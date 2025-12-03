Dishype y Julio Victoria lideran el cartel del nuevo festival W Presents en Bogotá

Escucha este artículo
El hotel W Bogotá se prepara para encender la capital con el lanzamiento de W Presents, un festival que marcará un nuevo hito en la escena electrónica local. El próximo 6 de diciembre de 2025, desde las 7:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., el icónico Great Room se transformará en un laboratorio de sonido, luz y diseño para recibir a algunos de los nombres más reconocidos del género.
La primera edición de W Presents reunirá a Dishype, Julio Victoria y otros invitados especiales que prometen una noche vibrante cargada de beats y atmósferas experimentales. Con esta iniciativa, W Bogotá consolida uno de los pilares más emblemáticos de la marca W: “Sound”, un concepto que conecta a huéspedes y visitantes a través de la música, la creatividad y la cultura urbana.
El Great Room será intervenido para convertirse en un espacio inmersivo donde cada presentación refleje el ADN audaz y contemporáneo de W Hotels. Además, el evento incluirá cocteles de autor, experiencias gastronómicas y zonas exclusivas diseñadas bajo la curaduría vanguardista del hotel.
Detalles del evento
- Lugar: Great Room – Hotel W Bogotá
- Fecha: 6 de diciembre de 2025
- Hora: 7:00 p.m. – 2:00 a.m.
- Artistas: Dishype, Julio Victoria y más invitados especiales.
