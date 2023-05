El diseño y la arquitectura rompen el hielo en Copenhague: recomendaciones de viaje

Puerto de Nyhavn, la imagen más recordada de Copenhague. Foto: Cortesía Camilo Bernal

Me sitúo en la capital danesa y lo primero que observo con detenimiento, al llegar, es un edificio neoclásico esquinero de color blanco que reluce, como si fuera la pieza principal de la más elaborada maqueta a escala.

Aquí siento, en un primer momento, la alegría de imaginar y entiendo como Lego, se posicionó como la empresa danesa de juguetes más importante del planeta, gracias a su filosofía de ver el mundo con otros ojos. Como si la vida fuera tan simple y se tratara de un juego ambientado en un espacio estéticamente diseñado, donde todo es perfecto y la felicidad es habitual.

Sus centenarias calles con edificaciones de variados estilos, junto a construcciones que son verdaderas joyas contemporáneas, son una mezcla irresistible que le dan a Copenhague un estilo único y la posicionan como capital mundial de la arquitectura 2023.

Moverse por la ciudad

Copenhague apenas tiene 570.000 habitantes y aunque cuenta con un excelente sistema de transporte, la mayoría de los puntos de interés se encuentran en el centro, digamos unos cinco kilómetros a la redonda, lo que facilita mucho moverse en bicicleta o a pie.

Es una ciudad fácil y amigable, donde se habla inglés y danés en sus calles y se respira un ambiente moderno, fresco y muy cool. Junto a Ámsterdam, es una de las capitales mundiales de la bicicleta, pero hay que andar con cuidado porque son dueñas de la vía y transitar la calle desprevenidamente puede ocasionar algún incidente.

Como es habitual en Escandinavia hay gente rubia por doquier, más que en cualquier otra parte de Europa. Es una sociedad equitativa e igualitaria donde observo por ejemplo que, para evitar un trato diferencial por motivos de género, la gran mayoría de los baños en la ciudad son unisex.

Su moneda es la corona danesa (DKK) pero al igual que los demás países escandinavos lo más conveniente, para realizar cualquier tipo de transacción, es tener siempre a la mano una tarjeta débito o crédito ya que el dinero en efectivo no circula.

Movilidad del futuro

Caminar Copenhague permite ver una ciudad que mira hacia adelante. Sus políticas públicas favorecen que haya más bicicletas que automóviles, contribuyendo a una muy importante disminución en la emisión de CO2, estrechamente relacionado con el efecto invernadero.

Sus vías, en algunas zonas estrechas, puentes y canales fluviales, hacen que desplazarse de un lugar a otro, sea muy fácil en bici. Es común observar gran cantidad de gente movilizándose por este medio, mientras que una proporción inferior utiliza transporte público. Los demás, que son el menor porcentaje utilizan carro. La capital danesa es definitivamente una ciudad donde los pedales le ganan a los motores.

Magia en las calles

Caminando la fría noche de Copenhague por las céntricas calles que circundan la zona de Strøget, considerada una de las vías peatonales y comerciales más largas de Europa, llegué a una concurrida plaza central rodeada de bares y restaurantes.

Allí, cerca de la fuente principal, de abrigo morado, vestido largo color lila con flores estampadas y medias multicolor, estaba parada una hermosa dama con un aviso colgado al cuello que decía “abrazos gratis” en inglés.

Quiero un abrazo, pensé, pero dudé por timidez. Así que detuve mi camino por un instante para observar sus movimientos, mientras ella miraba su alrededor y se balaceaba suavemente esperando compartir su energía. ¿Y por qué no? pensé. Me llené de valor, di vuelta a la fuente y me acerqué lentamente, pero con decisión hacia ella.

De inmediato me sonrió y la vida se iluminó. Al conectar con su mirada me perdí en el azul eterno de sus ojos. Me abrazó tan fuerte que sentí que el tiempo se detuvo, y la sensación de bienestar se prolongó, como si realmente ella supiera que yo necesitaba sentir ese abrazo, luego de transitar un periodo de intenso dolor en mi vida.

Su energía me restauró, sentí una onda súper bonita, un apretón sincero que me transmitió afecto, cariño y mucha tranquilidad. En el fondo es lo que deseamos todos los seres humanos: sentirnos queridos, contenidos, respetados y valorados.

Reconocí en aquella persona que me abrazó, una profunda sensibilidad y un respeto infinito por la vida y el ser humano. Recordé que, de niño, mis cuentos favoritos del escritor danés Hans Christian Andersen como El patito feo, El soldadito de plomo y La sirenita, escritos aquí hace más de 200 años, hablaban precisamente de eso, de amor y amistad, de respeto por la diferencia, de solidaridad y lealtad. Valores humanos muy presentes en estas tierras. Fue mi mejor y mayor acercamiento a esta cultura tan lejana y tan cercana a la vez.

Zona portuaria ejemplo de transformación

Ubicada en un sector histórico de la ciudad, esta zona anteriormente fue un puerto industrial, convertido hoy, en una zona portuaria de gran interés cultural e importante zona de esparcimiento. Aquí se pueden apreciar los edificios más vistosos de la ciudad y proyectos arquitectónicos sostenibles, unos de vivienda y otros enfocados a servicios, que privilegian la calidad de vida y el disfrute de sus habitantes.

Ejemplo de lo anterior es el conjunto habitacional Kroyers Plads, ubicado en el barrio de Christianshavn, un área que bordea el puerto y que fue pensado como un proyecto urbanístico público que se integrara con el entorno industrial. Actualmente es uno de los lugares preferidos por los habitantes de la ciudad para salir a tomar el sol, darse un baño en sus aguas limpias, observar la actividad del puerto y disfrutar la vida.

Un poco más adelante, en la zona del frente del puerto, se sitúa el Royal Danish Playhouse, el edificio de teatro de arte dramático más importante del país. Su diseño totalmente en vidrio, con una amplia vista sobre el canal, contempló la zona portuaria como un inmenso escenario. El área se recubrió de tablones de roble, que se convierten, cuando el clima es favorable, en escenario de recitales de jazz, y en una inmensa playa donde las personas reciben el sol y disfrutan el agua que está lo suficientemente limpia como para nadar. Otro gran ejemplo de proyectos arquitectónicos sostenibles que se mezclan muy bien con su entorno.

Calidez y sofisticación en los ambientes

Noté que las personas dejan las cortinas de sus casas abiertas lo que permite entrever la decoración de los espacios. Ambientes cálidos, matizados por iluminación difuminada, nunca luz directa, mediante lámparas estratégicamente ubicadas. Combinación de materiales como madera, concreto y utilización de plantas, es una mezcla que da como resultados ambientes sofisticados llenos de encanto. Atmósferas adecuadas para que la magia sea posible y vivir se convierta, más que en una rutina, en un verdadero placer.

Cómo llegar a Copenhague

El aeropuerto llamado Copenhague-Kastrup (CPH), en danés, Kobenhavns Lufthavn, dista a solo ocho kilómetros de la capital danesa. En la plata baja de la terminal están ubicadas máquinas del color rojo, fáciles de identificar, que expenden los tiquetes del metro. Es una opción muy cómoda, fácil y rápida. En algunos horarios hay personal del sistema orientando a la gente. Si tiene dudas seguro alguien le colabora.

Para llegar a mi destino, tomé la línea de metro M2, color amarillo, que conecta directamente la Terminal 3 del aeropuerto con el centro de la ciudad en sólo 15 minutos. Su frecuencia es muy alta, así que en un abrir y cerrar de ojos ya estaba en la estación Norreport, una de las más importantes y ubicada en pleno centro, muy cerca de mi hostal.

Hospedaje

En Copenhague no hay alojamientos económicos. Los hostales son costosos, pero de gran calidad. Yo recomiendo siempre buscar en Booking.com, una plataforma especializada donde puede conseguir opciones a su alcance. Ahí encontré uno muy cómodo, con una propuesta interesante de conciertos de diferentes géneros musicales, noches temáticas, caminatas turísticas en varios idiomas y todo tipo de actividades de integración. Ideal para conocer gente de todo el mundo.

Alimentación

Si está acostumbrado a la comida criolla, tenga en cuenta que aquí la alimentación es muy diferente y excesivamente costosa, así que la opción de comprar jamón y queso y preparar sánduches es la más recomendada.

Afortunadamente en los hostales, por lo general, hay cocinas bien equipadas donde se pueden guardar los alimentos, y así adquirir en el supermercado lo necesario, ahorrando gastos para darse un gusto, en el momento oportuno.

A mí me gustó mucho el Smørrebrød, que es básicamente, una rebanada de pan integral con mantequilla y encima diversos ingredientes como por ejemplo salmón, huevo y verduras. Son tan meticulosamente servidos que parecen verdaderas obras de arte de la gastronomía danesa y además saben una delicia.

Un lugar que recomiendo es la pastelería Conditori La Glace, una parada obligada si usted es amante de las tartas y la buena repostería. Ubicada en Skoubogade 3 (centro de Copenhague), es un lugar emblemático, fundado en 1870, que se caracteriza por la calidad de sus preparaciones y su ambiente acogedor. Un gusto que vale la pena darse.

Sitios imperdibles

Sortedams So (Lagos de Copenhague) Son tres lagos rectangulares con caminos frecuentados principalmente por ciclistas, corredores y caminantes. En sus pintorescos alrededores se puede apreciar el estilo y la vida de barrio de la gente local.

Orstedstparken Es un parque público ubicado en el centro de la ciudad, tiene un gran lago y mucha vegetación. Ideal para tomar una pausa, cerrar los ojos y escuchar el canto de los pájaros.

Radhuspladsen (plaza del Ayuntamiento) Es una de las principales zonas de encuentro de la ciudad. En un costado el vistoso edificio del Ayuntamiento adornado con esculturas de dragones y serpientes de la mitología nórdica y el hotel Palace, ambos construidos a principios del siglo XX.

Tíboli Gardens Inaugurado en 1843 es uno de los parques más antiguos de Europa. Es un lugar de ensueño donde encontrará numerosas atracciones, entre ellas una montaña rusa de madera que tiene más de 100 años.

Red Dante Fuck Q-park´s En la plaza de Dante yace expuesta esta controvertida obra de Jens Galschiøt, como protesta a la construcción de un estacionamiento de autos en un área de esparcimiento. Cuatro esculturas que representan la fuck double moral.

Central Station Uno de los edificios de estilo neoclásico más distintivos de la ciudad. Sus grandes ventanales permiten la entrada de luz natural creando una atmósfera acogedora para viajeros y visitantes.

Fábrica de cerveza Carlsberg Salga de la zona céntrica y camine por la antigua fábrica de la cerveza danesa más representativa. Al llegar al sitio será recibido por cuatro grandes elefantes esculpidos en piedra que ofician como guardianes del lugar.

Centro de Arquitectura Danés Llamado también BLOX, este edifico representa la idea de meter la ciudad en una caja. Hay exposiciones interactivas sobre diferentes temáticas, al terminar la visita deslícese desde el 4o piso en un tobogán en espiral de 40 metros.

Black Diamond (Biblioteca Real Danesa) Es una de las construcciones más impactantes de la ciudad. De arquitectura hi-tech, acero y cristal, en sus paredes de mármol oscuro se reflejan el cielo y el mar.

Christiansborg Slot (Palacio) Sede del Parlamento de Dinamarca y de los poderes judicial y ejecutivo. Recuerde subir gratis a la torre principal y observar la ciudad desde el mirador.

Puerto de Nyhavn Caminar el pintoresco puerto es una experiencia mágica. Dese el gusto de sentarse en alguno de sus bares o restaurantes, tal como hizo el escritor Hans Cristian Andersen cuando vivió en la zona. Mire fachadas y encuentre su casa.

Christiania Es una comuna hippy autónoma, racialmente diversa y culturalmente abierta. En sus muros hay una excelente muestra de arte urbano. Dese una vuelta por el lugar y aprecie otra manera de vivir Copenhague. Ojo las fotos son prohibidas.

The Royal Danish Opera (Opera Real Danesa) Diseñada por Henning Larsen y hecha en concreto y cristal, considerado uno de los teatros de ópera más modernos y sofisticados del mundo. Lugar imperdible para amantes de la arquitectura.

Amalienborg Slot Es la residencia de la familia real danesa. El complejo está compuesto por cuatro edificios de estilo Rococó y una gran plaza central. Al fondo podrá apreciar la hermosa iglesia de Marmorkirken.

La Sirenita Esta famosa escultura en bronce, hecha en honor al personaje de Hans Cristian Andersen, es uno de los símbolos más representativos de Copenhague. No vaya en tour, búsquela usted mismo, encontrarla es el premio.

Simplicidad y encanto, dos palabras que definen Copenhague. Un inolvidable destino diseñado para todos los amantes del buen vivir que valoran y gustan del placer de los momentos sencillos que ofrece la vida. Una ciudad pensada para el disfrute de sus habitantes, donde la arquitectura, el diseño y la planificación urbana juegan un papel fundamental para que se sienta a gusto en un mundo mejor.

* Periodista y viajero.

