Vacaciones de mitad de año: más colombianos recorren el país y buscan destinos emergentes

Las búsquedas de vuelos nacionales para las vacaciones de mitad de año aumentaron. Foto: Getty Images

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Mientras miles de colombianos viajaron a Norteamérica para seguir de cerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, el interés por recorrer el territorio nacional no solo se mantiene, sino que crece de forma significativa durante las vacaciones de mitad de año. Los datos de distintas plataformas de turismo muestran que los viajeros están diversificando sus planes y apostando cada vez más por descubrir nuevos destinos dentro del país.

Booking.com reportó que las búsquedas de vuelos nacionales aumentaron un 29 % frente al mismo período del año anterior, mientras que las búsquedas de alojamiento para viajes dentro de Colombia crecieron un 7 %. La tendencia refleja que, incluso en una temporada marcada por uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el turismo interno sigue ganando terreno entre los colombianos.

El fenómeno también se observa en Airbnb, plataforma que registró un crecimiento superior al 40 % en las búsquedas de turismo doméstico para la temporada. Más allá de los destinos tradicionales, los viajeros están mostrando interés por municipios intermedios, destinos rurales y experiencias ligadas a la cultura local, la naturaleza y el descanso.

Entre los destinos con mayor crecimiento en búsquedas de alojamiento sobresalen Guarne, Antioquia, con un incremento del 84 %, y Neiva, con un aumento del 80 %. En el caso de la capital huilense, el interés se ve impulsado fuertemente por la celebración del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, consolidando a la región como un imán cultural. Asimismo, se destacan Barú, Ibagué y Cartagena, que continúan atrayendo de forma constante a viajeros nacionales.

En materia de transporte aéreo, Pasto lidera el crecimiento en búsquedas de vuelos con un incremento del 80 %, seguido por Montería (75 %) y Cali (67 %). Los resultados sugieren una mayor disposición de los viajeros a explorar regiones que tradicionalmente no figuraban entre las más demandadas durante las vacaciones de mitad de año.

La búsqueda de experiencias auténticas también está transformando los destinos preferidos. Municipios como Aquitania (Boyacá), Calima (Valle del Cauca), Chocontá, La Calera, Guasca, Tabio y Subachoque (Cundinamarca) aparecen cada vez con más frecuencia, impulsados por el interés en actividades al aire libre, paisajes naturales y una conexión más cercana con las comunidades locales.

Hay que notar que los jóvenes están desempeñando un papel importante en esta transformación. Según Airbnb, la Generación Z se inclina por viajes flexibles y experienciales, mientras que los “millennials” continúan privilegiando escapadas vinculadas con la cultura, el entretenimiento y la gastronomía.

A la par, Kayak identificó un incremento en las búsquedas de vuelos para viajar acompañados. Los viajes en grupos de seis o más personas crecieron 16 %, mientras que los desplazamientos en pareja aumentaron 9 % y los familiares 3 %, reflejando que esta sigue siendo una temporada primordialmente para compartir.

Santa Marta, Cartagena y San Andrés encabezan el listado de destinos nacionales más deseados, según Kayak. Sin embargo, el auge de ciudades intermedias y municipios emergentes evidencia una tendencia más amplia: los colombianos están distribuyendo sus viajes por más regiones del país, lo que impulsa nuevas dinámicas turísticas y genera oportunidades para las economías locales.

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