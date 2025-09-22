Este es el pueblo en Antioquia que ganó en ONU Turismo por su turismo cultural

Jardín, Antioquia Foto: Getty Images - Getty Images

En Colombia aún existen lugares donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo, donde la vida cotidiana se mezcla con paisajes de ensueño y tradiciones que siguen vivas. Son pueblos que conservan su esencia, su arquitectura y el calor de su gente, convirtiendo cada visita en una inmersión en la cultura y la naturaleza. Su compromiso por preservar esta identidad y promover un turismo responsable les ha valido reconocimiento internacional en los Best Tourism Villages de ONU Turismo, que destacan a las comunidades rurales que cuidan su entorno, impulsan el desarrollo local y mantienen vivas sus raíces.

Jardín, ubicado en el suroeste de Antioquia, es uno de estos tesoros. Este pueblo patrimonio combina montañas cubiertas de vegetación, clima templado y una historia que se remonta a tiempos precolombinos, creando un ambiente único donde cada rincón invita a detenerse y disfrutar. Sus calles empedradas, casas coloridas y un parque principal que es Monumento Nacional son apenas el inicio de todo lo que tiene para ofrecer a quienes buscan experiencias auténticas en el corazón del eje cafetero.

La historia de Jardín se remonta a tiempos precolombinos, cuando comunidades indígenas habitaban la región y se asentaban cerca del río Docató, conocido como el río de la Sal. Su fundación moderna tuvo lugar en 1860, durante la Colonización Antioqueña y su nombre se debe a que sus fundadores, al contemplar desde el Alto de las Flores el valle cubierto de yarumos blancos, exclamaron que parecía un auténtico jardín.

El municipio se distingue como un destino de ecoturismo y turismo cultural, pues ha mantenido intacto su carácter colonial después de casi 160 años desde su fundación. De hecho, el pueblo ha ganado múltiples reconocimientos en concursos departamentales de ornamentación y belleza, y su parque principal ostenta la distinción de Monumento Nacional.

Adicionalmente, este destino se ha posicionado como un lugar pionero en etnoturismo y turismo sostenible en Antioquia, destacándose especialmente por la Ruta Nabera O, el primer sendero etnoturístico del departamento desarrollado en colaboración con la comunidad indígena local.

Esta iniciativa permite a los visitantes sumergirse directamente en las tradiciones, rituales y gastronomía ancestral a través de experiencias auténticas donde la comunidad comparte su conocimiento del territorio y sus prácticas culturales. El proyecto ha recibido reconocimientos importantes por su compromiso con la inclusión y sostenibilidad social, enriqueciendo significativamente la comprensión de los turistas sobre el patrimonio indígena de la región.

También se ha consolidado como un centro neurálgico para el turismo de naturaleza y aventura, ofreciendo una amplia gama de actividades que incluyen avistamiento de aves, senderismo, visitas a fincas cafeteras y parapente. Estas experiencias están diseñadas estratégicamente para promover la conservación ambiental mientras facilitan la conexión de los visitantes con la vida rural y el esplendor natural que rodea a Jardín.

Según ONU Turismo, para garantizar la calidad y sostenibilidad de su oferta turística, Jardín ha implementado la Certificación de Turismo de Calidad “Rosa de Oro”, que mejora la eficiencia de los prestadores de servicios turísticos y la autoridad local de turismo. Este proyecto busca formalizar el sector turístico a través de un sistema virtual de gestión seguro y efectivo, mejorando la calidad del servicio mientras mitiga los riesgos de gentrificación.

Visite la Casa Museo Clara Rojas Peláez

La Casa Museo Clara Rojas Peláez representa uno de los patrimonios más queridos de Jardín, ubicada estratégicamente en el marco de la plaza principal. Esta construcción de finales del siglo XIX conserva íntegramente la arquitectura colonial, fusionada con materiales prehispánicos como el bahareque, convirtiéndose en un ejemplo perfecto de la vivienda tradicional antioqueña. La casa original, construida por los esposos Jesús María Rojas y Florentina Peláez de Rojas —fundadores y familiares de los primeros pobladores de Jardín—, cuenta con nueve habitaciones, un amplio zaguán, patio cuadrado con fuente central, paredes altas con tejar de barro cocido, y una característica puerta de entrada dividida en dos alas con grandes herrajes.

La institución se nutre de una rica colección patrimonial construida a través de donaciones comunitarias, destacándose especialmente los aportes del presbítero Bernardo Jaramillo Calle, quien donó valiosas obras de arte quiteño, santafereño y español, además de muebles de comino crespo que recrean el ambiente colonial. Actualmente, la casa funciona dividida en dos secciones: la construcción antigua que alberga la tienda artesanal, oficina de turismo, archivo histórico y museo de antigüedades, y la sección moderna que conserva la arquitectura colonial donde operan la biblioteca municipal Gabriel Peláez Montoya, el auditorio Antonio Roldán Betancourt y el Centro de Historia Marco A. Jaramillo.

Disfrute de La cultura cafetera El Jardín.

La región de Jardín y sus alrededores, especialmente el vecino municipio de Andes, ofrecen a los visitantes una inmersión completa en la auténtica cultura cafetera colombiana a través de experiencias en haciendas tradicionales donde pueden conocer de cerca el cultivo y producción del grano que simboliza al país. Los turistas recorren senderos ecológicos sombreados por guaduales junto al río Tapartó, internándose en montañas sembradas de café donde son recibidos por caficultores locales que comparten la historia del café y su profundo impacto en la región. Esta bienvenida a la cultura cafetera permite a los viajeros comprender la tradición que ha moldeado la identidad y economía de esta zona antioqueña durante generaciones.

La experiencia se extiende más allá del simple recorrido, ofreciendo un proceso educativo integral que va “del grano a la taza” donde los visitantes aprenden sobre el secado, tueste y todos los procesos que realzan los aromas del café especial. Los turistas participan activamente en la preparación del café, descubren los secretos del tostado y molido perfecto, y culminan la experiencia con una degustación de café premium colombiano de alta calidad con aromas y sabores inigualables.

Resguardo indígena Karmata Rúa

El Tour Inmersión Naberá O - Karmata Rúa es una experiencia que permite a los visitantes adentrarse en la cosmovisión y territorio ancestral del pueblo Emberá Chamí en Jardín. Esta vivencia étnica va más allá del turismo convencional, invitando a los participantes a conectarse con la sabiduría indígena, la tierra y una comprensión más plena de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Guiados por miembros auténticos de la comunidad, los visitantes experimentan una inmersión sobre la interconexión que tiene la comunidad con las cosas.

El recorrido incluye un programa integral que abarca desde el recibimiento por un guía local indígena hasta experiencias culturales como el recorrido por la zona colonial con perspectiva histórica sobre la influencia del catolicismo y el jaibanismo, una caminata natural con 11 paradas temáticas de valor simbólico, y la visita a la laguna Dujuroa con ritual de armonización energética guiado por un Jaibaná usando plantas medicinales.

Ir a los miradores del municipio

Los miradores de Jardín constituyen uno de los atractivos más populares del municipio, ofreciendo a los visitantes vistas panorámicas que combinan la majestuosidad de las montañas antiqueñas con el encanto del casco urbano colonial. Entre los seis miradores documentados se destaca el Mirador Cristo Rey, siguiendo la tradición de los pueblos antioqueños de tener un Cristo que cuida desde lo alto el municipio. Muy cerca se encuentra Café Jardín, una acogedora casita-mirador que ofrece productos de café de origen.

El sistema de miradores se extiende por toda la geografía jardineña, incluyendo opciones como el Mirador EntreMontañas, El Mirador del Jardín, Mirador El Bosque, y Mirador Jardín Mágico, cada uno ofreciendo perspectivas únicas del territorio. Particularmente notable es el Mirador de Peñas Blancas o “Donde Mira”, ubicado aproximadamente a 25-30 kilómetros de Jardín en la vía hacia Riosucio, desde donde los visitantes pueden divisar simultáneamente los municipios de Riosucio y Manizales.

