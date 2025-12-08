Disney World anuncia un 2026 lleno de estrenos, magia renovada y experiencias imperdibles

Foto: (Abigail Nilsson, photographer) - Cortesía Walt Disney World Resort

Con la llegada del Año Nuevo, Walt Disney World Resort se prepara para un 2026 lleno de estrenos, renovaciones y celebraciones que prometen experiencias inéditas para visitantes de todas las edades. Desde atracciones renovadas hasta festivales icónicos y nuevos encuentros con personajes, el próximo año se perfila como uno de los más emocionantes para el resort.

Comienzos de 2026: nuevas tecnologías y arte en EPCOT

A partir de febrero, los visitantes podrán disfrutar de las actualizaciones de las figuras Audio-Animatrónicas de Anna, Elsa y Kristoff en Frozen Ever After, en EPCOT. Estas mejoras, inspiradas en los avances presentados en Hong Kong Disneyland, ofrecerán un nivel de expresividad y detalle nunca antes visto.

EPCOT también dará inicio al EPCOT International Festival of the Arts 2026, que se celebrará del 16 de enero al 23 de febrero. La edición de este año incluirá gastronomía artesanal, exhibiciones inspiradoras y presentaciones de DISNEY ON BROADWAY.

Disney After Hours regresará como evento especial con entrada independiente en Disney’s Hollywood Studios, EPCOT y Magic Kingdom Park, ofreciendo menor afluencia, entretenimiento nocturno y alimentos y bebidas incluidos.

Primavera: reaperturas y renovaciones mágicas

Del 4 de marzo al 1 de junio, EPCOT celebrará su tradicional International Flower & Garden Festival 2026, con topiarios, jardines temáticos y la serie musical Garden Rocks.

En Magic Kingdom Park, Big Thunder Mountain Railroad reabrirá con renovaciones completas y el regreso de las icónicas Rainbow Caverns. Por su parte, en Tomorrowland, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin debutará con vehículos actualizados, nuevos blasters y objetivos interactivos.

Verano: nuevas experiencias familiares y eventos especiales

El verano de 2026 traerá el debut del Cool KIDS’ SUMMER en EPCOT, con actividades al estilo GoofyCore, personajes, nuevas atracciones y promociones vacacionales especiales.

Los huéspedes de los hoteles Disney Resorts Collection contarán con acceso gratuito a un Disney Water Park el día de llegada. Además, el evento nocturno H2O Glow After Hours regresará a Disney’s Typhoon Lagoon.

El complejo deportivo ESPN Wide World of Sports recibirá por primera vez Banana Ball, los días 29 y 30 de mayo, mientras que en Disney’s Animal Kingdom, los personajes de Bluey —Bluey y Bingo— harán su debut en Conservation Station.

En Disney’s Hollywood Studios, el espectáculo “Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!” debutará en verano, y hacia finales de la temporada abrirá “The Magic of Disney Animation”, una nueva área interactiva dedicada al arte y la historia de Walt Disney Animation Studios.

El parque también estrenará la atracción Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets y una nueva misión en Millennium Falcon: Smugglers Run, inspirada en The Mandalorian and Grogu, el 22 de mayo.

Con motivo del 250.º aniversario de Estados Unidos, regresará el icónico Soarin’ Across America para el Memorial Day de 2026.

Otoño: sabores y fiestas encantadas

El EPCOT International Food & Wine Festival regresará con ofertas culinarias globales, entretenimiento Eat to the Beat y actividades familiares. En Magic Kingdom Park, Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party volverá en noches selectas con espectáculos temáticos y personajes en versiones festivas.

Invierno: celebraciones navideñas en todo el resort

Disney’s Hollywood Studios retomará Disney Jollywood Nights, mientras que Magic Kingdom Park celebrará Mickey’s Very Merry Christmas Party. El año cerrará con el EPCOT International Festival of the Holidays, que incluirá los tradicionales Holiday Storytellers y la Candlelight Processional.

Un año de grandes estrenos en los parques

Entre las novedades que acompañarán a estos eventos destacan el nuevo desfile nocturno “Disney Starlight: Dream the Night Away!”, los espectáculos “The Little Mermaid – A Musical Adventure” y “Disney Villains: Unfairly Ever After”, la renovación completa de Test Track en EPCOT, el show 4D “Zootopia: Better Zoogether!” en Disney’s Animal Kingdom y las habitaciones renovadas de los hoteles Disney Resorts Collection.

Con un calendario repleto de aperturas, mejoras y celebraciones, 2026 se presenta como un año inolvidable para los visitantes de Walt Disney World Resort, combinando nostalgia, innovación y la magia que caracteriza a Disney.

