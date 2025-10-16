Descubra Popayán, una joya colonial llena de historia

Turismo popayán Foto: Leidy Barbosa

Apenas se aterriza en el Aeropuerto Nacional Guillermo León Valencia, Popayán se revela en todo su esplendor: en el aire sereno que la envuelve, en el blanco luminoso de sus fachadas y en esa atmósfera de historia que parece detener el tiempo. Fundada en 1537, esta ciudad no solo es una de las más antiguas de Colombia, sino también una de las joyas coloniales más valiosas del continente. Su centro histórico, de calles empedradas y templos centenarios, conserva el legado cultural y espiritual que le ha dado fama en todo el país.

Ese mismo espíritu se manifiesta con especial fuerza en su turismo religioso, parte esencial de la identidad payanesa. Durante la Semana Santa —declarada por la Unesco en 2009 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad— las familias desfilan por las calles con imágenes religiosas centenarias, algunas de más de 500 kilos, que reposan sobre plataformas de madera cargadas al hombro por los “cargueros”, hombres y mujeres que mantienen vivo un oficio transmitido de generación en generación.

Pero aquí le venimos a decir que Popayán no se resume a su devoción. Esta ciudad merece ser descubierta con calma, más allá de las procesiones. Por eso, hemos preparado una guía de dos días inspirada en nuestra visita, para mostrar que este destino tiene mucho más que ofrecer que su famosa Semana Santa.

Turismo por la ciudad

El primer día puede dedicarse a recorrer la ciudad, pues como explica Jacqueline López, gerente de la agencia de turismo Excursiones JR de Popayán, “el centro histórico, con sus 237 cuadras, es el más grande de Suramérica y refleja la riqueza arquitectónica y cultural de nuestra ciudad”. Cada calle guarda una historia, y cada edificio conserva detalles coloniales que hablan del esplendor que tuvo esta capital blanca.

Muy cerca se encuentra el Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro, un conjunto de hipogeos excavados en roca de cantera por una comunidad indígena desaparecida. Estas cámaras funerarias, que se encuentran entre dos y seis metros de profundidad, están decoradas con pinturas rupestres geométricas —rombos, círculos y líneas— que revelan aspectos de la cosmovisión de este antiguo pueblo.

“Nuestra ciudad cuenta con alrededor de 17 iglesias, fundamentales en la expansión del catolicismo hacia el suroccidente colombiano, Centroamérica y Suramérica. Por eso, un recorrido panorámico básico por la ciudad puede durar entre dos y tres horas, pero para conocerla realmente se necesitan al menos tres días. En ese tiempo es posible visitar sus siete museos, los claustros, las casas históricas y varias haciendas cercanas, cada una con su propio encanto y suficiente contenido para ocupar toda una mañana”, explicó la guía.

Durante el día, Popayán invita a descubrir sus joyas arquitectónicas y su riqueza histórica a través de un recorrido que combina leyendas, paisajes y memoria. Desde sus iglesias coloniales hasta sus monumentos precolombinos, cada sitio guarda una parte del alma payanesa.

Un recorrido que le sugerimos es:

Visitar la Torre del Reloj , conocida como “la nariz de Popayán”, construida en el siglo XVII y famosa porque su reloj, traído de Londres, no tiene minutero, símbolo de que aquí el tiempo parece detenerse.

Caminar por el Puente del Humilladero , una estructura del siglo XIX que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad y cuyo nombre recuerda la inclinación que debían hacer los antiguos pobladores al cruzar el terreno antes de su construcción.

Subir al Morro de Tulcán: un antiguo cementerio indígena convertido en sitio arqueológico, donde, como acto de reivindicación histórica, las comunidades indígenas derribaron la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar.

Recorrer el Rincón Payanés , una réplica en miniatura del centro histórico que reúne artesanías, exposiciones y una muestra viva del arte local.

Visitar la Hacienda Calibío, escenario clave de la Independencia donde Simón Bolívar se hospedó en 1826, y donde aún se respira el espíritu de la historia nacional.

“Popayán es una ciudad única, no solo por su historia y su riqueza cultural, sino también por su ubicación privilegiada entre los parques naturales Puracé y Munchique”, añade la guía. “Desde este último se puede llegar en pocos minutos a la Isla Gorgona, la ‘Ciencia del Pacífico’, lo que convierte al Cauca en el único departamento del país con isla propia. Además, en su territorio nace la Estrella Fluvial de Colombia, donde brotan ríos como el Caquetá, San Jorge, Cauca, Magdalena y Patía”, puntualizó.

Turismo en la naturaleza

El segundo día puede dedicarse a disfrutar de la naturaleza que rodea a Popayán, un entorno privilegiado por sus paisajes, su biodiversidad y sus aguas termales. La ruta que le recomendamos es:

Visitar el Parque Nacional Natural Puracé , donde nacen los ríos Magdalena, Cauca y Caquetá, y se pueden realizar caminatas ecológicas entre volcanes y lagunas.

Explorar Santa Rosa , considerada la meca del avistamiento de aves, con más de 1.300 especies registradas por kilómetro cuadrado.

Conocer Silvia , municipio donde la comunidad misak conserva su lengua y tradiciones, y promueve el turismo comunitario y agroturismo.

Recorrer Tierradentro, Parque Arqueológico Patrimonio de la Humanidad que guarda hipogeos y vestigios de una antigua civilización precolombina.

Si usted tiene otro día libre, puede ir a Termales de Agua Tibia, un centro de turismo y salud ubicado en el corregimiento de Coconuco, Cauca, a solo 45 minutos de Popayán por una vía pavimentada y segura. En este lugar, que se encuentra en la zona de influencia del volcán Puracé, las aguas emergen cargadas de minerales y sin olor a azufre, lo que las hace ideales para el descanso y la relajación.

“El parque cuenta con seis piscinas termales, un circuito de hidroterapia con nueve estaciones terapéuticas, un lago termal para practicar kayak, zonas de glamping, caminatas ecológicas, restaurante y atención médica permanente. Su enfoque está en el turismo de bienestar, combinando la salud, la recreación y la conexión con la naturaleza en un entorno andino privilegiado", dijo Juan Diego Angulo, gerente del centro turístico Termales de Agua tibia.

Eso sí, en todos los días que esté en la ciudad no puede dejar de disfrutar de la gastronomía payanesa, una expresión de historia y tradición que combina influencias españolas, indígenas y afrodescendientes. De hecho, la ciudad fue reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Gastronomía y celebra cada septiembre su Congreso Gastronómico, donde miles de personas degustan los sabores típicos de la región.

Entre los imperdibles están las empanadas y tamales adobados con el tradicional pipián —un guiso a base de papa, maní, tomate, cebolla y ajo—, la carantanta, un crujiente pasaboca de maíz, y las sopas tradicionales. Además, es posible vivir la experiencia del maíz, aprendiendo cómo se elaboran productos locales como la carantanta, las tortillas y los envueltos.

Cinco recomendaciones que le hacemos para visitar Popayán

Prepárese para el clima. El clima en Popayán es templado, con temperaturas cercanas a los 18 °C. Use ropa cómoda y calzado deportivo para caminar por la ciudad, y si planea hacer senderismo o visitar entornos naturales, elija la vestimenta de tres capas: una base ligera, una intermedia abrigada y una capa impermeable.

Llegue con facilidad. Puede viajar con aerolíneas como Clic, que ofrece vuelos directos desde varias ciudades del país, o desplazarse por carretera a través de la vía Panamericana, una ruta segura y en buen estado.

Conozca el centro histórico a pie. Popayán se recorre mejor caminando: sus templos, parques y calles coloniales ofrecen una experiencia tranquila y fotogénica, ideal para apreciar su patrimonio arquitectónico.

Lleve efectivo. Aunque muchos establecimientos aceptan pagos digitales, algunos comercios tradicionales, artesanos y guías locales manejan únicamente efectivo, especialmente en las zonas rurales o de ecoturismo.

Participe en las actividades culturales. La ciudad ofrece visitas guiadas, museos, festivales y procesiones que permiten conocer su historia y tradiciones. Consulte la agenda local, especialmente si su visita coincide con Semana Santa o eventos culturales destacados.

