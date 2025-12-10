Logo El Espectador
Cuánto cuesta viajar a las ciudades donde jugará Colombia en el Mundial 2026

Tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos colombianos ya buscan vuelos para acompañar a la Selección. Conozca cómo cambiaron los precios y cómo aumentaron las búsquedas después del anuncio

María Alejandra Castaño Carmona
10 de diciembre de 2025 - 10:29 p. m.
Kayak analizó los precios promedio de vuelos para itinerarios entre el 10 de junio y el 20 de julio de 2026.
Foto: EFE - Ángel Colmenares
La emoción por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya impulsa a miles de colombianos a planear viajes para acompañar a la Selección en las ciudades donde disputará sus partidos. Con los rivales definidos y las sedes anunciadas, la búsqueda de vuelos se disparó y las herramientas de comparación se han convertido en aliadas clave para organizar presupuestos en medio del fervor futbolero.

En este sentido, Kayak analizó los precios promedio de vuelos para itinerarios entre el 10 de junio y el 20 de julio de 2026. La comparación se realizó entre las búsquedas efectuadas del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025 —semana del sorteo que definió el grupo de Colombia— y la semana previa, del 23 al 29 de noviembre.

Miami, Ciudad de México, Guadalajara y Nueva York: así cambiaron los precios

Miami se posiciona como una de las rutas más buscadas por los colombianos, no solo por su proximidad cultural, sino porque será un punto clave para vivir el ambiente futbolero. El precio promedio de sus vuelos aumentó un 25 %, pasando de COP 1.930.225 a COP 2.404.041 tras el sorteo.

En México, los movimientos de precios fueron más moderados.

  • Ciudad de México registró un aumento del 6 %, pasando de COP 1.770.450 a COP 1.871.409.
  • Guadalajara, también sede para Colombia, presentó una baja del 6%, descendiendo de COP 2.384.008 a COP 2.242.280.Ambas ciudades se fortalecen como destinos que combinan deporte, cultura y gastronomía para los hinchas.

Aunque Nueva York no será sede de partidos de Colombia, sí acogerá la final del torneo. Esto la mantiene como una ciudad estratégica para los viajeros. Sus precios promedio de vuelo cayeron un 7 %, de COP 2.788.277 a COP 2.580.300, reflejando la reacción del mercado tras la confirmación de las sedes.

Aumentan las búsquedas de vuelos tras el sorteo

Además de las variaciones en los precios, los datos de Kayak muestran un fuerte incremento en el interés por viajar a estas ciudades:

  • Las búsquedas hacia Miami se triplicaron.
  • Hacia Ciudad de México se multiplicaron por siete.
  • Las consultas de vuelos hacia Nueva York crecieron un 30 %.

Estas cifras reflejan la rapidez con la que los viajeros colombianos reaccionan al calendario y a las sedes del torneo.

Promedios de vuelo hacia las ciudades vinculadas con la Selección Colombia, según Kayak

DestinoPrecio promedio Pre-sorteoPrecio promedio Post-sorteo
Miami, Estados Unidos$1.930.225$2.404.041
Nueva York, Estados Unidos$2.788.277$2.580.300
Ciudad de México, México$1.770.450$1.871.409
Guadalajara, México$2.384.008$2.242.280

La importancia de comparar para planear mejor

En un panorama donde los precios cambian rápidamente, acceder a herramientas que permitan identificar oportunidades es esencial para planificar con anticipación.

Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de KAYAK, comentó: “Con ciudades sede distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México, la planeación estratégica puede marcar una diferencia significativa para quienes desean viajar. Nuestros datos muestran que algunas rutas hacia destinos clave ya reflejan variaciones en los precios promedio. Explorar alternativas cercanas, comparar opciones y usar herramientas para monitorear cambios ayuda a los viajeros a organizar su viaje de forma más clara y sencilla”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

