¿De viaje en Nueva York? Cinco planes para sumergirse en icónicas series y películas

Nueva York es la ciudad de los rascacielos, la variedad gastronómica y cultural, y los musicales. Sin embargo, también se encuentra entre su gran oferta de actividades la posibilidad de adentrarse en reconocidas series de televisión y películas, ya sea mediante recreaciones o visitas a lugares de filmación.

Por lo tanto, New York City Tourism + Conventions comparte una lista de cinco experiencias en la ciudad que no se puede perder si le gusta del cine y la televisión:

The FRIENDS Experience: The One in New York City

Creado originalmente para el 25º aniversario del programa, The FRIENDS™ Experience: The One in New York City, brinda a los fanáticos la oportunidad única de adentrarse en el mundo de su programa favorito.

La ubicación principal cuenta con 18 salas llenas de nostalgia y activaciones que incluyen el apartamento de Rachel y Mónica, la icónica fuente FRIENDS™ y el legendario sofá naranja. El espacio brinda oportunidades para explorar la historia del programa y recrear los momentos favoritos de los fanáticos, como el llamado a la puerta morada de Rachel y Monica, relajarse en el sillón reclinable de Chandler y Joey, visitar la capilla de Las Vegas donde Ross y Rachel se casaron o ayudar a Ross con el infame pivote del sofá. También encontrará exhibidos más de 25 accesorios y disfraces originales de la serie.

Para los fanáticos que siempre han soñado con obtener una dosis de cafeína en la icónica cafetería de la serie, The FRIENDS™ Experience presenta un Central Perk recreado donde los invitados pueden pedir y disfrutar de un café.

The Experience también ofrece una tienda con los productos de la experiencia FRIENDS™ y visitas guiadas para grupos de entre seis y 10 personas.

Malibu Barbie Cafe

¡Bienvenidos al sueño californiano de Malibu Barbie Cafe! Anticipando el estreno de la película, este café temático pop up ha abierto sus puertas en 19 Fulton St. e invita a todos a relajarse y divertirse mientras disfrutan de esta experiencia gastronómica inmersiva.

Tan pronto como ingrese al moderno café, será transportado a la década de 1970 en Malibú, California, con un mar de colores pop característicos de Barbie, motivos playeros y mucho glamour retro. Explore el espacio inmersivo inspirado en Malibu Barbie con un área que incluye la icónica Barbie Box de tamaño real para tomarse fotos con la mejor pose.

El menú, curado por la Chef Becky Brown (finalista de Master Chef), fue creado teniendo en cuenta todos los gustos y preferencias, y presenta una deliciosa variedad de clásicos con un toque único inspirado en Barbie, como panqueques Pacific Paradise, ensalada de cuña de la Costa Oeste, un sándwich California Dreamin ‘Club o el Anything is Possible Sundae.

También encontrará productos exclusivos y actividades para que los fanáticos interactúen. Ya sea que quiera expresar su fanatismo por Barbie, celebrar una ocasión especial o simplemente tenga una reunión con amigos, hay algo para todos en este café temporal.

Los precios comienzan desde $US 22. Cada boleto incluye una entrada preseleccionada y un acompañamiento por persona. El tiempo de estancia en el lugar es de 90 minutos.

The Queens’ Ball: A Bridgerton Experience

The Queens’ Ball está inspirado en los extravagantes bailes organizados por la reina Charlotte en la popular serie de Netflix Bridgerton.

Con una duración de 90 minutos, esta experiencia inmersiva abrió sus puertas el 23 de abril de este año, invitando a formar parte de una noche única en la vida de la época de la Regencia. Los fans podrán observar cómo se desarrolla una historia de amor ante sus ojos mediante teatro y acrobacias.

Retroceda en el tiempo aprendiendo nuevos pasos de baile e interactuando con actores vestidos con exquisitos trajes de época y música en vivo. También tendrá la posibilidad de saborear deliciosos cócteles especiales inspirados en Bridgerton, como Whistledown & Dirty y Lady Bridgerton.

La Reina en persona es la anfitriona de este gran baile, así que esté atento porque estará buscando a su Diamante. Aquí puede reservar su exclusiva asistencia. Tenga en cuenta que es para mayores de 16 años y se requiere ser mayor de 21 años para beber alcohol.

Harry Potter: The Exhibition

Harry Potter™: The Exhibition es una exhibición itinerante innovadora que celebra los momentos icónicos, los personajes, los escenarios y las bestias que se ven en la serie de películas de Harry Potter™ y el Mundo Mágico.

Esta exclusiva exposición, que ahora ha arribado a Nueva York, deleitará a los visitantes a través de una narración poderosa y una tecnología innovadora e interactiva, presentando accesorios y disfraces originales.

Elija su casa, varita y Patronus favoritos de Hogwarts™ para comenzar un viaje personalizado a través de esta experiencia inmersiva, donde podrá sentarse en la silla gigante de Hagrid’s™, o bien practicar sus habilidades de Quidditch™ lanzando una Quaffle, todo mientras aprende detalles detrás de escena de la realización de las películas.

On Location Tours

¿Quiere visitar las locaciones más icónicas de sus series y películas favoritas? On Location Tours es su opción. Esta empresa, ganadora del premio Concierge Choice Award for Sightseeing and Tours, es una de las más grandes del mundo dedicadas a tours de cine y televisión.

En el recorrido NYC TV & Movie Tour en autobús podrá ver más de 60 lugares de Nueva York que aparecen en sus programas de televisión y películas favoritas. Pruebe la magia de esta ciudad mientras aprende sobre los secretos mejor guardados de la industria cinematográfica. Y si gusta de recorridos específicos, puede elegir Sex and the City Hotspots Tour, Sopranos Sites Tour, Gossip Girls Sites Tour, When Harry Met Seinfeld Tour, o The Private Devil Wears Prada Sites Tour, ¡entre muchos otros!

Aquí puede obtener más información sobre las fechas disponibles y costos.

