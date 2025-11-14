Estos son los destinos caribeños más elegidos por los colombianos en 2025

Dicen que Bocas del Toro tiene una ventaja contundente: es fácil de hacer, fácil de justificar y difícil de olvidar. Foto: Cortesía Visit Panamá

El Caribe reafirma su posición como uno de los destinos predilectos de los viajeros colombianos, y este 2025 ha traído consigo nuevos protagonistas que amplían su atractivo y diversidad. De acuerdo con un estudio reciente de Despegar, la empresa líder en tecnología de viajes en Latinoamérica, Panamá, Costa Rica y Jamaica se consolidaron como los destinos revelación del año, cautivando a los turistas con su combinación de playas paradisíacas, clima cálido y propuestas culturales y gastronómicas auténticas.

Según el informe, estos tres países comparten un encanto particular que los hace irresistibles para los colombianos, ofreciendo alternativas tanto para escapadas cortas como para vacaciones prolongadas.

“Estamos en época de planificación de vacaciones de fin de año y los datos son sorpresivos. Comparado con el año pasado, Panamá tuvo un incremento en las búsquedas del 15%, Costa Rica un 10% y Jamaica un 68%. Esto demuestra el claro interés de los viajeros por descubrir nuevos rincones del Caribe y vivir experiencias más auténticas. La estadía que elige la mayoría oscila entre cuatro y siete noches”, señaló Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar en Colombia.

Panamá: modernidad y conexión con el mar

Con su Cinta Costera como emblema de progreso y modernidad, Ciudad de Panamá se ha convertido en uno de los destinos más solicitados del Caribe. Las búsquedas hacia el país aumentaron más de un 15 %, con el 41 % realizadas por parejas. Además, el 62 % de los viajeros opta por paquetes turísticos y el 48% aprovecha las ofertas exclusivas de la aplicación de Despegar.

Costa Rica: naturaleza y sostenibilidad

Reconocida como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, Costa Rica alberga cerca del 5 % de toda la vida silvestre mundial. Sus parques nacionales, selvas tropicales y playas exóticas la convierten en una opción ideal para los amantes de la naturaleza. Un dato revelador es que el 56 % de los viajeros colombianos viaja solo, reflejando una tendencia creciente hacia el turismo individual y de bienestar.

Jamaica: el auge del ritmo caribeño

El destino que más ha sorprendido este año es Jamaica, con un crecimiento superior al 300 % en las búsquedas. Su cultura vibrante, la música reggae y las playas de ensueño están ganando terreno entre los colombianos. El 73 % de los usuarios elige paquetes turísticos, que permiten un ahorro de hasta el 30%, mientras que el 87 % se inclina por hoteles de cinco estrellas. Además, el 62 % de las búsquedas proviene de parejas, lo que refuerza su posición como un destino romántico en ascenso.

“El interés por los destinos de playa sigue creciendo, y en Despegar fortalecemos día a día nuestras estrategias de fidelización. A través de nuestra app, cada viajero puede descubrir ofertas exclusivas y aprovechar importantes ahorros”, concluyó Jaitman.

