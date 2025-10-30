Destinos más elegidos por los colombianos para los festivos de noviembre

Para el segundo puente de noviembre, San Andrés lidera con un aumento del 93 % en las búsquedas de alojamiento. Foto: Getty Images

Regresaron los puentes festivos y los colombianos ya están planificando sus viajes para los de noviembre. Según datos recientes de Booking.com, las búsquedas de alojamiento entre el 1 y el 15 de octubre muestran una clara tendencia: tanto los destinos urbanos como los de playa están en el radar de los viajeros.

Primer puente: del 31 de octubre al 3 de noviembre

Durante este fin de semana largo, Medellín se posiciona como el destino favorito, con un aumento del 29 % en búsquedas de alojamiento frente a la misma fecha del año pasado. Su clima primaveral, la oferta cultural del Pueblito Paisa y la vida nocturna en El Poblado siguen atrayendo a los turistas.

Le sigue Bogotá, con un crecimiento del 24 %, ideal para quienes buscan gastronomía, arte y experiencias urbanas. Los destinos de playa, como Cartagena, Santa Marta (42 %) y San Andrés (46 %), completan el top 5, reflejando el interés por escapadas frente al mar.

Segundo puente: del 14 al 17 de noviembre

El segundo feriado de noviembre muestra un marcado aumento en la preferencia por sol y playa. San Andrés lidera con un crecimiento del 93 % en búsquedas de alojamiento, seguido de Medellín (86 %) y Bogotá (65 %). Cartagena mantiene su popularidad con un incremento del 56 %, mientras que Santa Marta registra un 22% más de búsquedas en comparación con el año anterior.

Alojamientos recomendados

Medellín: The Charlee Hotel , con vista al valle y cercanía a la vida nocturna. , con vista al valle y cercanía a la vida nocturna.

Santa Marta: Casa de Leda , un refugio boutique en el centro histórico. , un refugio boutique en el centro histórico.

San Andrés: Nattivo Collection Hotel , ideal para disfrutar de la isla frente al mar. , ideal para disfrutar de la isla frente al mar.

Cartagena: Movich Hotel Cartagena de Indias , perfecto para quienes buscan historia y lujo. , perfecto para quienes buscan historia y lujo.

Bogotá: Anima 64, opción independiente con cocina equipada, terraza privada y ambiente acogedor, ideal para quienes prefieren un refugio más íntimo que un hotel tradicional. , opción independiente con cocina equipada, terraza privada y ambiente acogedor, ideal para quienes prefieren un refugio más íntimo que un hotel tradicional.

Los datos de Booking.com evidencian que los colombianos están priorizando escapadas cortas que combinan descanso, gastronomía y experiencias locales, adaptando sus planes a las preferencias de cada ciudad y tipo de destino.

