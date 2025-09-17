Del cine a la realidad: cuatro lugares para entrar al mundo de El Conjuro

Cuatro destinos escalofriantes que lo harán sentir dentro de El Conjuro Foto: freepik

Si usted es fanático del terror, seguramente conoce a Ed y Lorraine Warren, la pareja de investigadores paranormales más famosa del cine. Sus casos inspiraron la exitosa saga El Conjuro, que regresa con su cuarta entrega: El Conjuro 4: Los últimos ritos, anunciada como el cierre oficial del llamado “warrenverso”.

Más allá de la pantalla, las películas no solo reviven espeluznantes historias de fantasmas y posesiones que tanto le gusta al público, sino que también han convertido en destino turístico a varias de sus locaciones, desde granjas embrujadas en Estados Unidos hasta catedrales y mansiones góticas en Inglaterra.

A continuación, un recorrido por los escenarios más inquietantes de cada película y lo que usted puede hacer en esas ciudades cargadas de misterio.

Rhode Island, Estados Unidos (Conjuro 1)

La pequeña comunidad de Harrisville en Rhode Island se hizo mundialmente famosa gracias a la película “El Conjuro” (The Conjuring) de 2013, que se basó en los eventos paranormales reales que vivió la familia Perron en una granja del siglo XVIII durante los años 70. Esta casa histórica, con su aterradora historia de muertes trágicas y actividad sobrenatural investigada por Ed y Lorraine Warren, capturó la imaginación de millones de espectadores. Aunque actualmente la casa ya no está disponible para visitas turísticas públicas, Harrisville sigue siendo un tranquilo pueblo rural que conserva el ambiente de Nueva Inglaterra que sirvió de telón de fondo para esta historia de terror.

Si usted es fanático del turismo cinematográfico, aunque no pueda visitar la casa, Rhode Island ofrece numerosas experiencias fascinantes. Puede explorar las espectaculares mansiones de Newport que han aparecido en múltiples películas, recorrer la histórica Providence con su famosa instalación WaterFire, o aventurarse por los 643 kilómetros de costa del “Estado del Océano” perfectos para deportes acuáticos y gastronomía de mariscos. El estado también ofrece sitios históricos coloniales auténticos, desde el Slater Mill donde comenzó la Revolución Industrial hasta la sinagoga más antigua de Estados Unidos, además de actividades al aire libre como escalada en rocas, navegación en la Bahía de Narragansett, y la belleza natural de lugares como Block Island y los acantilados Mohegan.

Londres (Conjuro 2)

La película “El Conjuro 2” (The Conjuring 2) llevó la franquicia de terror paranormal a Londres, basándose en el famoso caso de Enfield que investigaron Ed y Lorraine Warren en los años 70. Aunque la historia real ocurrió en una casa suburbana de Londres donde la familia Hodgson experimentó actividad paranormal, y en el momento solo puede ver la fachada de la casa, la película se filmó principalmente en los estudios de Warner Bros. en Burbank, California.

Sin embargo, algunas escenas exteriores sí se rodaron en Londres, incluyendo locaciones icónicas como The Warrington Hotel, un pub victoriano de 1857 en Maida Vale con una historia colorida que incluye rumores de haber sido un burdel de lujo, y la histórica estación de Marylebone, construida en 1899 y popular entre los cineastas por su atmósfera tranquila.

Si usted es fanático del turismo cinematográfico y del terror, Londres ofrece experiencias escalofriantes perfectas para los amantes del Conjuro 2. Puede visitar The Warrington Hotel, ahora convertido en un boutique hotel de lujo donde podrá alojarse en sus diez habitaciones bellamente decoradas, o explorar la estación de Marylebone con su arquitectura victoriana. Para una experiencia de terror completa, Londres cuenta con atracciones como London Bridge Experience (votada la más terrorífica durante 11 años consecutivos), tours de Jack el Destripador por los oscuros callejones de Whitechapel, la embrujada Torre de Londres con sus 13 fantasmas incluyendo a Ana Bolena, y el inquietante Cementerio de Highgate.

Georgia, Estados Unidos (Conjuro 3)

La tercera película de la franquicia, llevó la producción al sur de Estados Unidos, filmándose principalmente en Georgia. La ciudad de Newnan, ubicada en el área metropolitana de Atlanta, sirvió como locación principal, especialmente su histórico juzgado de 1904 en West Court Square, que aparece en múltiples escenas del thriller sobrenatural. La producción también utilizó la Casa Parrott-Camp-Soucy de 1842, una mansión victoriana ubicada en Greenville Street que previamente había aparecido en “La Casa con un Reloj en sus Paredes” con Jack Black. El rodaje se extendió incluyendo locaciones adicionales en Atlanta como el Cheshire Motor Inn y el cementerio Westview, el más grande del sureste estadounidense.

La ciudad ofrece múltiples planes para los amantes del terror. Entre los más populares está el icónico Fox Theatre, que organiza recorridos de fantasmas. Rhodes Hall, conocido como “El Castillo de Peachtree” y escenario de investigaciones en programas como Ghost Hunters; y el histórico Cementerio de Oakland, famoso por sus tours nocturnos Spirit of Oakland durante Halloween. También es posible hospedarse en el embrujado Ellis Hotel (antes The Winecoff), recordado por el incendio más mortífero en la historia hotelera de Estados Unidos, que en 1946 cobró la vida de 119 personas.

Hertfordshire, Londres (Conjuro 4)

La cuarta entrega de la saga, “El Conjuro: Últimos Ritos”, se filmó principalmente en Inglaterra, aprovechando la atmósfera gótica de Londres y especialmente de Hertfordshire, condado ubicado al norte de la capital británica. Este condado inglés, conocido por sus mansiones, paisajes y rica herencia cultural, sirvió como escenario principal para recrear la icónica Casa Warren. Las locaciones incluyeron propiedades históricas con amplios jardines y el emblemático Knebworth Park, una mansión victoriana con jardines centenarios que ha aparecido previamente en producciones como la serie “You” de Netflix y ha sido sede de legendarios conciertos de artistas como Pink Floyd y Queen.

Para tener un verdadero recorrido de terror, el condado ofrece experiencias únicas. Los Warner Bros. Studios, donde se filmaron las películas de Harry Potter, se transforman en Halloween con la experiencia de “Artes Oscuras”, que incluye calabazas flotantes y escenarios ambientados para la ocasión. Otro lugar imperdible es la Catedral de St. Albans, célebre por sus inquietantes avistamientos, entre ellos la famosa aparición de 1944, cuando un vigilante aseguró ver figuras encapuchadas y una procesión de monjes cantando. Además, los visitantes pueden unirse a los tours de “Cuentos Espeluznantes”, que recorren más de mil años de historia sobrenatural en este emblemático templo.

