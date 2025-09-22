No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Turismo

Semana de receso: Wingo aumenta 12 % su operación con 763 vuelos

La aerolínea de bajo costo suma 84 vuelos adicionales y 15 mil asientos extra entre el 3 y el 13 de octubre en destinos clave de Colombia y el Caribe.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
22 de septiembre de 2025 - 01:46 p. m.
El principal crecimiento se dará en el mercado doméstico, especialmente en los destinos de playa del Caribe.
El principal crecimiento se dará en el mercado doméstico, especialmente en los destinos de playa del Caribe.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con el fin de responder al aumento en la demanda de viajes durante la semana de receso escolar en Colombia, que se extenderá del 3 al 13 de octubre, Wingo anunció un incremento del 12 % en su operación respecto a la temporada baja.

En total, la aerolínea operará 763 vuelos y más de 140.000 sillas, lo que representa 84 vuelos adicionales y más de 15.000 asientos extra. Este refuerzo es posible gracias a la entrada en operación del décimo avión de su flota, que llegó al país en septiembre.

Vínculos relacionados

Destinos favoritos y precios para viajar en la semana de receso escolar 2025
Turismo en La Vega, Cundinamarca: naturaleza, café y tradición muy cerca de Bogotá
Estos son los destinos favoritos de los colombianos para viajar en temporada baja

“Queremos que más personas aprovechen el receso para reconectarse con sus destinos favoritos a precios muy bajos. Este refuerzo de capacidad nos permite acompañar la demanda con más opciones y mejores horarios, especialmente en rutas nacionales clave”, aseguró Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.

Refuerzo en destinos nacionales

El principal crecimiento se dará en el mercado doméstico, especialmente en los destinos de playa del Caribe. Solo desde Bogotá, Cartagena y Santa Marta recibirán más de 30 vuelos adicionales.

  • Bogotá–Medellín: 20 vuelos extra.
  • Bogotá–Cali: 4 vuelos adicionales.
  • Bogotá–Armenia: 6 vuelos adicionales.
  • Bogotá–Bucaramanga: 8 vuelos adicionales.
  • Además, la nueva ruta Bucaramanga–Santa Marta permitirá a los santandereanos llegar a la playa en menos de dos horas.

👀🌎📄(Lea también: Colombia: el turismo que transforma vidas y regenera territorios)

Incrementos en destinos internacionales

La operación internacional crecerá un 6 % en número de sillas, con 244 vuelos y más de 45.000 asientos disponibles.

  • Bogotá–Punta Cana: 4 vuelos adicionales.
  • Medellín–Curazao y Medellín–Aruba: 2 vuelos extra en cada destino.
  • Bogotá–La Habana: 2 vuelos adicionales.
  • Cartagena–Panamá: 2 vuelos extra.

👀🌎📄(Lea también: Disney lanza oferta especial: promoción para latinoamericanos en sus cuatro parques)

Recomendaciones para los viajeros

Para facilitar la experiencia en temporada alta, Wingo recomienda:

  • Revisar con anticipación qué incluye la tarifa adquirida.
  • Verificar dimensiones y pesos de cada tipo de equipaje y comprarlo previamente para ahorrar hasta un 40 %.
  • Confirmar documentos de viaje y requisitos para niños o mascotas antes de llegar al aeropuerto.

Con este refuerzo, Wingo ratifica su compromiso de ser cómplice de las escapadas de los viajeros, ofreciendo conectividad confiable, cercana y a bajo costo durante una de las temporadas más esperadas del año.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Semana de receso

wingo vacations

semana de vacaciones octubre 2025

Wingo

cuando son las vacaciones de octubre en colombia

AbiertoEE

Turismo por el mundo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar