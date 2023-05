¿Cuáles son los mejores destinos para viajar en 2023?

Cada día llegan miles de viajeros a Dubai con ganas de conocer sus altísimos rascacielos, disfrutar de sus playas y conocer de cerca la historia de este estado emiratí. Foto: Getty Images

Nueva York, Estados Unidos

Como afirma la publicación de Condé Nast Traveler, “esta ciudad podría encabezar la lista de mejores destinos cualquier año, pero pocos hay más indicados que este para destacarla”, ya que ingresó en varias categorías de los famosos premios “Hot List 2023″ gracias a sus tres inauguraciones hoteleras: “el renacimiento del clásico Hotel Chelsea; Aman New York, la primera propiedad urbana de Estados Unidos del grupo internacional; y el inesperadamente moderno hotel de la prestigiosa marca Ritz-Carlton, que añade una dimensión nueva al NoMad, un barrio ya conocido por sus alojamientos de lujo”.

Asimismo, la publicación destaca la abundante oferta gastronómica de Nueva York y resalta dos lugares: Place des Fêtes, ubicado en una preciosa calle de Brooklyn; y Masalawala & Sons, del chef indio Chindan Pandya.

Finalmente, Condé Nast Traveler menciona la cultura como otro factor clave del destino y recomienda el museo de Broadway, ubicado en el corazón de Times Square; y la remodelación completa de dos de los aeropuertos de la ciudad, LaGuardia y Newark.

Mallorca, España

“La isla española que más y mejor refleja el hedonismo mediterráneo sigue perfeccionando su hoja de ruta hacia el lujo presente y futuro, es decir, uno enfocado hacia la exclusividad, la sostenibilidad y un servicio exquisito”, dice Clara Laguna, en la Hot List 2023.

Además, la revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida destaca la inauguración este año del Grand Hotel Son Net, situado en la sierra de Tramuntana; y otros hitos internacionales como la apertura de Four Seasons, en 2024, que estará en el icónico Formentor y que contará con 1.200 hectáreas de finca y 110 suites; la llegada de Virgin Group con el proyecto de Richard Branson: Son Bunyola, que se hará realidad en junio de 2023, contará con 26 habitaciones –sumadas a las tres villas independientes ya existentes, Sa Punta S’Aguila, Sa Terra Rotja y Son Balagueret– y 275 hectáreas de viñedos, cítricos, almendros y olivos; y la apertura de The Lodge, de Único Hotels, una propuesta de 24 suites en mitad del mayor campo de lavanda de la isla.

Sídney, Australia

Luego de que el país estuvo cerrado por mucho tiempo por causa de la pandemia, Condé Nast Traveler comparte que el destino reabrió con múltiples propuestas. “Desde sus tours centrados en la sostenibilidad a pequeña escala hasta el proyecto Sydney Modern Project destinado a la transformación completa y expansión de la Art Gallery of New South Wales, una institución que lleva existiendo 150 años, no faltan motivos para decidirse por este viaje, y Sídney es, sin duda, el lugar en el que empezar”, asegura la publicación que también resalta la abundante oferta de propuestas de hoteles alternativos de la ciudad australiana, destacando el Ace Sydney.

Melides, Portugal

Condé Nast Traveler también incluye en su listado un destino del que dice se está hablando mucho por múltiples razones que enamoran a cualquier viajero, entre ellas están: la cercana playa de Galé, con un acantilado fósil de más de cinco millones de años, y la apertura de Vermelho, del diseñador Christian Louboutin.

“El pueblo no tiene nada y lo tiene todo. Como el encanto sencillo de la arquitectura popular alentejana, como un paisaje verde y boscoso resultado de las estribaciones de la Sierra de Grândola. Olivos, robles y alcornoques dan profundidad a la panorámica que verás desde el imponente palacete del Vermelho, situado en el corazón de un pueblo que, de repente, ha visto cómo todos los ojos se clavan en él. La intención de Louboutin es como la de Lampedusa: cambiar todo para que nada cambie. Es decir, que nadie ose romper la paz de este lugar, que solo lo visite para insuflarle vida”, asegura en la publicación David Moralejo, director de Condé Nast Traveler.

Asimismo, se destaca Pa.te.os, un hotel formado por villas independientes que reinventa los códigos del lujo.

Argentina

Este país sudamericano siempre se ha destacado por su turismo: la amplia oferta cultural, gastronómica, deportiva y de naturaleza, hacen que sea un destino muy elegido por viajeros de todo el mundo, por eso, no sorprende que esté en un nuevo listado de los mejores lugares para visitar.

Esta vez, la publicación internacional resalta dos aperturas en distintos destinos: en Mendoza, está el proyecto de Susana Balbo, “la primera enóloga de Argentina, que ha reformado una propiedad centenaria para transformarla en SB Winemaker’s House and Spa Suites”; mientras que en Buenos Aires destacan un nuevo restaurante: Kōnā Corner, de la aclamada chef argentina Narda Lepes.

Noruega

“Con la naturaleza indómita por bandera, Noruega conquista en cualquier estación. Da igual que sus fiordos –algunos Patrimonio de la Humanidad– estén protegidos por unas montañas verdes o blancas, el paisaje es igual de sobrecogedor”, comparte Cynthia Martín en la publicación de la Hot List 2023.

Este destino que siempre ha sido el sueño de los amantes de la naturaleza también sobresale este año por su arquitectura. “En Noruega puede comer en un restaurante sumergido, sus rutas en tren son legendarias y únicas, compitiendo en belleza con algunas de las carreteras más mágicas de Europa, y hay museos que son puro arte por dentro y por fuera, como bien demuestra el museo Munch, en Oslo”, escribió la editora en Condé Nast Traveler.

Asimismo, Cynthia Martín resalta estrenos hoteleros como Sommerro, perteneciente a Preferred Hotels & Resorts, y recuerda que este año la compañía naviera Hurtigruten cumple 130 años y lo celebrará con nuevos itinerarios por la costa noruega.

Bangkok, Tailandia

Bangkok, una de las ciudades más grandes del sudeste asiático, también está en la Hot List 2023: los mejores destinos para viajar este año. La publicación destaca sus hoteles de lujo que tienen un distintivo toque discreto, también sus preciosos templos budistas, su street food que atrae a viajeros curiosos de todo el mundo y, sobre todo, la capacidad que tiene para sorprender.

“En 2022, la inauguración del vistoso The Standard Bangkok Mahanakhon revolucionó la escena hotelera de la ciudad. El chef tailandés Prin Polsuk, uno de los más galardonados de Bangkok, abrió Velas, donde sirve interesantes platos que desafían los límites de la gastronomía. Y cuando creíamos haberlo visto todo en esta vertiginosa urbe, llega el Benchakitti Forest Park, una enorme zona verde de más de 40 hectáreas en pleno centro, toda llena de árboles tropicales y conectada por numerosas sendas”, se lee en la publicación de Condé Nast Traveler.

Antártida

Por primera vez en los 27 años de historia de su Hot List, la publicación incluyó un hotel en este continente, que, junto a todas las maravillas naturales con las que cuenta, lo hacen un destino perfecto para visitar en 2023.

El hotel elegido es Echo, un alojamiento compuesto por seis cápsulas futuristas que parece un campamento de expedición al borde de las impresionantes montañas de la Tierra de la Reina Maud.

“Para quienes prefieran moverse a quedarse en tierra firme, los cruceros de la Hot List con destino Antártida no se quedan cortos: el Silver Endeavor de Silversea, el Sylvia Earle de Aurora Expedition y el Venture de Seabourn ofrecen recorridos de lujo por sus heladas costas”, dice Condé Nast Traveler.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

La capital de Emiratos Árabes Unidos siempre será una gran alternativa para visitar, pero este año, la Hot List incluye un hotel que le podría ayudar a decidirse por esta ciudad que está en constante transformación, este es: Atlantis the Royal, el sensual y ostentoso gran resort que se inauguró en enero con una actuación de Beyoncé y atrajo la atención del mundo entero.

De igual forma, la publicación destaca un proyecto que tiene alma y talento propio: el restaurante asiático y estadounidense del conocido chef Kelvin Cheung. En Jun’s se puede degustar lo mejor de la cocina internacional, con platos que combinan tempura, chaat y aguacate.

