¿Dónde y cómo se hospedan los colombianos en 2025?

Los hospedajes de 5 estrellas aumentaron 5 % respecto a 2024. En la imagen, Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique. Foto: Cortesía Hilton

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En tiempos en que viajar se ha convertido en una experiencia integral, el hospedaje dejó de ser solo un lugar para dormir. La ubicación, las comodidades y los beneficios incluidos se han vuelto factores clave para los viajeros colombianos. Así lo revela el más reciente análisis de Kayak, que identificó las principales tendencias en búsquedas de hospedaje entre enero y agosto de 2025.

Aumenta el interés por hospedajes económicos y de lujo

Según el estudio, las búsquedas de hospedajes de 2 estrellas crecieron 8 % frente al año pasado, con un precio promedio por noche de COP 149.604. Esta tendencia refleja un creciente interés por opciones más asequibles, especialmente entre quienes buscan controlar el gasto sin sacrificar confort.

En el extremo opuesto, los hospedajes de 5 estrellas aumentaron 5 % respecto a 2024, alcanzando un precio promedio de COP 616.552 por noche, lo que confirma que el turismo premium sigue en auge.

Mientras tanto, las categorías intermedias mostraron leves caídas: los hoteles de 3 estrellas bajaron 1 % y los de 4 estrellas 3 %, lo que evidencia una diversificación en las preferencias: algunos buscan ahorro, otros experiencias más sofisticadas.

Categoría Variación de búsqueda 2024 vs. 2025 Precio promedio por noche 2025 COP 2 estrellas +8 % $149.604 3 estrellas -1 % $308.184 4 estrellas -3 % $531.015 5 estrellas +5 % $616.552

Resorts: la gran tendencia del año

Los resorts lideran el crecimiento con un aumento del 43 % en búsquedas frente al año anterior, con un precio promedio diario de COP 1.139.216. Este dato demuestra el creciente interés por experiencias más completas, donde descanso y entretenimiento se integran en un mismo lugar.

Los hoteles tradicionales mantienen su participación estable, con un precio promedio de COP 340.220, mientras que los hostales y apartamentos registran caídas del 4 % y 7 % respectivamente. Por su parte, los apartahoteles crecen 2 %, consolidándose como alternativas híbridas entre independencia y servicio.

Tipo de hospedaje Variación de búsqueda 2024 vs. 2025 Precio promedio por noche 2025 Hotel 0 % $340.220 Hostal -4 % $142.663 Resort +43 % $1.139.216 Apartamento -7 % $284.163 Apartahotel +2 % $293.063

Desayuno incluido: el filtro favorito

El análisis también revela los filtros más utilizados por los viajeros colombianos. “Desayuno incluido” lidera el ranking, seguido por “todo incluido” y “parqueadero gratuito”. Estos beneficios se asocian directamente con ahorro, comodidad y conveniencia.

Otros filtros, como “piscina” o “frente a la playa”, también figuran entre los más usados, pero con menor prioridad. Esto demuestra que los viajeros valoran más los servicios prácticos que las características visuales o la flexibilidad de cancelación.

Ranking Filtro más usado 1 Desayuno incluido 2 Todo incluido 3 Parqueadero gratuito 4 Piscina 5 Frente a la playa

“Los viajeros colombianos están siendo más estratégicos: buscan hospedajes que ofrecen valor real. En KAYAK contamos con filtros que les permiten ajustar su búsqueda según su presupuesto y preferencias, incluso con ayuda de inteligencia artificial para criterios específicos, como si el alojamiento admite mascotas”, señaló Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak.

Valledupar y Río de Janeiro, las sorpresas de 2025

En el panorama nacional, Santa Marta, Cartagena y Medellín encabezan los destinos más buscados, pero Valledupar destaca con un crecimiento del 50 % en búsquedas de hospedaje frente al año pasado. Villeta mantiene su estabilidad, reflejando el interés por escapadas cortas y cercanas.

En el ámbito internacional, Río de Janeiro sorprende con un incremento del 70 %, seguido de Punta Cana (+21%) y Roma (+14%), mientras que Nueva York (+6%) sigue firme entre los favoritos de los colombianos.

Ranking Destino nacional Destino internacional 1 Santa Marta Punta Cana 2 Cartagena Madrid 3 Medellín Nueva York 4 Bogotá París 5 San Andrés Ciudad de Panamá 6 Coveñas Barcelona 7 Barranquilla Miami 8 Melgar Cancún 9 Villeta Roma 10 Valledupar Río de Janeiro

Un viajero más consciente y selectivo

El informe de Kayak muestra un perfil de viajero colombiano más consciente, que busca equilibrar el ahorro con la experiencia. El auge de los resorts, los hospedajes económicos y los beneficios incluidos demuestra una tendencia clara: viajar bien no depende solo del destino, sino también del hospedaje.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.