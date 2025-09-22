Semana de receso: Wingo aumenta 12 % su operación con 763 vuelos

El principal crecimiento se dará en el mercado doméstico, especialmente en los destinos de playa del Caribe. Foto: Getty Images

Con el fin de responder al aumento en la demanda de viajes durante la semana de receso escolar en Colombia, que se extenderá del 3 al 13 de octubre, Wingo anunció un incremento del 12 % en su operación respecto a la temporada baja.

En total, la aerolínea operará 763 vuelos y más de 140.000 sillas, lo que representa 84 vuelos adicionales y más de 15.000 asientos extra. Este refuerzo es posible gracias a la entrada en operación del décimo avión de su flota, que llegó al país en septiembre.

“Queremos que más personas aprovechen el receso para reconectarse con sus destinos favoritos a precios muy bajos. Este refuerzo de capacidad nos permite acompañar la demanda con más opciones y mejores horarios, especialmente en rutas nacionales clave”, aseguró Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.

Refuerzo en destinos nacionales

El principal crecimiento se dará en el mercado doméstico, especialmente en los destinos de playa del Caribe. Solo desde Bogotá, Cartagena y Santa Marta recibirán más de 30 vuelos adicionales.

Bogotá–Medellín : 20 vuelos extra.

Bogotá–Cali : 4 vuelos adicionales.

Bogotá–Armenia : 6 vuelos adicionales.

Bogotá–Bucaramanga : 8 vuelos adicionales.

Además, la nueva ruta Bucaramanga–Santa Marta permitirá a los santandereanos llegar a la playa en menos de dos horas.

Incrementos en destinos internacionales

La operación internacional crecerá un 6 % en número de sillas, con 244 vuelos y más de 45.000 asientos disponibles.

Bogotá–Punta Cana : 4 vuelos adicionales.

Medellín–Curazao y Medellín–Aruba : 2 vuelos extra en cada destino.

Bogotá–La Habana : 2 vuelos adicionales.

Cartagena–Panamá: 2 vuelos extra.

Recomendaciones para los viajeros

Para facilitar la experiencia en temporada alta, Wingo recomienda:

Revisar con anticipación qué incluye la tarifa adquirida.

Verificar dimensiones y pesos de cada tipo de equipaje y comprarlo previamente para ahorrar hasta un 40 %.

Confirmar documentos de viaje y requisitos para niños o mascotas antes de llegar al aeropuerto.

Con este refuerzo, Wingo ratifica su compromiso de ser cómplice de las escapadas de los viajeros, ofreciendo conectividad confiable, cercana y a bajo costo durante una de las temporadas más esperadas del año.

