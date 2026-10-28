Día de Muertos y Festival Internacional del Globo 2026: dos planes para viajar a México

El Día de Muertos permite a los viajeros acercarse a las tradiciones mexicanas a través de sus altares, gastronomía y manifestaciones artísticas. Foto: Cortesía

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A finales de octubre y durante noviembre, Guanajuato, en el centro de México, ofrece dos experiencias que convocan a viajeros interesados en la cultura y los grandes eventos: el Día de Muertos y el Festival Internacional del Globo. Mientras la primera celebración llena las calles de altares, flores y expresiones artísticas, la segunda convierte el cielo de León en un espectáculo de colores.

El recorrido puede comenzar en Guanajuato capital, ciudad reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, donde el Día de Muertos encuentra un escenario entre calles subterráneas, plazas, túneles y callejones coloniales.

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Durante esta temporada, los altares monumentales, las flores de cempasúchil, las catrinas, la música y la gastronomía tradicional protagonizan diferentes espacios de la ciudad. Para los visitantes, es una oportunidad de conocer una de las tradiciones más representativas de México, en la que el recuerdo de los seres queridos se expresa a través de rituales, ofrendas y manifestaciones culturales.

La experiencia se complementa con recorridos por sus sitios históricos, mercados y construcciones emblemáticas, así como con las leyendas que forman parte de la identidad de la capital guanajuatense.

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Un espectáculo que se eleva sobre León

Tras las celebraciones del Día de Muertos, la atención se traslada a León, donde en noviembre se realiza el Festival Internacional del Globo, uno de los encuentros aerostáticos más reconocidos de México.

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Desde las primeras horas de la mañana, los asistentes se reúnen para presenciar el inflado y despegue de cientos de globos aerostáticos. La participación de pilotos nacionales e internacionales, las figuras especiales y los diseños provenientes de distintos lugares convierten el encuentro en uno de los acontecimientos más esperados de la temporada.

Festival Internacional del Globo (FIG), en León (México).

Foto: EFE - Luis Ramírez

La programación también incluye actividades y espectáculos durante el día. Al caer la noche, los globos iluminados al ritmo de la música protagonizan otro de los momentos más esperados del festival, con una puesta en escena que combina luz, sonido y color.

La coincidencia de ambas celebraciones permite organizar un viaje que conecte la riqueza cultural de Guanajuato capital con la oferta de entretenimiento de León, dos ciudades que muestran diferentes facetas de un mismo estado.

Cómo llegar desde Colombia

Para los viajeros colombianos, el recorrido puede comenzar con un vuelo desde Bogotá hacia México y una conexión posterior con el Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX), una de las principales puertas de entrada aérea a la región, con acceso a León y Guanajuato capital.

Otra opción es volar a Ciudad de México y continuar por tierra hacia el estado, una alternativa que permite incorporar otros destinos del centro del país al itinerario.

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Durante la estancia, también es posible visitar San Miguel de Allende, reconocido por su arquitectura colonial, su oferta gastronómica, sus galerías de arte y sus experiencias de bienestar y romance.

Así, el viaje puede extenderse más allá de las dos celebraciones para incluir recorridos históricos, propuestas culinarias y actividades relacionadas con la naturaleza y la cultura local.

Con ciudades Patrimonio Mundial, Pueblos Mágicos, experiencias enológicas y una oferta que abarca aventura, romance e historia, Guanajuato reúne alternativas para distintos perfiles de viajeros. La celebración del Día de Muertos y el Festival Internacional del Globo se convierten, además, en una oportunidad para conocer el estado durante una de las temporadas más representativas de su calendario turístico.

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