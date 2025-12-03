Logo El Espectador
Dishype y Julio Victoria lideran el cartel del nuevo festival W Presents en Bogotá

El evento, que se realizará el 6 de diciembre en el Great Room del hotel W Bogotá, reunirá a artistas nacionales e internacionales en una noche dedicada al sonido, la creatividad y la cultura electrónica de la ciudad.

María Alejandra Castaño Carmona
03 de diciembre de 2025 - 07:49 p. m.
El 6 de diciembre de 2025, W Bogotá se convertirá en el epicentro del sonido y la cultura contemporánea con el festival W Presents.
El hotel W Bogotá se prepara para encender la capital con el lanzamiento de W Presents, un festival que marcará un nuevo hito en la escena electrónica local. El próximo 6 de diciembre de 2025, desde las 7:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., el icónico Great Room se transformará en un laboratorio de sonido, luz y diseño para recibir a algunos de los nombres más reconocidos del género.

La primera edición de W Presents reunirá a Dishype, Julio Victoria y otros invitados especiales que prometen una noche vibrante cargada de beats y atmósferas experimentales. Con esta iniciativa, W Bogotá consolida uno de los pilares más emblemáticos de la marca W: “Sound”, un concepto que conecta a huéspedes y visitantes a través de la música, la creatividad y la cultura urbana.

El Great Room será intervenido para convertirse en un espacio inmersivo donde cada presentación refleje el ADN audaz y contemporáneo de W Hotels. Además, el evento incluirá cocteles de autor, experiencias gastronómicas y zonas exclusivas diseñadas bajo la curaduría vanguardista del hotel.

Detalles del evento

  • Lugar: Great Room – Hotel W Bogotá
  • Fecha: 6 de diciembre de 2025
  • Hora: 7:00 p.m. – 2:00 a.m.
  • Artistas: Dishype, Julio Victoria y más invitados especiales.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

mcastano@elespectador.com

