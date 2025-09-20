Destinos favoritos y precios para viajar en la semana de receso escolar 2025

Los destinos más buscados dentro de Colombia confirman la preferencia por el Caribe. Foto: Getty Images

Octubre en Colombia no solo marca la antesala de la temporada decembrina, sino que también trae consigo la tradicional semana de receso escolar. Este año, del 6 al 10 de octubre, miles de familias aprovecharán los días libres para viajar, en lo que ya se conoce como una “mini temporada alta”. Según cifras de la Aerocivil, más de tres millones de pasajeros aéreos se movilizan en estas fechas, mientras que la ocupación hotelera nacional llega al 59 %, de acuerdo con Cotelco.

El metabuscador de viajes Kayak reveló cuáles son los destinos más buscados y cuánto cuesta, en promedio, viajar durante esta temporada.

Viajes nacionales: sol, playa y ciudades competitivas

Los destinos más buscados dentro de Colombia confirman la preferencia por el Caribe, pero también muestran alternativas atractivas en ciudades principales.

Ranking de destinos nacionales más buscados (precios promedio de vuelos 2025, según Kayak):

Santa Marta – $457.542 Cartagena – $390.000 San Andrés – $679.033 Medellín – $280.536 Bogotá – $334.850

“Vemos un aumento del 13% en las búsquedas de vuelos para esta temporada frente al año pasado, lo que demuestra que los colombianos siguen apostando por viajar en esta época”, explicó Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Latinoamérica.

Mientras los destinos de sol y playa siguen siendo favoritos, Medellín y Bogotá destacan como opciones con tarifas más competitivas, ideales para quienes buscan ajustar presupuesto sin sacrificar experiencia.

Viajes internacionales: entre playas y grandes ciudades

Los colombianos también miran más allá de las fronteras. Las búsquedas de vuelos internacionales lideran con Punta Cana (República Dominicana), Miami y Orlando (Estados Unidos), destinos soñados para viajes en familia o entre amigos que buscan combinar descanso con experiencias memorables.

Los datos muestran que Punta Cana creció un 24 % en búsquedas de vuelos para la semana de receso escolar 2025 frente a la del año pasado, Orlando un 23 % y Nueva York un 13 %, cifras que reflejan cómo los viajeros están dispuestos a cruzar el mapa en busca de sol, parques temáticos y grandes metrópolis.

No obstante, para quienes buscan cuidar el bolsillo sin renunciar al viaje internacional, la mejor oportunidad está en un destino con el precio promedio más competitivo: Ciudad de Panamá mientras que los que más bajaron de precio para esta semana de receso escolar, frente a la del año pasado, fueron: República Dominicana (-16 %), Ciudad de México (-12 %) y Orlando (-5 %).

Ranking de destinos internacionales más buscados (precios promedio de vuelos 2025):

Punta Cana – $1.706.883 Miami – $1.691.125 Orlando – $1.753.204 Ciudad de Panamá – $958.607 Cancún – $1.598.333

Punta Cana creció un 24 % en búsquedas frente al año pasado, Orlando un 23 % y Nueva York un 13 %. Sin embargo, Ciudad de Panamá se presenta como el destino más competitivo en precio.

Listado de precios promedio por noche de hospedajes para la semana de receso escolar

Destino Precio promedio de una noche 2025 Punta Cana, República Dominicana $1,036,000 Cartagena, Colombia $515,655 Madrid, España $808,641 Santa Marta, Colombia $352,691 Nueva York, Estados Unidos $1,825,885 París, Francia $996,765 San Andrés, Colombia $526,449 Orlando, Estados Unidos $484,206 Medellín, Colombia $129,485 Rome, Italia $832,575

Los datos de Kayak sobre hospedajes revelan que este año Medellín tiene precios promedio por noche 54 % más bajos que los de la semana de receso de 2024, lo que convierte el destino en una opción asequible para quienes quieren viaje urbano con buena gastronomía y entretenimiento. Y en el plano internacional, Barcelona (España) muestra este año una reducción del 22 % en las tarifas promedio por noche, una noticia que alentará a quienes sueñan con viajar a Europa.

Viajar en octubre: una oportunidad estratégica

La semana de receso escolar ya es una fecha marcada en el calendario turístico nacional. Con la información de precios y tendencias, los viajeros pueden anticiparse, comparar y aprovechar herramientas como Explore de Kayak, que permiten definir presupuestos y encontrar opciones personalizadas.

“Lo interesante es cómo los colombianos están combinando destinos tradicionales con alternativas competitivas. Planear con anticipación es clave para disfrutar al máximo estos días de descanso”, concluyó Lombana.

Así que, si buscaba una excusa para salir de la rutina en octubre, la tiene: el calendario, los precios y los destinos están listos.

