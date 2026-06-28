El turismo inclusivo toma fuerza en Colombia con más de 1.200 alojamientos certificados

El segmento LGBT es reconocido por la OMT como uno de los más dinámicos. Foto: Getty Images

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Cada vez más viajeros buscan destinos donde, además de disfrutar del paisaje o la oferta cultural, puedan sentirse bienvenidos. Esa tendencia ha impulsado el crecimiento de iniciativas enfocadas en promover una hospitalidad más inclusiva, como Travel Proud, el programa de Booking.com que reconoce a los alojamientos que completan una capacitación gratuita sobre atención diversa e inclusiva.

En Colombia, 1.234 establecimientos ya exhiben el distintivo Travel Proud dentro de la plataforma, una cifra que refleja el interés del sector por ofrecer experiencias de hospedaje que respondan a las expectativas de viajeros con distintos perfiles, orientaciones e identidades.

El programa hace parte de la estrategia global de Booking.com para fomentar una industria turística más acogedora. A través de herramientas de formación, los alojamientos reciben orientación sobre los desafíos que algunos viajeros pueden enfrentar y sobre cómo brindar un servicio en el que todas las personas se sientan respetadas y cómodas.

Entre los establecimientos colombianos que cuentan con el sello se encuentran opciones en diferentes regiones del país. En Santa Marta, Playa del Ritmo Beach Hostel & Bar se destaca por su ambiente social y su cercanía con atractivos como el Parque Nacional Natural Tayrona. En Villavicencio, el Estelar Villavicencio Hotel & Centro de Convenciones combina infraestructura para viajeros de negocios con acceso a los paisajes de los Llanos Orientales.

En Medellín, Leblon Suites Hotel Milla de Oro ofrece alojamiento en el sector de El Poblado, mientras que en Bogotá, Casa Dann Carlton Hotel & SPA apuesta por una experiencia enfocada en el bienestar, con servicios de spa y una ubicación estratégica para quienes visitan la capital. En el Eje Cafetero, Hotel El Mirador del Cocora se presenta como una alternativa para explorar el Valle de Cocora y los paisajes característicos de Salento.

Además del crecimiento del programa, Booking.com dio a conocer algunos resultados de su más reciente encuesta Travel Proud, que indaga por los factores que hacen que los viajeros se sientan más cómodos durante su estancia.

Según el estudio, el 40 % valora que el personal genere una excelente primera impresión, por ejemplo utilizando correctamente los pronombres o mostrando una actitud acogedora que les haga sentir seguros desde el primer momento.

El 36% afirma sentirse más cómodo cuando observan que hay personas LGBTQ+ trabajando en el alojamiento o en los espacios que visitan, mientras que el 29 % considera importante encontrar señales visibles de inclusión en el establecimiento, como mensajes de bienvenida para todas las personas, símbolos de apoyo a la diversidad o baños de género neutro.

Con iniciativas como Travel Proud, la industria turística busca responder a una demanda creciente por experiencias en las que la hospitalidad vaya más allá del servicio y contribuya a que cada viajero pueda disfrutar de su recorrido sintiéndose seguro, respetado y bienvenido.

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