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Parque del Café anuncia su reapertura tras el terremoto

El parque retomará sus actividades tras varios días de cierre y destacó su compromiso con la seguridad de los visitantes y la recuperación económica de la región.

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Redacción Turismo
18 de agosto de 2026 - 09:55 p. m.
Parque del Café anuncia su reapertura tras el terremoto
Foto: El Parque del Café retoma sus actividades y se suma a la reactivación económica de la región. / Cortesía Parque del Café
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Después de varios días de cierre tras el reciente terremoto que afectó a Colombia, el Parque del Café anunció que reabrirá sus puertas al público este miércoles 19 de agosto.

Durante este periodo, el parque trabajó en la preparación de sus instalaciones y en las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de visitantes, colaboradores y comunidades. La reapertura se da luego de unos días marcados por la solidaridad y el acompañamiento entre los habitantes de la región.

“Han sido días para acompañarnos, reflexionar y, sobre todo, para recordar la fuerza y solidaridad que nos caracteriza como colombianos y como habitantes de esta tierra cafetera”, señaló el Parque del Café en un comunicado.

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La organización destacó que su regreso representa también un compromiso con la reactivación económica de la región y del país. El turismo genera empleo y movimiento para distintos sectores y comunidades, por lo que el regreso de los visitantes busca contribuir a recuperar progresivamente la dinámica económica de la zona.

El Parque del Café agradeció los mensajes de apoyo y comprensión recibidos durante los últimos días y resaltó que el lugar representa más que un espacio de entretenimiento, pues hace parte de la historia y la identidad de la región cafetera.

“Estamos aquí, seguimos adelante y queremos aportar a la recuperación”, indicó la organización, que invitó a los visitantes a reencontrarse con el parque a partir de este miércoles.

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Por Redacción Turismo

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