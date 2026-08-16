Guatapé fortalece su presencia en la Selección de Hoteles de la Guía Michelin 2026

El diseño de The Brown integra arquitectura contemporánea, naturaleza y vistas al paisaje del embalse de Guatapé. Foto: Cortesía Marriott International

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Guatapé, Antioquia, suma un nuevo reconocimiento a su oferta hotelera. The Brown, Autograph Collection fue incluido en la Selección Oficial de Hoteles de la Guía Michelin 2026, una distinción que reconoce propiedades alrededor del mundo por ofrecer experiencias de hospitalidad excepcionales, un diseño distintivo y una identidad propia que trasciende el concepto tradicional de alojamiento.

Ubicado frente al embalse de Guatapé, el hotel cuenta con 116 habitaciones distribuidas en cuatro torres con vistas al agua y propone una experiencia en la que arquitectura, naturaleza, cultura y descanso conviven en un mismo espacio.

Su concepto está inspirado en los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, fuego, agua y aire. La tierra representa la sostenibilidad y el cuidado del entorno; el fuego, la cultura y la gastronomía; el agua, el bienestar, y el aire, la arquitectura y el diseño en diálogo con el paisaje.

Más allá del reconocimiento, la propuesta se relaciona con una tendencia creciente entre los viajeros: la búsqueda de silencio, naturaleza y tiempo para detenerse. Una forma de viajar en la que el descanso, la contemplación y las experiencias conscientes adquieren mayor valor.

En ese escenario, Guatapé busca ir más allá de las visitas de un solo día. El municipio, conocido por su embalse, la Piedra del Peñol y sus calles de colores, también cuenta con una riqueza cultural representada en sus tradicionales zócalos y en las historias de las familias que han construido el territorio.

Una invitación a quedarse

El hotel ha desarrollado actividades que buscan acercar a los huéspedes a la esencia de Guatapé. La oferta incluye catas de café y ron colombiano, talleres de coctelería, degustaciones de frutas, experiencias gastronómicas y actividades acuáticas como kayak, paddleboard y recorridos en lancha por el embalse.

También cuenta con propuestas de bienestar, entre ellas yoga, sound bathing y masajes inspirados en los cuatro elementos naturales.

Las experiencias están diseñadas para que el huésped entienda el territorio. En una cata de café, por ejemplo, no solo se habla del sabor, sino también de las familias caficultoras, la economía, el suelo y las cordilleras, integrando distintos elementos que hacen parte de la identidad de la región.

La gastronomía sigue la misma filosofía, con una propuesta que combina ingredientes locales y técnicas contemporáneas. Son platos pensados para resaltar los sabores del territorio, con preparaciones muy sabrosas, generosas y creativas. A esto se suma el beach club frente al embalse, que ofrece pizzas al horno de leña, coctelería y actividades acuáticas.

Nuevos hoteles en la Guía MICHELIN

The Brown hace parte de las nuevas incorporaciones a la Selección Oficial de Hoteles de la Guía Michelin en Colombia, una actualización que también incluye propiedades como Loma, Medellín, a Tribute Portfolio Hotel; Selvario 36; Wake BioHotel y Tribe Medellín, en Medellín; Sofitel Bogotá Victoria Regia, JW Marriott Hotel Bogotá, HAB Hotel Bogotá, Hotel Coco y EK Hotel, en Bogotá; Four Seasons Cartagena, en Cartagena, y Hotel Plantación, en Jardín, Antioquia.

La actualización amplía la presencia de la hotelería colombiana en la guía y suma nuevas propuestas a una selección que reúne propiedades de distintos destinos del país.

En el caso de Guatapé, The Brown se incorpora a una oferta que ya cuenta con Tau House, BOSKO, Porto Marina Hotel y The Boato Hotel, lo que refuerza la presencia del municipio antioqueño dentro de la selección internacional.

El reconocimiento a The Brown, Autograph Collection amplía la visibilidad de Guatapé dentro de la hotelería seleccionada por la Guía Michelin, en una propuesta que combina diseño, naturaleza, bienestar y conexión con el territorio.

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