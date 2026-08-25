¿Cuáles son los destinos que impulsan el turismo de ocio mundial?

Turquía se mantiene entre los destinos de verano con mayor demanda internacional, impulsada por su oferta turística y conectividad. Foto: Getty Images - Getty Images

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Europa consolidó en 2025 su liderazgo como principal región del turismo de ocio al captar 2 billones de dólares, equivalentes a un tercio del gasto mundial en viajes de este segmento, según el más reciente Informe de Impacto Económico (EIR 2026) del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), elaborado con Oxford Economics.

El gasto mundial en viajes de ocio alcanzó los 6,15 billones de dólares durante 2025, con un crecimiento interanual del 3,5%. Esta cifra representó el 80,5% del gasto total en viajes a nivel global.

Sur de Europa concentra la demanda

Francia, España, Italia y Turquía se mantienen entre los destinos de verano más solicitados del mundo, impulsados por la demanda internacional, la diversidad de mercados emisores, su oferta turística y la conectividad aérea.

Durante 2025, el gasto en ocio también registró avances en algunos de los principales destinos europeos. Francia creció 3,6%, España 2,6% e Italia 2,2%.

Las perspectivas para 2026 mantienen el optimismo. El WTTC proyecta un crecimiento de 3,7% para Europa, por encima del promedio mundial estimado en 3,1%.

Italia encabezaría este crecimiento, con un aumento proyectado de 4,7% en el gasto en ocio, seguida de España, con 4,3%; Turquía, con 4,1%, y Francia, con 2,6%.

De acuerdo con el WTTC, el comportamiento de la demanda también está favoreciendo a los destinos del sur de Europa, que reciben parte de los viajeros que redirigen sus viajes desde otras regiones.

“Europa continúa marcando el ritmo del turismo de ocio a nivel mundial, captando un tercio de todo el gasto global y demostrando la fortaleza, diversidad y resiliencia de su sector turístico”, señaló Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.

La entidad destacó que, para mantener esta posición, los destinos europeos deberán continuar invirtiendo en infraestructura, conectividad y gestión turística sostenible.

Las proyecciones para 2026 se basan en las condiciones económicas y geopolíticas vigentes al momento de la publicación del informe y podrían cambiar ante variaciones en factores como la inflación, los precios de la energía, la demanda de los consumidores y el contexto geopolítico.

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