Destinos de luna de miel inspirados en las películas favoritas de las parejas

Un nuevo estudio revela cómo el cine influye en la elección de destinos para lunas de miel, mostrando que el romance en la pantalla grande se traslada a la vida real.

Según una investigación realizada por la agencia de viajes de lujo, The Resorts Collection, Bali, Indonesia, es el destino de luna de miel inspirado en películas más buscado por estadounidenses en Google, con un promedio de 2,754 consultas mensuales relacionadas con este tema.

El estudio analizó las búsquedas en Google de términos vinculados a lunas de miel en destinos destacados en películas y series populares. También se recopilaron datos de TripAdvisor para conocer la cantidad de hoteles románticos y sus calificaciones promedio.

En primer lugar, Bali, inmortalizado en la película Eat Pray Love protagonizada por Julia Roberts, lidera con 750 hoteles románticos y una calificación promedio de 4.7 estrellas. El encanto natural y la espiritualidad reflejada en la película siguen siendo un imán para las parejas.

Santorini, Grecia, escenario de Mamma Mia, ocupa el segundo lugar con 1,745 búsquedas mensuales, ofreciendo 722 hoteles románticos con una valoración promedio de 4.64. En tercer lugar está París, Francia, la “ciudad del amor” de Midnight in Paris, con 907 búsquedas y 581 hoteles calificados en 4.51 estrellas.

Curiosamente, Las Vegas, famoso por The Hangover, se encuentra en el cuarto puesto con 734 búsquedas, pero sólo 26 hoteles románticos y una puntuación más baja (4.34), lo que sugiere que muchos viajeros priorizan la experiencia y el ambiente más que la calidad del alojamiento.

Otros destinos destacados incluyen Mauricio (Couples Retreat), Cabo San Lucas (The Heartbreak Kid), y Nueva York (Sex and the City), que completan la lista de los seis primeros lugares con miles de búsquedas y una buena oferta hotelera para parejas.

Por otro lado, aunque Marina Bay Sands en Singapur fue el lugar de Crazy Rich Asians, registra apenas 13 búsquedas mensuales, siendo el destino menos popular, a pesar de tener una de las mejores calificaciones hoteleras.

Florian Pauly, cofundador de The Resorts Collection, comenta:“Las películas siempre han inspirado las decisiones de viaje, especialmente para momentos importantes como la luna de miel. La popularidad de Bali demuestra que la belleza natural y los elementos espirituales que se muestran en películas románticas siguen atrayendo a las parejas. Sin embargo, la calidad del alojamiento no siempre coincide con la popularidad del destino. Por ejemplo, Singapur tiene la mejor puntuación hotelera pero las búsquedas más bajas, mientras que Las Vegas, con hoteles menos valorados, sigue siendo un lugar muy buscado. Los turistas muchas veces valoran más la experiencia y el escenario que han visto en pantalla que la calidad del hotel.”

Esta tendencia confirma que el cine sigue siendo una poderosa influencia en cómo y dónde los enamorados deciden celebrar el inicio de su vida juntos, mezclando fantasía, romance y aventura.

