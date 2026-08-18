Parque del Café anuncia su reapertura tras el terremoto

Foto: El Parque del Café retoma sus actividades y se suma a la reactivación económica de la región. / Cortesía Parque del Café

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Después de varios días de cierre tras el reciente terremoto que afectó a Colombia, el Parque del Café anunció que reabrirá sus puertas al público este miércoles 19 de agosto.

Durante este periodo, el parque trabajó en la preparación de sus instalaciones y en las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de visitantes, colaboradores y comunidades. La reapertura se da luego de unos días marcados por la solidaridad y el acompañamiento entre los habitantes de la región.

“Han sido días para acompañarnos, reflexionar y, sobre todo, para recordar la fuerza y solidaridad que nos caracteriza como colombianos y como habitantes de esta tierra cafetera”, señaló el Parque del Café en un comunicado.

La organización destacó que su regreso representa también un compromiso con la reactivación económica de la región y del país. El turismo genera empleo y movimiento para distintos sectores y comunidades, por lo que el regreso de los visitantes busca contribuir a recuperar progresivamente la dinámica económica de la zona.

El Parque del Café agradeció los mensajes de apoyo y comprensión recibidos durante los últimos días y resaltó que el lugar representa más que un espacio de entretenimiento, pues hace parte de la historia y la identidad de la región cafetera.

“Estamos aquí, seguimos adelante y queremos aportar a la recuperación”, indicó la organización, que invitó a los visitantes a reencontrarse con el parque a partir de este miércoles.

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