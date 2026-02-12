EE. UU. perdería USD 15,7 mil millones en turismo por revisión de redes sociales

Hasta un tercio de los viajeros internacionales que actualmente visitan Estados Unidos podría reconsiderar su decisión de viaje si la medida entra en vigor. Foto: EFE - Ángel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los cambios propuestos al programa ESTA (Electronic System for Travel Authorization) de Estados Unidos, que contemplan exigir una divulgación más amplia de información en redes sociales por parte de los turistas, podrían tener efectos económicos significativos sobre la industria de viajes y turismo del país, según una nueva investigación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El organismo advierte que hasta un tercio de los viajeros internacionales que actualmente visitan Estados Unidos podría reconsiderar su decisión de viaje si la medida entra en vigor, lo que impactaría directamente el flujo de visitantes y el gasto asociado.

El análisis, elaborado en colaboración con GSIQ y Oxford Economics, combina una encuesta aplicada en múltiples mercados elegibles para el programa ESTA con un modelo de impacto económico que evalúa posibles efectos en llegadas internacionales, gasto de los visitantes, PIB sectorial y empleo.

Efecto inmediato en la percepción

El 66 % de los encuestados afirmó estar familiarizado con la propuesta, lo que, según el WTTC, indica que cualquier cambio en la política tendría repercusiones rápidas en la percepción y el comportamiento del viajero.

Uno de cada tres viajeros internacionales (34 %) señaló que sería menos probable —en distinto grado— que visitara Estados Unidos en los próximos dos o tres años si se implementan los cambios. En contraste, solo el 12 % manifestó que tendría mayor disposición a viajar al país. El resultado es una disminución neta significativa en la intención de viaje.

Más allá de la decisión puntual de viajar, el estudio identifica un posible deterioro en la imagen del destino. Una proporción mayor de encuestados considera que la medida haría que Estados Unidos se percibiera como menos acogedor y atractivo, tanto para el turismo de ocio como para los viajes de negocios. Además, la mayoría indicó que el cambio no mejoraría su seguridad personal o incluso podría hacerlos sentir menos seguros al viajar.

Impacto proyectado en 2026

En un escenario de alto impacto, el modelo económico del WTTC proyecta que Estados Unidos recibiría aproximadamente 4,7 millones menos de llegadas internacionales en 2026, lo que representaría una caída del 23,7 % en los visitantes procedentes de países con programa ESTA frente a un escenario sin modificaciones.

Las pérdidas en el gasto de los visitantes se estiman en hasta USD 15,7 mil millones, mientras que el impacto más amplio en el PIB del sector de viajes y turismo alcanzaría USD 21,5 mil millones.

En términos laborales, hasta 157.000 empleos podrían verse afectados. Esta cifra equivale a tres veces el promedio mensual de empleos creados en 2025 en Estados Unidos (50.000 empleos al mes).

El WTTC advierte que la medida también reduciría las exportaciones del sector turístico estadounidense y podría profundizar la tendencia negativa en las llegadas internacionales a un mercado que ya ha perdido 11 millones de visitantes entre 2019 y 2025.

Competitividad en juego

El estudio señala que la política de entrada propuesta se percibe como significativamente más restrictiva que la de otros destinos competidores como Reino Unido, Japón, Canadá y Europa Occidental, lo que podría afectar la posición de Estados Unidos en el mercado turístico global.

Según Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, “la seguridad en la frontera de Estados Unidos es fundamental, pero los cambios de política previstos perjudicarán la creación de empleo, algo que la administración estadounidense valora enormemente. Nuestra investigación concluye que más de 150,000 empleos podrían perderse si esta política avanza, una cifra equivalente a la cantidad de puestos que normalmente se crean cada trimestre en el país. Incluso cambios modestos en el comportamiento de los visitantes, desalentados por las medidas propuestas, tendrán consecuencias económicas reales para el sector de viajes y turismo de Estados Unidos, especialmente en un mercado global altamente competitivo”.

“El WTTC insta a los responsables políticos de Estados Unidos a evaluar cuidadosamente esta política y sus consecuencias para la economía y el empleo. El sector de viajes y turismo es un motor fundamental de la economía estadounidense, de la creación de empleo y de la conectividad internacional, y genera uno de cada tres empleos a nivel mundial”, aseguró la directiva.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.