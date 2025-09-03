¡Más magia! Walt Disney World se renueva: atracciones y sorpresas anunciadas en D23

Foto: El Castillo de Cenicienta recibirá una nueva paleta de colores inspirada en su diseño clásico. / Cortesía Walt Disney World Resort

El futuro de Walt Disney World Resort en Florida se vislumbra más mágico que nunca. Durante el evento Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney, la compañía reveló una serie de novedades que transformarán la experiencia de los visitantes en sus cuatro parques temáticos. Desde renovaciones en íconos clásicos hasta nuevas tierras temáticas, las sorpresas prometen marcar una nueva era en la historia del resort.

Un castillo con nueva vida

El Cinderella Castle, símbolo por excelencia de Magic Kingdom, estrenará próximamente una paleta de colores inspirada en su diseño original de 1971. Los Imagineers recuperaron tonos clásicos de gris, crema y azul, acentuados con detalles dorados que resaltarán la majestuosidad de su arquitectura. La propuesta busca mantener la esencia del castillo, al tiempo que proyecta una magia renovada para las próximas generaciones de visitantes.

Walt Disney, presente en Carousel of Progress

Otra de las grandes revelaciones fue la incorporación de un Audio-Animatronic de Walt Disney en la atracción Walt Disney’s Carousel of Progress. Esta innovación permitirá que el propio Walt dé la bienvenida a los visitantes en una nueva escena, reforzando el legado de una atracción que desde 1964 ha celebrado la evolución tecnológica y el optimismo hacia el futuro.

“Tron: Ares” irrumpe en Magic Kingdom

La adrenalina digital de TRON Lightcycle / Run se elevará a un nuevo nivel con una superposición inspirada en la próxima película Tron: Ares, que llegará a los cines el 10 de octubre. Desde el 15 de septiembre, los visitantes podrán recorrer túneles iluminados en tonos rojos y naranjas, con una banda sonora exclusiva creada por la banda Nine Inch Nails, que promete intensificar la experiencia de inmersión en la Red.

Una tierra para los villanos

En una de las noticias más esperadas, Disney confirmó que Magic Kingdom contará con una nueva tierra temática dedicada a los villanos. Para su diseño, los Imagineers viajaron a París y Barcelona, inspirándose en la arquitectura Art Nouveau para crear un estilo único bautizado como “Conjured Architecture”. Este concepto fusionará elementos históricos y fantásticos para dar vida a un espacio donde los antagonistas más icónicos de Disney serán protagonistas.

Con estas novedades, Walt Disney World refuerza su compromiso con la innovación y la narración de historias inmersivas, manteniendo su posición como el destino de parques temáticos más grande y visitado del mundo.

