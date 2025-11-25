¿Cuáles son los destinos preferidos para 2026 de los colombianos? Esto dice un estudio

La generación Z prioriza la sostenibilidad, la autenticidad y la inclusión a la hora de viajar. Foto: Getty Images

Hablar de turismo es hablar de un sector que no deja de escalar. Por ejemplo, en 2025, Colombia marcó un hito: entre enero y agosto llegaron más de tres millones de visitantes no residentes, la cifra más alta de la última década para este periodo. Estos números, revelados por el MinCIT y ProColombia, muestran un crecimiento que hoy posiciona al país entre los destinos más competitivos de la región.

Y uno de los destinos que más ha destacado este año, es Nuquí, un municipio del Pacífico colombiano que está transformando su turismo hacia una oferta más integral. Aunque históricamente ha sido reconocido como la cuna de las ballenas jorobadas, hoy busca que toda su biodiversidad sea protagonista y destaque todo el año.

Ese dinamismo quedó reflejado en el Barómetro de Viajala 2025, donde Nuquí se consolidó como el destino nacional más popular con un crecimiento del 19 % en búsquedas, destacándose, adicionalmente, por mantener precios estables en un año en el que los vuelos nacionales subieron alrededor del 10 %.

¿Qué encontró el informe este año?

Antes de presentar los destinos que marcarán tendencia entre los viajeros colombianos en 2026, es clave entender cómo se construyó este informe. Y es que Viajala realizó un análisis exhaustivo del mercado aéreo, las tendencias de viaje y la fluctuación de precios, tomando como base cerca de 10 millones de búsquedas de vuelos de ida y vuelta hechas en 2025 desde todos los aeropuertos del país.

Estos datos se compararon con los mismos meses de 2024, lo que permitió identificar variaciones reales en la demanda.

Felipe Alarcón, director comercial de Viajala, destaca que el Pacífico colombiano se ha destacado este año al dar un paso decisivo con el lanzamiento de la ruta de avión directa Bogotá–Nuquí, operada por Satena desde el 30 de octubre de este año.

Según el experto, esta conexión, que tiene dos frecuencias semanales y aeronaves adaptadas a la pista local, acorta de manera significativa los tiempos de viaje y acerca a más colombianos a uno de los territorios con mayor biodiversidad del país.

Otros puntos claves para su crecimiento son:

Estabilidad en precios: En 2025, viajar a Nuquí costó en promedio $594.900 ida y vuelta , una cifra estable frente a 2024, aun cuando los vuelos domésticos aumentaron alrededor del 10%. Según Alarcón, esta estabilidad es positiva y la nueva ruta directa podría incluso ayudar a reducir precios en el corto y mediano plazo.

Impulso gubernamental: El Gobierno nacional adelanta acciones en turismo, educación y gestión ambiental. Para Viajala, este crecimiento no es espontáneo, sino resultado de un proceso que busca consolidar un turismo sostenible con beneficios para la comunidad local.

Mayor oferta aérea: Además de la nueva ruta desde Bogotá, Nuquí mantiene una oferta robusta desde Medellín (aeropuerto Olaya Herrera), con siete vuelos semanales operados por Satena y Clic Air.

Alarcón hace énfasis en que la ruta es ventajosa, puesto que antes, quienes volaban desde Bogotá debían hacer escala en Medellín, normalmente con cambios de aeropuerto y traslados en taxi que podían costar entre 35 y 40 dólares. La ruta directa elimina estos tiempos muertos y simplifica el viaje.

“Este fortalecimiento de las rutas hacia el Pacífico debe convertirse en un motor para el turismo sostenible en regiones históricamente desconectadas, que hoy ofrecen una experiencia auténtica basada en naturaleza, cultura local y conservación”, dijo.

Viajar al extranjero: destinos bajaron, pero otros tomaron protagonismo.

Pero los colombianos no han buscado viajar únicamente por su país, ahora están cada vez están más interesados internacionalmente. Por ello, uno de los destinos internacionales que más ha sorprendido en este informe es Estados Unidos, pues el país perdió la popularidad que tradicionalmente tenía entre los viajeros colombianos, incluso a pesar de ser el anfitrión del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos que más mueve turismo en el mundo.

Según el análisis, ciudades como Miami, que cuenta con una amplia población latina y es uno de los principales hubs de entrada para Sudamérica, registraron en 2025 una caída notable en el interés de los viajeros: las búsquedas hacia este destino disminuyeron 16%. Por otro lado, Orlando, Florida, otro destino tradicionalmente popular, también presentó una reducción del 13%.

Este comportamiento contrasta con lo ocurrido en 2024, cuando Miami había crecido 33% y Orlando 18%. La inversión de la tendencia confirma un cambio evidente en las preferencias de los colombianos hacia Estados Unidos.

De hecho, para analizar bien esta caída Viajala hizo un corte especial y analizó las búsquedas realizadas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2025, temporada alta en Florida y posterior al anuncio del endurecimiento de las políticas de inmigración y al incremento de las deportaciones masivas bajo el gobierno de Donald Trump. Estos datos se compararon con las búsquedas efectuadas entre enero y abril del mismo año.

Esto encontraron:

1. Caídas por ciudad de origen: En vuelos que parten de Bogotá, Medellín y Cali —las tres ciudades más pobladas del país— las búsquedas hacia Miami disminuyeron de forma notable entre ambos periodos:

Bogotá: –32%

Medellín: –38%

Cali: –27%

Todas estas cifras superan la caída anual promedio y confirman una pérdida generalizada de interés en el destino.

Según Felipe Alarcón, este comportamiento va en contravía de la tendencia habitual, puesto que estos destinos normalmente muestra un aumento en la demanda durante los meses de verano en Florida que suele estar marcado por ser una temporada de playa, vacaciones escolares y de viajes a Disney.

“La persecución a los inmigrantes genera una sensación de inseguridad en el viajero latino, que teme enfrentar problemas durante su estadía”, concluye Alarcón.

¿Qué destino se destacó?

El destino que más aumentó su interés para el colombiano fue Brasil, que se perfila como uno de los lugares más populares entre los viajeros colombianos en 2026. Con playas icónicas, una gastronomía única y una cultura diversa, el país ha comenzado a atraer los ojos de los viajeros al ofrecer nuevas alternativas de conectividad aérea, y una caída en los precios en vuelos, haciéndolo uno de los destinos más competitivos del momento.

“Los precios, que están hasta un 15% más bajos hacia São Paulo, ya eran interesantes por sí solos, pero resultan aún más atractivos si consideramos que los vuelos internacionales están, en promedio, un 15% más caros este año”, resalta Felipe Alarcón.

En este mismo contexto, Río de Janeiro también incrementó su popularidad, debido a una ventaja: los vuelos ida y vuelta bajaron en promedio 6,5%, pasando de $2.234.790 a $2.087.764. Como resultado, Río duplicó su demanda frente al año pasado.

Parte de este crecimiento también se explica por la ola de nuevas rutas lanzadas en 2025, que ampliaron la conectividad desde Colombia hacia diversas regiones de Brasil.

Bogotá–Belém (Avianca) , que conecta con una de las principales capitales amazónicas donde se desarrolla la COP30 y que, desde su lanzamiento, presentó una caída del 40,5% en su precio promedio (de R$3.572 a R$2.122).

Bogotá–Brasília (Gol), que fortalece aún más el acceso al gigante suramericano, pues que es el único del país con conexión directa a todas las ciudades brasileñas

“Este fortalecimiento de la conectividad, que diversifica los puntos de acceso entre Colombia y Brasil, debería abaratar aún más los vuelos y dinamizar el movimiento de viajeros turísticos y corporativos entre ambos países”, puntualizó el experto.

Recomendaciones para viajar en 2026

La planificación de viajes internacionales entre los colombianos ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, y en 2025 mantuvo esta tendencia: mientras en 2024 las búsquedas de vuelos al exterior se realizaban con 109 días de anticipación, en 2025 alcanzaron un promedio de 124 días, un incremento del 14% frente al año anterior.

Según Felipe Alarcón, este cambio se explica por el cierre de varias aerolíneas de bajo costo y por el aumento en las tarifas internacionales, que en 2025 son, en promedio, 16,5% más altas.

Conforme a esta planificación, algunos consejos para planear mejor sus vacaciones son:

Evite temporadas altas : Si tiene flexibilidad en sus fechas, trate de viajar fuera de los periodos de alta demanda, como vacaciones escolares o festivos. Viajar en meses de baja demanda, como febrero o mayo, puede ahorrar hasta un 10 % en los costos y le permitirá disfrutar de destinos menos concurridos.

Elija días estratégicos : Planifique viajar un martes y regresar un viernes, ya que estas fechas suelen tener tarifas más económicas que los tradicionales viajes de fin de semana (viernes a domingo).

Use herramientas de comparación : Plataformas como Viajala le permiten comparar en tiempo real precios de aerolíneas y agencias, ayudándole a identificar las mejores ofertas. También es importante explorar diferentes aerolíneas y agencias para encontrar opciones más económicas.

Aproveche las promociones: Esté atento a eventos como el Black Friday u ofertas recurrentes, donde puede encontrar precios significativamente reducidos con poca anticipación.

