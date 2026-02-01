Estos son los 33 destinos turísticos más subestimados del mundo

Filandia es el segundo municipio más antiguo del Quindío. Foto: Civitatis

El sobreturismo ya no es una simple palabra de moda: en muchos de los lugares más visitados, afecta desde el medioambiente hasta el transporte, los precios y la vida diaria.

Por eso, Time Out propone mirar hacia rutas menos obvias: destinos “engañosos”, alternativas menos masificadas, viajes más lentos y regiones que no solo buscan visitantes, sino que los esperan.

A continuación, una lista de 33 destinos subestimados que valen mucho la pena:

1) Península de Osa, Costa Rica

Un viaje exigente —avioneta, 4x4 y bote, según Time Out— que recompensa con una de las grandes ecoaventuras del planeta: biodiversidad concentrada, vida silvestre y playas vírgenes. Consejo de Time Out: reservar con antelación la visita a Corcovado a través de un guía certificado.

2) Carry-le-Rouet, Francia

El “gemelo occidental” menos famoso frente a la Costa Azul más lujosa: calas, playas y senderos costeros como el Sentier du Lézard. Consejo de Time Out: alojarse en el Hotel Bleu, en el puerto.

3) Paso de Tioga, California

La cara menos transitada de Yosemite: miradores, lagos, praderas alpinas y rutas de senderismo. Consejo de Time Out: suele cerrar en invierno; recomiendan verificar fechas de apertura publicadas por el Servicio de Parques Nacionales.

4) Filandia, Colombia

Menos turística que Salento, pero con arquitectura colorida, vistas del campo y un mirador destacado (Colina Iluminada). Consejo de Time Out: reservar con antelación en Helena Adentro y probar croquetas de yuca y queso.

5) Parque Nacional Morne Seychelles, Seychelles

En Mahé: bosques nubosos, picos, fauna endémica y caminatas hacia panorámicas y playas remotas. Consejo de Time Out: calzado resistente; el terreno puede ser empinado, húmedo y resbaladizo.

6) Carretera Militar de Georgia, Georgia

Un tramo escénico entre Tiflis y Kazbegi: montañas del Cáucaso y paradas peculiares como el cementerio de autos de Pasanauri y las “Cabezas de Piedra” de Sno. Consejo de Time Out: contratar conductor privado para aprovechar paradas.

7) Ishikawa, Japón

Prefectura recomendada por Time Out “más allá de lo obvio”: Kenroku-en, Kanazawa y la península de Noto con terrazas de arroz iluminadas. Consejo de Time Out: reservar clase de sushi en In Kanazawa House.

8) Skopje, Macedonia del Norte

Apodada “Las Vegas de los Balcanes” por su despliegue kitsch de estatuas y monumentos, más el Old Bazaar para pasear. Consejo de Time Out: probar el tavče gravče.

9) Mongolia

Gers (yurtas), gente nómada, caballos salvajes y una puerta de entrada en Ulán Bator antes de salir hacia el Parque Nacional Gorkhi Terelj. Consejo de Time Out: pasar la noche bajo las estrellas en un ger y esperar saludos nómadas.

10) Las Azores, Portugal

El “Hawái de Europa” según Time Out, con cascadas, lagos, vida marina y termas; São Miguel sobresale por avistamiento de ballenas y delfines. Consejo de Time Out: llevar impermeable y tener en cuenta cambios de clima.

11) Flåm, Noruega

Un pueblo entre fiordos: puerto tranquilo, edificios de madera y el ferrocarril de Flåm. Consejo de Time Out: probar la sauna flotante y el chapuzón en el fiordo.

12) Côn Đảo, Vietnam

Archipiélago a 45 minutos en avión desde Ciudad Ho Chi Minh, descrito como parque nacional: arrecifes, playas (Hon Bay Canh) y senderos selváticos; también historia en el museo y prisiones.

13) Malmö, Suecia

Compacta, ciclista y multicultural: desde alta cocina a falafel, fika, boutiques y sauna frente al mar, con Escania cerca para una escapada natural. Consejo de Time Out: bicicleta al atardecer en Västra Hamnen y sauna en Ribersborgs Kallbadhus; tren a Falsterbo/Skanör.

14) Sur de Túnez

Más allá de la costa: el desierto del sur, con Douz como “puerta del Sáhara” y Ksar Ghilane como asentamiento en torno a un oasis.

15) Montaña Bwlch, Gales

Descubierta “por accidente” según Time Out: Treorchy como base tranquila y Bwlch Mountain para bancos con vistas, viento y cielo estrellado (sitio de cielo oscuro). Consejo de Time Out: estancia en Cardiff Arms Bistro & Hotel; desayuno simple y vuelta al mirador.

16) São Sebastião, Brasil

A tres horas de São Paulo: playas, casco antiguo colonial y ferry a Ilhabela para cascadas; mariscos y destilería de ginebra. Time Out menciona que, tras deslizamientos de 2023, la región necesita apoyo turístico.

17) Isla del Príncipe Eduardo, Canadá

Provincia pequeña con dunas, costas, sendero que cruza la isla y mariscos (langosta, ostras). Consejo de Time Out: probar la sopa poutine en Blue Mussel Café.

18) Sibiu, Rumania

Fortaleza sajona en Transilvania que esquiva clichés: festivales culturales, plazas adoquinadas, callejones y museos; buena mezcla de locales y turistas. Además, casas que te “observan”.

19) Tasmania, Australia

Naturaleza protegida y más de 800 rutas de senderismo; también festivales de invierno como Dark Mofo, cultura en Hobart y Port Arthur (UNESCO), y rutas de sidra/vino/whisky. Time Out sugiere pasar por Bruny Island para “saludar pingüinos”.

20) Valle de Cochamó, Chile

Comparado con Yosemite por granito, cascadas y bosques, con un límite de 90 visitantes por día. Consejo de Time Out: alojarse en Refugio Cochamó, en el corazón del valle.

21) Newcastle, Australia

A dos horas de Sídney: ciudad costera con playas de surf, baños oceánicos, paseos, cafés, música en vivo y gastronomía. Consejo de Time Out: cóctel en la azotea del Hotel QT y cena en Flotilla.

22) Estación Brown, Antártida

Time Out recomienda incluirla en itinerarios: está en el continente antártico (a diferencia de Puerto Lockroy), con millones de pingüinos, posibilidad de avistar focas u orcas y vistas de Bahía Paraíso.

23) Cuenca, Ecuador

Centro histórico, bienal de arte y tradición artesanal: talleres del sombrero Panamá (Montecristi). Una alternativa a Quito o Galápagos.

24) Kárpatos, Grecia

Isla del Dodecaneso a cuatro horas en ferry desde Rodas: playas casi desiertas, aguas cristalinas, focas monje; Olympos como pueblo de montaña con trajes tradicionales y burros como “único vehículo”.

25) Lago de Bacalar, México

La “Laguna de los Siete Colores”, alternativa a Tulum y Cancún: kayak, muelles, aves, cenotes y ecohoteles como Boca de Agua en una reserva natural.

26) Srebrenik, Bosnia y Herzegovina

La “Ciudad del Rey”: fortaleza medieval del siglo XII, vistas desde Majevica, lago Ingram y mezcla de gastronomía, cafés y mezquitas.

27) Santo Tomé y Príncipe

Islas volcánicas en el Golfo de Guinea: selvas tropicales y aguas claras; cultura ligada al cacao y estancias en antiguas plantaciones. Time Out menciona una reapertura esperada del Bom Bom Resort en Príncipe.

28) Cabo Rojo, Puerto Rico

Costa suroeste: playas (Combate, Buyé, Boquerón), ambiente relajado a distancia de San Juan, posadas y alquileres; cierre con mojito de maracuyá al atardecer.

29) Tierras Altas Orientales, Zimbabue

Tres cordilleras (Bvumba, Nyanga, Chimanimani): Mutarazi (tirolesa y skywalk), Monte Nyangani para senderismo y montañas brumosas. Time Out lo compara con páramos escoceses.

30) Gippsland, Australia

Región de Victoria con carreteras alpinas, ríos, granjas y playas; afectada por incendios 2019–20 y la pandemia. Time Out subraya recuperación y una escena gastronómica centrada en producto local.

31) Turku, Finlandia

Segunda ciudad y capital histórica: ribera del Aura, cultura de cafés y cantinas, castillo y catedral; además, innovación ecológica. Consejo de Time Out: cata de productos locales en barco eléctrico por el Aura.

32) Bentonville, Arkansas, EE. UU.

Ciudad pequeña con senderos para bicicleta y caminata, Coler Mountain Bike Preserve, y cultura con el Museo Crystal Bridges (colección moderna, exposiciones temporales). También mencionan Airship Coffee en el bosque.

33) Lombok, Indonesia

Alternativa a Bali: playas del sur con calma, arrozales en terrazas, el Monte Rinjani para ascensos y vistas, selvas y cascadas. Time Out señala que, tras terremoto y pandemia, la visita “es más apreciada”.

