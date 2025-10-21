¿Cuáles son los mejores lugares para visitar por Halloween? Este ranking le dice

Festival Samhain 2023, condado de Longford Foto: Turismo Irlanda

Si desea vivir un Halloween verdaderamente escalofriante y no sabe adónde viajar, la revista especializada Travel + Leisure seleccionó 13 destinos ideales para sumergirse en esta celebración y los cuales no se puede perder.

La selección se basó en lugares que combinan historia, tradición y una atmósfera única relacionada con el misterio y lo sobrenatural. Cada destino fue elegido por su capacidad de reflejar diferentes facetas del espíritu de Halloween: desde sus raíces ancestrales y rituales paganos hasta las leyendas modernas, las celebraciones culturales y las experiencias inmersivas que despiertan tanto fascinación como escalofríos.

En conjunto, representan una travesía por los orígenes, las transformaciones y las distintas formas en que el mundo celebra el vínculo entre lo terrenal y lo espiritual.

Irlanda

Irlanda es considerada la cuna de Halloween, pues fue allí donde los antiguos celtas celebraban el festival de Samhain, marcando el fin de la cosecha y el momento en que creían que “el velo entre los mundos era más delgado”. Y si usted quiere vivirlo puede ir al condado de Meath, pues en el legendario cerro de Ward fue escenario de grandes hogueras rituales y hoy sigue siendo el epicentro de estas tradiciones con el animado Festival Púca, que revive el espíritu ancestral de la festividad.

Otro lugar es en Dublín, donde los visitantes pueden participar en el recorrido “Darkland” del Museo Nacional del Leprechaun, una experiencia solo para adultos que explora el lado más oscuro del folclore irlandés. Le tenemos un plus: Irlanda también es la tierra natal de Bram Stoker, el autor de Drácula, cuya infancia en la isla inspiró parte de la atmósfera misteriosa de su obra.

Transylvania, Rumania

Hablando de Drácula, pocos lugares capturan tan bien la esencia de este gran monstruo de Halloween como el Castillo de Bran, conocido en todo el mundo como el “Castillo de Drácula”. El castillo está rodeado de relatos sobre apariciones y sucesos inexplicables que fortalecen su aura de misterio. Y para quienes buscan vivir una experiencia única, pueden visitarlo durante la fiesta de Halloween del Castillo de Bran, reconocida internacionalmente como una de las celebraciones más impresionantes de esta noche de terror.

Orlando, Florida

Las Halloween Horror Nights de Universal Orlando se han consolidado como el mayor referente de las atracciones de terror en Estados Unidos, atrayendo cada año a visitantes de todo el mundo. Y es que el parque temático se transforma en un auténtico laberinto de casas embrujadas inspiradas tanto en grandes éxitos del cine como en historias originales creadas especialmente para el evento.

Para la edición de 2025, destaca El Artista, una inquietante historia ambientada en una mansión española del siglo XIX donde un pintor atormentado logra abrir un portal hacia el más allá, prometiendo una experiencia tan aterradora como fascinante.

New Orleans, Louisiana

Pocas ciudades encarnan el espíritu de Halloween como Nueva Orleans, donde las historias de fantasmas cobran vida entre callejones, balcones de hierro forjado y melodías de jazz que flotan en el aire. Su magia se vive mejor sin planes estrictos, dejando que la ciudad guíe cada paso. Entre los imperdibles:

Recorrer sus cementerios históricos , verdaderos museos al aire libre llenos de arte y misterio.

Participar en un paseo de fantasmas, ideal para descubrir leyendas que aún susurran entre las calles del Barrio Francés.

Key West, Florida

Según la leyenda, los conquistadores creyeron que la tribu nativa Calusa había utilizado la isla como cementerio, y muchos afirman que los espíritus de aquellos tiempos aún vagan por el lugar, atrapados entre las aguas que la rodean. No faltan las historias de fantasmas ni los relatos sobre objetos malditos, entre ellos Robert, el muñeco embrujado, una de las piezas más inquietantes del mundo que incluso puede ser parte de una investigación paranormal guiada.

Sin embargo, no todo en la isla es misterio y escalofríos. Cada año, Key West se transforma con el Fantasy Fest, una celebración de diez días llena de disfraces, música y desfiles, que convierte a la ciudad más austral de Estados Unidos en una fiesta que compite con el Mardi Gras.

Otros destinos en la lista

Nueva York, EE. UU.: Celebra Halloween con su emblemático desfile en Village y una destacada historia de fantasmas.

Salem, Massachusetts: Reconocida por los juicios de brujas, vibra cada octubre con el festival Haunted Happenings.

Sleepy Hollow y Tarrytown, Nueva York: Escenarios inspirados en La leyenda de Sleepy Hollow , donde se viven eventos llenos de misterio y calabazas.

Virginia City, Nevada: Antiguo pueblo minero considerado uno de los destinos más embrujados del país.

Long Beach, California: El histórico barco Queen Mary se convierte en un hotel flotante con leyendas paranormales.

Estes Park, Colorado: El Hotel Stanley, inspiración de El resplandor , ofrece celebraciones de Halloween en un entorno montañoso.

Ciudad de México, México: El Día de los Muertos llena la ciudad de color, tradición y un desfile de gran escala.

Tokio, Japón: Las calles de Shibuya y los parques temáticos se transforman en escenarios de disfraces y festividades multitudinarias.

