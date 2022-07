Desde la Toscana hasta el Caribe, experiencias para un viaje de lujo en pareja

Argos in Cappadocia, en Cappadocia, Turquía. Foto: Cortesía COCŌ Latam

1. Argos in Cappadocia, en Capadocia, Turquía

Argos in Cappadocia es uno de los proyectos de transformación más importantes de Capadocia, un hotel boutique que supera las expectativas de los viajeros internacionales más sofisticados.

Considerado por muchos huéspedes como una de las experiencias más románticas en el mundo, cuenta con 51 suites que combinan modernidad y lujo, incluyendo chimeneas y piscinas privadas ubicadas en túneles históricos y cuevas que fueron cuidadosamente restauradas.

La propiedad, que solía ser una antigua mansión y monasterio, tiene jardines y terrazas desde donde se pueden disfrutar vistas panorámicas de la Fortaleza de Uçhisar, el Valle de las Palomas y el majestuoso Monte Erciyes. Por la gran riqueza histórica y natural que lo rodea y por todas las comodidades y servicios personalizados disponibles, Argos in Cappadocia es una propuesta única para un viaje de a dos.

Además del famoso vuelo en globo, que es un must para quiénes visiten Capadocia y una postal romántica en sí misma, el equipo de Argos tiene la posibilidad de crear una serie de experiencias a la medida de los huéspedes como un desayuno especial para la pareja, picnics con productos típicos, degustaciones de vinos de la bodega del hotel, caminatas bajo la luz de la luna, entre otros.

2. Le Toiny, en San Bartolomé, Caribe

Con una vista majestuosa del mar Caribe, en la ladera sobre Anse de Toiny se ubica el Hotel Le Toiny. Veintidós villas y suites exclusivas e independientes ubicadas en un oasis de calma y naturaleza que crea un ambiente único. Cada suite ofrece una piscina privada, una gran terraza y vistas a la maravillosa bahía de Toiny.

La esencia del hotel es la calma y la privacidad, es por esto que todas las suites tienen más de 92 m² de espacio privado con terraza incluida, grandes piscinas climatizadas y magníficas vistas al mar convirtiéndolo en el escenario perfecto para escapadas románticas, lunas de miel y aniversarios. Su restaurante Le Toiny, propone un menú gastronómico moderno, una cocina sencilla y refinada de inspiración europea preparada por su equipo de talentosos chefs.

A su vez, la propiedad cuenta con un Beach Club exclusivo para disfrutar de almuerzos y días de playa con todas las comodidades, al cual se puede acceder con transporte privado desde el hotel y que incluye además, un spa con tratamientos de bienestar. Las actividades de ocio son variadas y personalizadas, desde masajes hasta deportes acuáticos, visitas guiadas, sesiones de fotos, entre otros. Intimidad, exclusividad y relajación son las cualidades que destacan a las estadías en Le Toiny. Una experiencia diferente, en un destino sin multitudes y con todas las comodidades.

3. Villa Cora, en Florencia, Italia

Todo el esplendor y la belleza histórica florentina cobran vida en este hotel construido y restaurado en 1868 en lo que supo ser una mansión con vistas a los Jardines de Boboli. Villa Cora fue inaugurada cuando Florencia era la capital del Reino de Italia y se convirtió con los años en uno de los mayores símbolos culturales y cosmopolitas de Florencia.

Se ganó su reputación luego de hospedar a figuras de gran importancia tales como la Princesa Eugenia, esposa de Napoleón III y el músico francés Claude Debussy, y es considerada la residencia más hermosa de la capital toscana. Villa Cora se convirtió en un gran hotel a finales de 1960 y desde 2016 es miembro de The Leading Hotels of the World.

Toda su historia es parte de la magia de este hotel formado por un edificio principal y otros anexos rodeados de suntuosos jardines de flores y piscina exterior. Estos espacios abiertos, junto con una terraza en altura, son perfectos para la celebración de cenas románticas o para disfrutar de un coctel en un entorno único.

Entre sus servicios destacados, el hotel ofrece un auto privado con chófer a disposición para el trayecto hasta el centro de Florencia, tiene dos fantásticos restaurantes, bar, cigar room, y un “pool bar” junto a la piscina. Ofrecen distintas actividades para hacer de a dos, como catas de vinos y aceites y clases de cocina.

Para mejorar la experiencia de disfrute, Villa Cora cuenta con un spa que incluye sala de masajes en pareja, donde además los huéspedes pueden disfrutar de sauna, piscina, un hammam y sus selectos tratamientos de bienestar.

4. &Beyond Yachts Charters y Lovango Resort, en las Islas Vírgenes

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos son un paraíso caribeño poco explorado, con algunas de las playas más lindas del mundo. El lugar ideal para parejas que buscan un destino sin multitudes en donde disfrutar del mar, de actividades de conexión con la naturaleza (sin resignar comodidades) y de descansar profundamente. Para hacer esto posible, la firma &Beyond Yacht Charters, creada por dos amantes del Caribe y los océanos, ofrece la posibilidad de disfrutar de una estadía en yachts privados tripulados con servicio todo incluido y totalmente personalizados según las preferencias de los huéspedes.

¿Recorrer playas paradisíacas mientras disfrutan de cocina gourmet adaptada a sus gustos? ¿Hacer deportes acuáticos en paisajes recónditos? ¿Compartir clases de yoga o caminatas al atardecer? Con la propuesta de &Beyond Yacht Charters y la dedicación de todo su equipo es posible inspirarse para crear un viaje diferente y totalmente a medida de la pareja. Sus tripulaciones están especialmente dedicadas a brindar servicios y experiencias basados en los gustos de la pareja. Su gran diferencial es el profesionalismo combinado con el don de ser anfitriones.

Y si bien las Islas Vírgenes son un destino altamente recomendado para descubrir a bordo de un yacht privado hay también una propuesta especial para aquellos que prefieren combinar estadía en tierra y mar. A través del programa “Stay and Sail”, &Beyond Yacht Charters & Lovango Resort, hotel y club de playa, ofrecen a sus huéspedes la posibilidad de disfrutar de una estancia combinando ambas experiencias con todas las comodidades.

5. Itzana Resort & Residences en Belice

Itz´ana es uno de los hoteles más novedosos de Belice. Se encuentra en la península de Placencia, al sudeste del país.

En una playa de arena blanca bordeada de palmeras, Itz’ana Resort es una porción del paraíso de Belice y una puerta de entrada a la aventura y el descanso.

Todas las habitaciones y villas de Itz’ana Resort tienen la privacidad como prioridad, con terrazas envolventes, amplios espacios interiores y una multitud de lujosas comodidades. La villa de un dormitorio frente a la playa con piscina privada es el refugio ideal para parejas.

La propiedad cuenta con dos restaurantes Limilia y Biblio con experiencias culinarias que trascienden el Caribe. Desde cenas elegantes de temporada hasta cocteles magistralmente elaborados, sus espacios están diseñados para satisfacer e inspirar a todos los paladares.

Y si de actividades románticas se trata, Itz’ana lanzó el programa “we belong together” dedicado a quienes celebran el amor, luna de miel, aniversario o tan solo una escapada romántica. El programa incluye cuatro noches en el loft Beach Front, desayuno, espumante al llegar, navegación al atardecer, picnic para dos y cena romántica privada. Incluye el traslado desde el aeropuerto de Placencia y el vuelo desde Ciudad de Belice.

