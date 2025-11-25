Hoteles ideales para disfrutar Navidad y Año Nuevo en familia o en pareja

Los destinos de playa son muy apetecidos para las vacaciones de fin de año. Foto: Pixabay

La temporada decembrina se acerca y, con ella, la búsqueda del destino perfecto para cerrar el año. Según el más reciente informe de Viajes Falabella, las reservas para Navidad y Año Nuevo continúan mostrando un fuerte interés por los viajes internacionales: más del 64 % corresponden a destinos fuera del país. Sin embargo, los viajes nacionales —especialmente a playas— siguen captando la atención de miles de colombianos.

“La temporada navideña tiene un valor emocional muy especial para las familias. Para 2025 encontramos que más del 55% de los viajeros en Navidad son grupos familiares, lo que representa un crecimiento significativo frente al año anterior. Entre los destinos más reservados se destacan San Andrés, Madrid y Santa Marta”, destaca Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella.

Para Año Nuevo, el panorama cambia: los viajes en pareja representan el 48% de las reservas, seguidos por familias (39%) y viajeros individuales (11%), reflejando el deseo de recibir el 2026 en entornos memorables y con quienes más importan.

Pensando en estas tendencias, Viajes Falabella comparte una selección de hoteles ideales para vivir una Navidad o un Año Nuevo inolvidable, tanto en Colombia como en el exterior.

Hoteles recomendados en Colombia

Hotel Aceitunos – Villa de Leyva

Perfecto para quienes buscan una escapada navideña llena de encanto colonial. Ubicado en el corazón del Centro Histórico, permite recorrer los principales atractivos del municipio y disfrutar del famoso Festival de Luces, que transforma las calles de Villa de Leyva en un escenario mágico con pesebres, música y tradiciones que evocan el espíritu navideño.

Hotel San Fernando Plaza – Medellín

Una excelente opción para quienes desean maravillarse con los reconocidos Alumbrados Navideños de Medellín. Situado en la exclusiva Avenida El Poblado, ofrece piscina climatizada, atención permanente y una destacada propuesta gastronómica en su restaurante Spezia. Ideal para familias y parejas que buscan comodidad y una ubicación estratégica en la capital antioqueña.

Hotel Las Américas Casa de Playa – Cartagena

Para quienes prefieren el mar durante las fiestas decembrinas, este hotel ubicado frente a las playas de La Boquilla ofrece piscinas, spa, restaurantes de cocina caribeña e internacional y un ambiente perfecto para celebrar el Año Nuevo en una ciudad vibrante, llena de cultura y celebraciones frente al mar.

Hoteles recomendados en el exterior

Hotel Atlântico Travel Copacabana – Río de Janeiro, Brasil

A solo 500 metros de la emblemática Playa de Copacabana, este hotel permite vivir una de las celebraciones de Año Nuevo más famosas del mundo: millones de personas vestidas de blanco, música, fuegos artificiales y la energía característica del festejo carioca.

The Westin New York Grand Central – Nueva York, Estados Unidos

Ideal para quienes desean vivir de cerca el encanto navideño de Manhattan. Su ubicación permite acceder fácilmente a íconos como Broadway, el Rockefeller Center y Times Square, epicentro de la tradicional celebración del 31 de diciembre. Un lugar perfecto para experimentar la energía única de la Gran Manzana en fin de año.

Santa’s Holiday Homes – Rovaniemi, Finlandia

El destino soñado para quienes anhelan una Navidad blanca. Ubicado a pocos minutos del Pueblo de Papá Noel, ofrece alojamientos equipados para una estadía cálida y acogedora en el corazón del Círculo Polar Ártico. Una experiencia entrañable para familias y parejas que buscan magia, nieve y tradición.

Viajes Falabella invita a los viajeros a realizar sus reservas con anticipación para asegurarse mejores precios, disponibilidad y aprovechar la favorable cotización del dólar.

