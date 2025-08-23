¿Dónde están las ciudades más ruidosas del mundo? Este ranking le dice

Entre los países donde el crecimiento se ha desacelerado destacan Estados Unidos, China y Alemania. Foto: Pixabay

El ruido es tan cotidiano en las grandes ciudades que muchas veces pasa desapercibido, aunque afecta la salud tanto como otras formas de contaminación. Bocinas, motores, música a todo volumen y multitudes forman parte de un paisaje sonoro que nunca se apaga. Si usted se ha preguntado que ciudad es la más ruidosa del mundo, un reciente estudio de Altezza Travel, operadora turística con sede en Tanzania, analizó distintas urbes del planeta para darle la respuesta, recordándonos que cada ciudad cuenta con su propia y particular “banda sonora urbana”.

La metodología para desarrollar el ranking fue integral, pues analizaron 30 de las principales urbes globales. Su enfoque consistió en evaluar cinco factores clave que contribuyen al ruido urbano: la densidad poblacional (calculada dividiendo la población total entre el área urbana), la densidad turística (aplicando el mismo cálculo pero con visitantes), los niveles de contaminación acústica registrados en la base de datos Numbeo, el tiempo promedio que los residentes pasan en el tráfico, y la intensidad de la vida nocturna (medida a través del número de bares, discotecas y tours nocturnos encontrados en TripAdvisor al buscar cada ciudad seguida de la palabra “nightlife”).

El sistema de puntuación asignó hasta 30 puntos por cada factor analizado, resultando en una escala total de 150 puntos para determinar el ranking mundial de ciudades más ruidosas. Una puntuación más alta indica mayor nivel de ruido urbano, proporcionando así una clasificación objetiva basada en datos cuantificables que reflejan las múltiples fuentes de contaminación sonora en entornos urbanos.

1. Nueva York

Nueva York se posiciona como la ciudad más ruidosa del mundo según el estudio de Altezza Travel, obteniendo una puntuación de 134 sobre 150 puntos. Esta metrópoli destaca especialmente por su elevada contaminación acústica (29 puntos) y su intensa vida nocturna (28 puntos), factores que reflejan la energía constante que caracteriza a la “ciudad que nunca duerme”. Aunque su densidad poblacional es relativamente menor comparada con algunas ciudades europeas, el constante movimiento urbano, el intenso turismo y su cultura ininterrumpida crean un paisaje sonoro perpetuo alimentado por sirenas, el sistema de metro y la actividad humana que se extiende las 24 horas del día.

Y es que no es para menos, pues como destino turístico global, Nueva York atrae millones de visitantes que contribuyen significativamente a su nivel de ruido urbano. La ciudad ofrece una amplia gama de atracciones icónicas que incluyen el Empire State Building, la Estatua de la Libertad, Central Park, Times Square, Broadway y el Rockefeller Center, además de museos de renombre mundial como el Museo Metropolitano de Arte. Los diversos enclaves étnicos, festivales callejeros como el Halloween Parade de Greenwich Village, el Maratón de Nueva York, y eventos culturales en sus más de 110 km cuadrados de parques públicos, mantienen un flujo constante de actividad que alimenta tanto la vitalidad económica como el nivel de ruido que caracteriza a esta metrópoli global.

2. Barcelona

Barcelona se ubica como la segunda ciudad más ruidosa del mundo según el estudio de Altezza Travel, con una puntuación de 112 sobre 150. El resultado sorprende, pues se trata de una ciudad relativamente compacta y con baja congestión vehicular (solo 6 puntos). Sin embargo, lo que pierde en tráfico lo compensa con la máxima densidad turística por kilómetro cuadrado, una vida nocturna movida (26 puntos) y altos niveles de contaminación acústica (22 puntos).

Y es que el ruido en Barcelona no proviene principalmente de los vehículos, sino de la constante actividad humana: música callejera, festivales, conversaciones nocturnas y el bullicio de multitudes de turistas en espacios urbanos estrechos como el Barrio Gótico, Las Ramblas y la Barceloneta.

Y es que la ciudad atrae una cantidad abrumadora de visitantes debido a que combina su patrimonio arquitectónico modernista de Gaudí —incluyendo la Sagrada Familia, Park Güell, Casa Batlló y La Pedrera— con una amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio que mantiene activa la ciudad las 24 horas. Sus múltiples atractivos incluyen paseos por Las Ramblas y mercados tradicionales como La Boquería, playas urbanas, una agenda cultural rica con museos como el Picasso y el Gran Teatre del Liceu, además de una variada oferta gastronómica que va desde restaurantes de alta cocina hasta mercados gastronómicos.

3. Los Ángeles

Los Ángeles rompe el patrón típico al demostrar que una baja densidad poblacional no impide alcanzar altos niveles de ruido urbano. La ciudad californiana debe su posición principalmente a la grave congestión vehicular y considerable contaminación acústica generada por su dependencia extrema del automóvil, largas distancias urbanas y escaso desarrollo del transporte público. A diferencia de Barcelona, donde el ruido proviene de la actividad humana concentrada, Los Ángeles genera su paisaje sonoro a través de infraestructuras: autopistas interminables, bocinas constantes, motores, sirenas, helicópteros y construcciones perpetuas que crean una banda sonora urbana ininterrumpida.

Eso sí, si no le molesta. Como destino turístico global, Los Ángeles ofrece una experiencia única centrada en la industria del entretenimiento y la cultura de playa californiana. La ciudad combina el glamur hollywoodense con atracciones icónicas como el Walk of Fame, Universal Studios Hollywood y el complejo L.A. LIVE con su GRAMMY Museum. Además, sus diversas costas desde Malibu hasta Santa Monica cada una con su propia personalidad, se complementan con destinos de lujo como Beverly Hills y Rodeo Drive.

4. Londres

Londres se posiciona entre las cinco ciudades más ruidosas del mundo, aunque presenta un patrón diferente al de otras metrópolis en el ranking. Con una puntuación relativamente baja en contaminación acústica (18 puntos), la capital británica demuestra una planificación urbana y regulación del sonido más eficaces comparada con Nueva York o Los Ángeles. Sin embargo, la ciudad tiene la máxima puntuación en vida nocturna (30 puntos), donde sus legendarios distritos culturales y de ocio como Soho, Shoreditch, Camden y Clapham garantizan actividad constante y ruidosa.

Si desea visitarlo, como destino turístico de primer nivel, la ciudad ofrece iconos mundiales como el Big Ben, el Palacio de Buckingham, la Abadía de Westminster y el London Eye, complementados con espacios verdes como Hyde Park y barrios pintorescos como Notting Hill. Su diversa propuesta cultural incluye desde los teatros del West End y la Royal Opera House en Covent Garden, hasta mercados únicos como Camden y Portobello, museos de clase mundial como la Tate Modern, y la histórica St. Paul’s Cathedral.

5. Estambul

Estambul demuestra que el bullicio cotidiano de los locales puede ser tan intenso como el generado por el turismo masivo. Y es que con una elevada puntuación en tiempo de tráfico (27 puntos) y altos niveles de contaminación acústica (23 puntos), esta metrópoli de 15 millones de habitantes, extendida entre Europa y Asia, mantiene un paisaje sonoro constante que nunca se detiene. A diferencia de otras ciudades del ranking, donde el ruido proviene sobre todo de los visitantes, en Estambul es la vida diaria de sus habitantes la que define el ambiente: los bazares repletos, las llamadas de las mezquitas, los cafés tradicionales, las bocinas de los coches y el incesante movimiento en barrios históricos y zonas modernas.

La ciudad se presenta como un destino único que une dos continentes y guarda la memoria de tres grandes imperios: el Romano, el Bizantino y el Otomano. Sus calles fascinan con monumentos icónicos como Santa Sofía y la Mezquita Azul en la plaza de Sultanahmet, el colorido Gran Bazar con miles de tiendas de alfombras y joyas, y el majestuoso Palacio de Topkapi. Además, más allá de sus símbolos históricos, la ciudad invita a descubrir barrios pintorescos como Fener y Balat, con sus casas de colores y herencia multicultural, a recorrer en barco el estrecho del Bósforo que conecta Europa y Asia, y a perderse en mercados coloridos donde el regateo sigue siendo parte esencial de la experiencia.

Otras ciudades en el ranking:

Delhi, India

Bombay, India

Tokio, Japón

Manila, Filipinas

São Paulo, Brasil

Seúl, Corea del Sur

Bangkok, Tailandia

París, Francia

Dublín, Irlanda

Ámsterdam, Países Bajos

El Cairo, Egipto

Cancún, México

Shanghái, China

Singapur, Singapur

Roma, Italia

