poncho Zuleta, Rafa Pérez, Elder Dayán, Farid Ortiz, Mr. Black, Twister, Koffe el Kafetero y los Soneros de Gamero, entre muchos otros.

“Estas serán las mejores Fiestas de Independencia de Cartagena. Esperamos más de 100 mil visitantes y un impacto económico superior a los 15 millones de dólares. No es solo un evento cultural, sino una plataforma que fortalece nuestra economía y proyecta a la ciudad ante el mundo”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Cultura, historia y turismo

La programación no solo estará marcada por la música. Habrá desfiles tradicionales como Ángeles Somos, el Cabildo Vivo, el Desfile de la Independencia y el Bando, junto a actividades académicas, puestas en escena de la Escuela Festiva y la entrega de llaves de la ciudad a las candidatas del Concurso Nacional de Belleza.

👀🌎📄 (Lea también: ¿Qué destinos marcaron tendencia en los viajes de los colombianos en 2025?)

“Queremos que todos los colombianos se programen desde ya para disfrutar de una agenda que combina tradición e innovación. Estas fiestas son un espacio de formación, proyección y orgullo cultural para Cartagena”, destacó Lucy Espinosa Díaz, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Por su parte, Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, reveló que las reservas aéreas ya superan en un 20 % a las del año anterior, principalmente desde Bogotá, Medellín, Pereira y Cali. Además, el Festival Náutico de Independencia prevé movilizar más de 16 mil pasajeros en 400 zarpes entre el 14 y el 15 de noviembre.

El legado histórico de 1811

El evento también rindió homenaje al origen de estas fiestas: el 11 de noviembre de 1811, cuando un grupo de lanceros y artesanos del barrio Getsemaní, liderados por Pedro Romero, proclamó la independencia absoluta de Cartagena del dominio español. Desde entonces, la ciudad celebra su valentía, su resistencia y su espíritu libertario.

El abrebocas del lanzamiento estuvo a cargo de agrupaciones como Ekobios, Los Cumbiamberos y los hermanos Criss y Ronny, quienes con champeta, cumbia y vallenato pusieron a bailar al público. El cierre lo dio el cantante Rafa Pérez, con la cuota vallenata más esperada de la noche.

👀🌎📄(Lea también: Viajar con sentido: el auge del turismo experiencial en Colombia)

Agenda oficial de las Fiestas de Independencia 2025

Entre los eventos más destacados se encuentran:

1 de noviembre : Ángeles Somos y Gran Toma en el barrio Nuevo Paraíso.

2 de noviembre : Desfile de Tradición Festiva con las candidatas al Reinado.

5 de noviembre : Entrega de llaves a las candidatas del Concurso Nacional de Belleza.

7 de noviembre : Fiesta de los grandes lanceros.

8 de noviembre : Sesión Solemne del Concejo Distrital y Ofrenda Floral a los Héroes de la Independencia.

9 de noviembre : Gran Desfile de Independencia.

14 y 15 de noviembre: Festival Náutico y Bololó del Arsenal, con la presentación estelar de Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives y DJ Natalia París.

Con esta programación, Cartagena reafirma su lugar como destino cultural de Colombia y ofrece a propios y visitantes una experiencia inolvidable, donde la historia se mezcla con la música, el turismo y el orgullo de ser cartagenero.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.