Día de las Velitas: planes en los destinos más buscados por los colombianos

El Día de las Velitas se celebra en Colombia cada 7 de diciembre para conmemorar la Inmaculada Concepción y marcar el inicio de la temporada navideña. Foto: Pexels

El Día de las Velitas, una de las celebraciones más emblemáticas de Colombia, marca oficialmente el inicio de la temporada navideña. Como cada año, millones de viajeros planean escapadas para disfrutar esta tradición que combina luz, festividad y unión familiar. De acuerdo con datos recientes de Booking.com, los colombianos ya están organizando sus viajes, mostrando una marcada preferencia por destinos que ofrecen experiencias culturales, buena gastronomía y espacios ideales para celebrar.

La plataforma identificó los lugares más buscados para esta fecha, junto con los planes destacados y opciones de hospedaje recomendadas.

1. Cartagena – 54.08 % de interés de búsqueda

Cartagena encabeza el listado gracias a su mezcla de tradición y ambiente caribeño. La celebración del Día de las Velitas se vive frente al mar en sectores como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, donde viajeros y locales encienden velas al atardecer. En la Ciudad Amurallada, plazas como San Diego y Santo Domingo se iluminan y se llenan de música, gastronomía y actividades culturales. Entre los alojamientos destacados se encuentra el Hotel Charleston Santa Teresa, reconocido por su arquitectura colonial y ubicación estratégica.

2. San Andrés – 43.49 % de interés de búsqueda

En San Andrés, la celebración adquiere un tono paradisíaco. Encender velitas frente al Mar de los 7 Colores se ha convertido en una tradición creciente, complementada con paseos en catamarán organizados por operadores turísticos que realizan pequeñas ceremonias de luz.Lugares como Johnny Cay y El Acuario son muy frecuentados por quienes buscan una experiencia distinta.El Aquamare Hotel, frente a la playa principal, es una de las opciones preferidas por su comodidad y cercanía a los atractivos de la isla.

3. Bogotá – 31.37 % de interés de búsqueda

La capital vive el Día de las Velitas con un ambiente urbano vibrante. Parques como el Virrey, la 93 y el Simón Bolívar se convierten en puntos de encuentro para disfrutar de luces y actividades culturales. En La Candelaria, las calles coloniales se llenan de velas y espectáculos locales que atraen tanto a turistas como residentes. El Grand Hyatt Bogotá destaca por su confort, gastronomía y vistas panorámicas de la ciudad.

4. Villa de Leyva – 30.58 % de interés de búsqueda

El tradicional Festival de Luces convierte a Villa de Leyva en uno de los destinos más mágicos del país durante estas fechas. La plaza central y las calles empedradas se transforman gracias a desfiles, muestras artísticas y actividades culturales que atraen a miles de visitantes.La experiencia se acompaña de postres típicos y bebidas calientes ideales para la temporada. La Finca Villa Sofía es una opción acogedora para hospedarse cerca de los principales atractivos del municipio.

5. Santa Marta – 16.79 % de interés de búsqueda

En Santa Marta, el Día de las Velitas se celebra en un ambiente tranquilo y conectado con la naturaleza. La bahía es uno de los puntos preferidos para encender velas mientras el sol cae sobre la Sierra Nevada. Zonas como Taganga y El Rodadero ofrecen gastronomía típica, caminatas nocturnas y un ambiente festivo playero. El Irotama Resort se posiciona como una alternativa ideal para disfrutar del mar y la naturaleza.

