Este es el pueblo en Santander que ONU Turismo reconoció por su turismo natural

Si lo que busca es descubrir destinos auténticos, donde la tradición y la naturaleza se entrelazan, Colombia guarda pequeños pueblos que parecen detener el tiempo. En ellos, la vida comunitaria, la riqueza cultural y la calidez de su gente convierten cada visita en una experiencia inolvidable. Estos lugares no solo conservan su identidad, sino que también han logrado reconocimiento internacional en los Best Tourism Villages de ONU Turismo, el cual destaca a las comunidades rurales que preservan su identidad cultural, impulsan el desarrollo local y cuidan su entorno natural.

Entre ellos se encuentra Zapatoca, que fue reconocido por ONU Turismo en 2023 como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Este destino conocido como la “Ciudad de Clima de Seda” se encuentra en el valle llamado “El Llano de las Flores”, rodeado por tres imponentes cañones: el Chicamocha, el Suárez y el Sogamoso. Gracias a estas características, Zapatoca comparte lugar en la prestigiosa lista con otros destinos colombianos como Filandia (Quindío) y Choachí (Cundinamarca), consolidándose como uno de los tesoros turísticos más valiosos del país.

La riqueza gastronómica constituye uno de sus mayores atractivos, con una tradición culinaria que ha trascendido fronteras nacionales. El municipio es famoso por sus exquisitas cocadas y dulces elaborados con recetas ancestrales transmitidas de generación en generación, así como por su próspera industria panadera que produce desde bizcochuelos y mantecadas hasta el característico pan zapatoca. Esta oferta se complementa con la producción de vinos artesanales, conservas, quesos y encurtidos de excelente calidad, pero sin duda, las hormigas culonas representan el plato más emblemático y reconocido internacionalmente.

El patrimonio cultural y artesanal del municipio también destaca, pues refleja la creatividad y destreza de sus habitantes, particularmente en el arte del pauche, que se ha convertido en la insignia artesanal del lugar. Utilizando el corazón del arboloco, las mujeres zapatocas crean bellas artesanías como réplicas de hormigas culonas, frutas y plantas ornamentales que demuestran su talento y tradición. Los bordados a mano representan otra fuente importante de ingresos para numerosas familias, cuyos excelentes acabados son adquiridos por fábricas de confecciones para mercados nacionales e internacionales

La identidad cultural de Zapatoca se manifiesta vívidamente a través de sus festivales y tradiciones religiosas que atraen visitantes de todo el mundo. El municipio celebra anualmente tres importantes eventos culturales: el Festival Internacional de Danza, el Festival Internacional de Coros y el Festival de Campanas, cada uno con programación única pero profundamente arraigada a las tradiciones locales.

Cueva Nitro

La Caverna del Nitro es uno de los tesoros naturales de Santander. Esta formación geológica milenaria, esculpida por el agua a lo largo de millones de años, alberga espeleotemas únicos que constituyen evidencia viva de la evolución continua de nuestro planeta. En su interior, diversas especies animales han desarrollado adaptaciones fascinantes para sobrevivir en la completa oscuridad, convirtiéndola en un laboratorio natural de biodiversidad.

La experiencia de explorar esta cueva es única, ofreciendo recorridos que pueden extenderse hasta un kilómetro de profundidad y durar desde 3 horas hasta un día completo, dependiendo del nivel de aventura que busque el visitante. Ubicada a solo 20 minutos del casco urbano de Zapatoca y a pocas horas de Bucaramanga, esta caverna permite descubrir no solo formaciones geológicas sino también su rico legado histórico como refugio de pueblos precolombinos.

Ojo, es fundamental realizar la visita siempre acompañado de un guía especializado y respetar estrictamente las normas de conservación, especialmente evitando tocar las delicadas formaciones minerales que requieren años para desarrollarse.

Sendero Geo von Lengerke

Los Caminos de Lengerke son una red de senderos empedrados de mediados del siglo XIX que se conservan en su estado original, constituyendo una de las rutas históricas fascinantes de Colombia. Estos caminos originalmente construidos por los indígenas Guanes y posteriormente utilizados por los españoles durante la conquista, fueron reconstruidos y ampliados entre 1850 por el ingeniero alemán Geo von Lengerke para crear una infraestructura comercial que conectaba el interior de Santander con el río Magdalena y Europa.

La red, que se estima alcanzaba entre 800 y 1.200 kilómetros, atraviesa el Cañón del Chicamocha y se mantiene como testimonio vivo de la ingeniería del siglo XIX, donde cada piedra cuenta la historia del comercio de tabaco, quina y productos europeos que transformaron la economía regional.

Actualmente, estos caminos ofrecen una experiencia de turismo histórico y de aventura única, permitiendo a los viajeros recorrer aproximadamente 100 kilómetros a pie durante 9 días a través de pueblos patrimoniales como Barichara, Guane, Los Santos y Zapatoca. Los caminantes pueden admirar paisajes, descubrir la biodiversidad del Parque Nacional Serranía de Los Yariguíes, observar especies endémicas como el cucarachero del Chicamocha y el colibrí ventricastaño, y explorar tesoros paleontológicos y arqueológicos que revelan la historia milenaria de la región.

Parque Nacional del Chicamocha

El Parque Nacional del Chicamocha (Panachi) es el hogar de una de las formaciones geológicas más espectaculares del mundo: el Cañón del Chicamocha, que con sus 2.000 metros de profundidad y 227 kilómetros de longitud supera incluso al famoso Cañón del Colorado, convirtiéndose en el segundo cañón más grande del planeta. Este impresionante accidente geográfico, ubicado a solo 54 kilómetros de Bucaramanga, fue preseleccionado en 2009 como una de las siete nuevas maravillas naturales del mundo y presenta condiciones extremas con temperaturas que fluctúan entre 11 y 32 grados centígrados, sequedad extrema y vegetación casi ausente.

El parque ofrece una experiencia turística integral con 392 hectáreas dedicadas a actividades deportivas, culturales y familiares que aprovechan la geografía del cañón. Los aventureros pueden practicar parapente a más de mil metros de altura sobrevolando la Mesa de los Santos y municipios como Cepitá, Aratoca y Jordán, o experimentar la adrenalina del Cable Vuelo descendiendo por poleas a 50 kilómetros por hora.

Mirador Guane

El Mirador Guane en Zapatoca, situado a tan solo 15 minutos del casco urbano, es uno de los lugares más destacados del municipio. Esto se debe a que desde este punto privilegiado se despliega una vista panorámica impresionante del Cañón del Chicamocha.

Su ubicación ofrece una perspectiva única que permite apreciar no solo la grandeza de esta formación geológica, sino también un mosaico de paisajes que abarca municipios vecinos como Los Santos, Guane, Barichara y Piedecuesta, además de las singulares minas de yeso que se extienden a lo largo del río Suárez.

Museos

Zapatoca ofrece a sus visitantes una experiencia cultural excepcional a través de dos museos únicos que enriquecen cualquier itinerario turístico por este encantador municipio santandereano. El Museo Casa del Quijote presenta una propuesta artística innovadora con 45 esculturas que muestran al personaje interactuando con íconos universales como los Beatles, Gandhi, Chaplin y Einstein, creando un diálogo entre la literatura clásica y la cultura moderna. Esta exposición, diseñada con humor y profundidad, es perfecto para todas las edades.

Complementando esta oferta cultural, el Museo de Arte Precolombino, ubicado en la histórica Escuela María Auxiliadora, alberga una de las colecciones arqueológicas más importantes de la región con más de 2.700 piezas de culturas indígenas como Tumaco, Guane, Calima, Quimbaya y Nariño. Esta iniciativa privada, construida durante más de tres décadas, invita a los visitantes a sumergirse en el pasado prehispánico colombiano descubriendo la destreza artística de antiguos orfebres, ceramistas y escultores a través de objetos ceremoniales y domésticos que revelan cosmovisiones, técnicas y patrones estéticos milenarios.

