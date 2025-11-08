Destinos más buscados y días más baratos para viajar en las fiestas de fin de año

Las tendencias muestran que no todo se encarece en temporada alta. Foto: Getty Images

La temporada navideña aún no llega, pero los colombianos ya están haciendo maletas. Según un nuevo informe de Kayak, el metabuscador líder de viajes en el mundo, las búsquedas de vuelos para diciembre han aumentado un 13 % respecto al año anterior, confirmando que viajar en Navidad, Año Nuevo o Reyes se ha convertido en una tradición de cierre de año.

El estudio Travel Check-in: Fiestas de Fin de Año 2025 de Kayak revela cuáles son los destinos más buscados, los que presentan mejores precios y los días ideales para reservar o viajar. Además, muestra cómo los colombianos están optando por experiencias tanto nacionales como internacionales, con incrementos notables en búsquedas hacia Asia (+42 %), vuelos nacionales (+14 %) e internacionales (+12 %).

“Las tendencias muestran que no todo se encarece en temporada alta. Mientras algunos destinos registran incrementos, otros ofrecen precios más bajos frente al año pasado”, comenta Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak.

Santa Marta y Cartagena lideran las búsquedas nacionales

Siete de los diez destinos más buscados por los colombianos se encuentran en Latinoamérica, destacando Santa Marta y Cartagena como los favoritos para las vacaciones de fin de año.

Entre los destinos locales, Montería se consolida como una opción atractiva, con precios promedio de vuelos 3 % más bajos que en 2024 (desde $510.579 ida y regreso), ideal para quienes buscan un destino cálido y con sabor caribeño sin afectar el presupuesto.

Top 10 destinos más buscados por los colombianos (Navidad y fin de año 2025)

Santa Marta – $485.685 (+4 %) Cartagena – $459.916 (+6 %) Madrid – $3.517.494 (+9 %) San Andrés – $723.146 (+10 %) Miami – $1.691.840 (−4 %) Punta Cana – $1.641.656 (+2 %) Río de Janeiro – $2.433.592 (−2 %) Nueva York – $2.046.704 (−8 %) Montería – $510.579 (−3 %) Ciudad de Panamá – $1.107.942 (+34 %)

Destinos internacionales con precios atractivos

Aunque los vuelos internacionales suelen tener precios más altos, algunos destinos presentan reducciones interesantes este año. Según Kayak, Cancún registra una caída del 12 % en el precio promedio de los vuelos, seguido por Fort Lauderdale (−10 %), Nueva York (−8 %) y Ciudad de México (−6 %).

“Esta temporada abre ventanas de oportunidad: rutas como Cancún y Fort Lauderdale muestran precios promedio de vuelos con reducciones frente a 2024”, agrega Lombana.

Los vuelos más económicos: Medellín encabeza la lista

Entre los destinos con los vuelos más asequibles para las fiestas de fin de año, Medellín lidera con un precio promedio de $293.495, seguido por Cali ($366.043) y Pereira ($367.249). En contraste, los destinos de playa, como Santa Marta y Riohacha, presentan tarifas más elevadas, reflejando la alta demanda del Caribe colombiano.

Top 10 destinos con mejor precio de vuelos (2025):

Medellín – $293.495 Cali – $366.043 Pereira – $367.249 Armenia – $371.614 Bogotá – $386.452 Cartagena – $459.916 Barranquilla – $466.442 Santa Marta – $485.685 Montería – $510.579 Riohacha – $560.214

Consejos para ahorrar y evitar retrasos

Kayak también identificó los mejores días y horarios para viajar sin pagar de más ni sufrir retrasos:

Evita los picos: el 20 de diciembre será el día más costoso para vuelos internacionales y el 30 de diciembre el de mayor tráfico en rutas nacionales.

Fechas ideales para ahorrar: el 16 de diciembre de 2025 (vuelos nacionales) y el 9 de enero de 2026 (internacionales) ofrecen tarifas más económicas.

Regresos con más tráfico: el 3 y 4 de enero de 2026 concentrarán la mayor cantidad de vuelos de retorno.

Horarios recomendados: los vuelos entre 5:00 y 6:00 a.m. son los más puntuales, con solo 11 % de retrasos , frente a los horarios de la tarde (4:00 a 7:00 p.m.), que registran demoras de hasta 30 minutos en uno de cada tres vuelos.

Días con más retrasos: el 19 de diciembre de 2024, el 39 % de los vuelos tuvo demoras superiores a 40 minutos, lo que sirve de referencia para planificar con anticipación.

Con información precisa sobre precios, tendencias y tiempos de viaje, Kayak se consolida como un aliado para planificar vacaciones de fin de año más económicas, eficientes y sin estrés.

