En fotos: así será Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo

El debut del Icon Class presenta el siguiente paso de Royal Caribbean hacia un futuro de energía limpia. Foto: Cortesía Royal Caribbean International

Viajar en crucero se convirtió en uno de los planes soñados por muchos viajeros que quieren aprovechar las novedades y ofertas de las navieras para disfrutar de manera segura un viaje por varios destinos sin empacar ni desempacar maletas. Además, si hace la comparación de lo que gastaría en alojamiento, deliciosa y variada comida, transporte, entretenimiento de primer nivel, entre otros gastos, se sorprendería de que un viaje en alguno de los mejores barcos de la industria de los cruceros resulte más económico que unas vacaciones en un solo destino.

Y esa es una de las grandes ventajas, pero no la única, pues seguramente no volverá a ser el mismo luego de unos divertidos y relajantes días en altamar. Por lo tanto, si siempre ha soñado con hacer un viaje en crucero, no pierda el impulso y consulte cuál itinerario que se ajuste a sus gustos y presupuestos, en Colombia, por ejemplo, la agencia de viajes Aviatur, representante de Royal Caribbean International en el país, lo puede ayudar.

“Actualmente los cruceros pueden llegar a ser las vacaciones perfectas para todos los gustos: en familia, con amigos y hasta solos. Entretenimiento y diversión asegurados en buques de más de 220.000 toneladas, con variedad de ofertas de ocio para todas las edades, Wifi, tv satélite, tiendas de todo tipo, hospital, gimnasios, spa, cines, teatro, discotecas, restaurantes, cafeterías, piscinas, muros de escalar… en fin, todas unas ciudades flotantes”, asegura Aviatur. Y agrega: “Precisamente una de las navieras líderes en el tema es Royal Caribbean, que gracias a su filosofía basada en la innovación y la imaginación, ofrece a través de su flota una aventura vacacional única a sus pasajeros”.

Más que una nueva clase de vacaciones

“Una nueva era de vacaciones comienza”, así lo dice la naviera Royal Caribbean International al presentar los primeros detalles del esperado Icon of the Seas.

El primer barco del Icon Class, que verá la luz a finales de 2023 antes de su debut en enero de 2024, será el primero en combinar lo mejor de las vacaciones en la industria de los viajes.

Este crucero navegará durante todo el año en vacaciones de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami y siempre visitará el destino de isla privada mejor valorado de Royal Caribbean: Perfect Day en CocoCay, Bahamas, donde los aventureros pueden, entre muchas otras, disfrutar de los 13 toboganes, entre ellos el más alto de Norteamérica; relajarse en Coco Beach Club, que cuenta con las primeras cabañas sobre el agua de las Bahamas, y Up, Up & Away, una aventura en globo de helio.

Además, cuando llegue Icon of the Seas a CocoCay, la línea de cruceros estrenará el oasis sólo para adultos de la isla, Hideaway Beach, con una amplia piscina, cabañas privadas con piscina y unas vistas inigualables del océano.

“Con cada nuevo barco subimos la vara en la industria de los viajes, al tiempo que mejoramos lo que nuestros huéspedes conocen y adoran”, dijo Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group. Y agregó: “Desde el momento en que suben a bordo, cada experiencia está específicamente diseñada para ofrecerles las mejores vacaciones en cualquier lugar de tierra y mar. Con Icon of the Seas, hemos llevado esto a un nuevo nivel y hemos creado las mejores vacaciones familiares”.

Tanto si las vacaciones significan una escapada en familia, en pareja o con amigos, la gama completa de experiencias de Icon incluye una variedad de primicias y algunas de las atracciones favoritos de los viajeros para todos los gustos. Hay actividades que suben la adrenalina, incluyendo el parque acuático más grande en el mar y formas inigualables de relajarse con más vistas al mar y a las siete piscinas del barco. Además de una mezcla de más de 40 opciones de restaurantes, bares y vida nocturna, tanto nuevas como ya existentes, y entretenimiento de primer nivel.

“Icon of the Seas es la culminación de más de 50 años de ofrecer experiencias memorables y nuestro próximo y audaz compromiso con aquellos que aman las vacaciones”, aseguró Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International.

“Ahora más que nunca, las familias y los amigos priorizan las experiencias en las que pueden reunirse y disfrutar de sus aventuras juntos o propias. Nos propusimos crear unas vacaciones que hicieran posible todo eso en un solo lugar para los buscadores de emociones, los entusiastas de la relajación y todos los demás, sin concesiones. Esta combinación, la primera en su género, hace que Icon sea el futuro de las vacaciones familiares, y ese futuro ya está aquí”, añadió el presidente y CEO de Royal Caribbean International.

Alternativas para unas vacaciones únicas

Royal Caribbean destaca lo que le espera a los cruceristas con el primer vistazo a ocho vecindarios que cobran vida de día y de noche, incluyendo cinco aventuras totalmente nuevas y tres de las favoritas que regresan. Cada uno de ellos es un destino en sí mismo lleno de experiencias, entretenimiento en vivo y formas de picar algo y beber. Icon of the Seas es “el ícono de las vacaciones”.

Cinco nuevos vecindarios

Thrill Island: los viajeros pueden poner a prueba sus límites, escalar nuevas alturas y alcanzar velocidades máximas en el centro de la emoción. Esta aventura en la isla perdida cuenta con elementos destacados como Category 6, el mayor parque acuático en el mar, con seis toboganes que baten récords, entre ellos Pressure Drop y su inclinación de 66 grados, que lo convierten en el primer tobogán abierto de caída libre de la industria; el Frightening Bolt de 14 metros de altura, el tobogán de caída más alto del mar; Storm Surge y Hurricane Hunter, los primeros toboganes familiares en alta mar con cuatro pasajeros por balsa; y Storm Chasers, el primer dúo de carreras de colchonetas del crucero. Asimismo, vivir al límite adquiere un nuevo significado con Crown’s Edge, donde los cruceristas se deslizan a 45 metros sobre el océano.

Chill Island: entre las siete piscinas a bordo, cuatro se encuentran en este pedazo de paraíso de tres cubiertas. Hay una piscina para cada estado de ánimo, cada una con vistas privilegiadas al océano: el vibrante Swim & Tonic, el primer bar acuático de la línea en el mar; Royal Bay Pool, la piscina más grande del mar; Cloud 17, un refugio sólo para adultos; y la serena Cove Pool, con borde infinito. Además, The Lime & Coconut vuelve con cuatro locales, incluyendo el primer bar de cócteles congelados de Royal Caribbean.

Surfside: es un vecindario hecho para las familias jóvenes, donde los adultos y los niños de seis años o menos van a querer quedarse todo el día. Los adultos pueden disfrutar de las interminables vistas en la piscina Water’s Edge, mientras vigilan a los niños en Splashaway Bay y Baby Bay. A sólo unos pasos hay opciones para comer, lugares para descansar, un bar, el característico carrusel, una sala de juegos, Adventure Ocean, y Social020 para adolescentes.

The Hideaway: este vecindario a 40 metros sobre el océano combina las buenas vibras de los clubs de playa de todo el mundo y las vistas ininterrumpidas del océano que sólo puede ofrecer un crucero. La primera piscina infinita suspendida en el mar está en el centro de todo y está rodeada por una terraza solar de varios niveles con bañeras de hidromasaje, una variedad de asientos y un bar.

AquaDome: ubicado en la cima de Icon espera un lugar transformador como ningún otro. Durante el día, en un oasis de tranquilidad, los huéspedes pueden disfrutar de las vistas del océano y de una impresionante cascada mientras disfrutan de un bocado o una bebida. Por la noche, se convierte en un lugar vibrante ideal para salir, con restaurantes, bares y los espectáculos acuáticos de la línea de cruceros en el AquaTheater. Este emblemático lugar de entretenimiento lleva el arte y la tecnología de punta a nuevos niveles, con una piscina que se transforma, cuatro brazos robóticos, proyecciones de última generación y mucho más.

Otras maneras de divertirse

La compañía de cruceros también anunció novedades especiales con cada uno de sus vecindarios emblemáticos: el Royal Promenade, que, más grande, cuenta con sus primeras vistas al océano desde el suelo hasta el techo, además de más de 15 restaurantes, cafés, bares y salones; el Central Park, más exuberante y animado, tiene más formas de cenar y entretenerse; y el vecindario Suite Neighborhood tendrá cuatro cubiertas de lujo y ofrecerá una cubierta de sol de varios niveles: The Grove, con piscina privada, bañera de hidromasaje, comedor y una cocina costera de dos pisos.

Otros favoritos que regresan incluyen experiencias como las nuevas adaptaciones del minigolf en Lost Dunes, la escalada en Adrenaline Peak, y Absolute Zero, la pista de hielo más grande de Royal Caribbean. La compañía también anunció restaurantes como Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar, en el Royal Promenade, y el Izumi, de inspiración asiática, en Central Park.

28 formas de alojarse

Pensando en una experiencia más personalizada donde todos los cruceristas se sientan cómodos y puedan acceder a los espacios que prefieren según sus gustos, necesidades y presupuestos, la compañía de cruceros tiene planeado 28 diferentes tipos de cabina para el Icon of the Seas.

Los camarotes están diligentemente diseñados para cada tipo de huésped con más opciones, vistas al mar y espacio. Hay nuevos diseños para familias de tres, cuatro, cinco y más miembros, como la Family Infinite Balcony y la Surfside Family Suite – con espacios para los niños separados de los adultos – y la Ultimate Family Townhouse de tres pisos. En cuanto a las vistas, las mejores son las de las primeras Sunset Corner Suites y las Panoramic Ocean Views de AquaDome.

Crucero sostenible

El debut del Icon Class también presenta novedades y el siguiente paso de Royal Caribbean hacia un futuro de energía limpia. Icon será el primer barco de la línea de cruceros con tecnología de pila de combustible y propulsado por gas natural licuado (GNL), el combustible marino más limpio. Junto con otras medidas, como la conexión a la red eléctrica en tierra y los sistemas de recuperación de calor residual, el nuevo barco será el más sostenible de Royal Caribbean hasta la fecha.

Finalmente, el nuevo y audaz estándar de vacaciones se extiende también al segundo hogar de quienes constituyen el corazón de Icon: la tripulación, por lo tanto, el lugar donde viven y trabajan ha sido reimaginado con un diseño más intuitivo, servicios, habitaciones y actividades, incluyendo un nuevo camarote patentado creado por la tripulación para la tripulación.

En cifras: así será el Icon of the Seas, que se está construyendo en en Meyer Turku, Finlandia

20 cubiertas.

8 vecindarios.

2.350 miembros de la tripulación.

5.610 huéspedes (ocupación doble, 7.600 capacidad máxima).

7 piscinas.

9 jacuzzis.

6 toboganes que rompen récords.

365 metros de largo.

