Salidas de colombianos al exterior crecieron 11 % en enero: los países más visitados

El turismo internacional arrancó el año con mayor movimiento. En enero de 2026, 599.821 colombianos salieron del país, un 11 % más que en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con cifras del sector, Estados Unidos se mantuvo como el destino preferido por los viajeros colombianos, al concentrar el 28,4 % de las salidas internacionales, con más de 90.000 visitantes provenientes de Colombia. Además, este mercado evidenció una mejora en su ritmo de crecimiento, al registrar una variación positiva del 3,1 %, superior al aumento de apenas 0,2 % observado al cierre de 2025.

Entre los destinos más elegidos también se destacaron México, Panamá y España. México mostró señales de recuperación, con un incremento del 6,2 % frente a enero del año anterior. Panamá, por su parte, registró uno de los crecimientos más dinámicos, con un aumento del 26,9 % en la llegada de viajeros colombianos.

En el caso de España, el flujo de turistas creció 10,2 %, lo que consolida a este país como uno de los destinos europeos más atractivos para los colombianos, tanto por turismo como por visitas familiares y viajes de negocios.

Aeropuertos concentran la mayor parte de las salidas

En términos de conectividad aérea, tres aeropuertos concentraron el 86 % de las salidas internacionales del país durante el primer mes del año.

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá lideró ampliamente con el 62 % del total de viajeros, seguido por el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, con el 17 %, y el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, desde donde salió el 8 % de los colombianos que viajaron al exterior.

Oportunidad para el sector turístico

Para el gremio de agencias de viajes, estas cifras confirman una tendencia positiva en la demanda de viajes internacionales.

“Esto evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos, lo cual impulsa la dinamización de la economía nacional y confirma que el turismo se mantiene como un motor fundamental para el desarrollo y la proyección internacional de Colombia”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

La dirigente gremial agregó que este comportamiento también representa una oportunidad para las agencias de viajes, que pueden diversificar su oferta y fortalecer la conectividad aérea del país, en un contexto de mayor interés de los colombianos por viajar al exterior.

